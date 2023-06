Stadion gesucht: wo St. Pauli im Pokal gegen Delmenhorst spielen könnte

Dass es ein Spiel geben wird, ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Allerdings ist das Wann noch nicht abschließend geklärt und die Frage nach dem Wo ist im Zusammenhang mit dem DFB-Pokalspiel des FC St. Pauli beim SV Atlas Delmenhorst noch offen. Seit der Auslosung am Sonntag glühen die Drähte beim niedersächsischen Oberligisten.

„Wir werden alles dafür tun, dass wir das Spiel in unserem Stadion in Düsternort austragen können“, erklärt Kerstin Engelbart in einem Telefonat mit MOPO. Beim SVA ist sie zwar als Fanbetreuerin und für das Controlling zuständig aufgeführt, doch das beschreibt ihr Tätigkeitsfeld nur sehr unvollständig. „Wir sind hier alle ehrenamtlich tätig, eigentlich macht jeder alles“, sagt sie lachend.

Seit Montag laufen Gespräche mit der Stadt

Am Montagabend, so gab Engelbart bekannt, habe es erste Gespräche mit der Stadt über das bevorstehende Pokal-Highlight gegeben. Als Eigentümer des 1930 erbauten, im Zweiten Weltkrieg beschädigten und 1951 restaurierten Stadions müssen sie dem Verein grünes Licht geben. „Die Kollegen dort sind sehr kooperativ, wir arbeiten seit Jahren eng mit ihnen zusammen“, sagt Bastian Fuhrken, Sportlicher Leiter des Regionalliga-Absteigers.

Bremer Weserstadion zu groß? Alternatives Oldenburg

Darüber hinaus sucht man den Dialog mit dem DFB und St. Pauli, um am zweiten Augustwochenende wirklich im eigenen Wohnzimmer spielen zu können, das maximal 12.000 Fans fasst. „Wenn alle bereit sind“, glaubt Fuhrken, „werden wir es schaffen.“ Grundsätzlich gibt es im Zweifel nur eine seriöse Alternative. Weil das Bremer Weserstadion, in dem Atlas 2019 in der ersten Pokalrunde gegen Werder mit 1:6 verlor, wohl zu groß und zu teuer ist, bleibt als einziger Platz nur noch das Marschweg-Stadion in Oldenburg. Das würde Platz für 15.200 Menschen bieten.