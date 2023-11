Staatsynode van de Evangelische Kerk komt bijeen in Hofgeismar

Hofgeismar (dpa/lhe). De staatsynode van de Evangelische Kerk van Kurhessen-Waldeck (EKKW) komt vanaf maandag bijeen in Hofgeismar in het noorden van Hessen voor haar jaarlijkse herfstvergadering. Volgens een woordvoerster van de EKKW in Kassel ligt de focus op het rapport van bisschop Beate Hofmann en de rapporten van het gespecialiseerde bureau voor bescherming tegen seksueel geweld, de financiële situatie en het hervormingsproces. Bovendien moet de dubbele begroting voor 2024/2025 worden aangenomen. De bijeenkomst duurt tot en met woensdag. Ongeveer 730.000 mensen behoren tot de EKKW. De synode heeft de uiteindelijke beslissing over alle kerkelijke kwesties.

