Staatssicherheit ermittelt: Schüsse auf die Alte Synagoge in Essen

Stand: 18.11.2022 20:11 Uhr

Nachdem auf das Haus des ehemaligen Rabbiners an der Alten Synagoge in Essen geschossen worden war, sprach NRW-Innenminister Herbert Reul von einem „Anschlag“. Die Essener Polizei geht davon aus, dass die Schüsse nachts gefallen sind.

Eine Polizeisprecherin bestätigte gegenüber dem WDR, dass Zeugen am Freitagmorgen von Einschusslöchern im Haus des benachbarten Rabbis berichteten. Niemand wurde verletzt. Für die Bevölkerung bestehe keine Gefahr. Der Bereich ist seit Freitagmorgen abgesperrt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern an. Die Polizei geht von einem politisch motivierten Verbrechen aus.

Vier Einschusslöcher in der Alten Synagoge in Essen 18.11.2022 20:40 Uhr

Hinweise auf männliche Verdächtige

Einschusslöcher in Synagoge in Essen entdeckt Bild: dpa / Justin Brosch

Ein Sprengstoffspürhund wurde eingesetzt, Sprengstoff wurde laut Polizei jedoch nicht gefunden. Die Schüsse trafen eine Glastür. Der Rahmen wurde beschädigt und es fielen Schüsse durch die Scheibe. Es gibt vier Schüsse aus einer scharfen Waffe. Wann die Schüsse fielen, war zunächst unklar. Inzwischen geht die Polizei aber davon aus, dass es nachts geschah, „als niemand da war“.

Alte Synagoge in Essen, Nordrhein-Westfalen Bild: picture alliance / Rupert Oberhäuser

Das Rabbinerhaus wird nach Angaben einer Sprecherin der Stadt Essen nicht von der jüdischen Gemeinde genutzt, es steht direkt neben dem Synagogengebäude. Im Rabbinerhaus sind das Salomon-Ludwig-Steinheim-Institut für deutsch-jüdische Geschichte mit Archiv und Bibliothek sowie Räume der Universität Duisburg-Essen untergebracht.

Schüsse auf Synagoge in Essen – Innenminister spricht von „Ansch 18.11.2022 20:40 Uhr

NRW-Innenminister Herbert Reul in der Essener Synagoge

Herbert Reul beim Polizeieinsatz an der Alten Synagoge in Essen Bild: WDR / Olaf Biernat

Auch NRW-Innenminister Herbert Reul war am Freitag vor Ort: „Der Anschlag auf die alte Synagoge in Essen hat mich zutiefst erschüttert. Die jüdische Gemeinde kann sich darauf verlassen, dass wir alles tun, um den Täter so schnell wie möglich zu identifizieren.“ Als Täter wird laut Reul ein Mann vermutet. Der Minister beruft sich auf offenbar vorhandene Videoaufnahmen. Aber diese sind von schlechter Qualität.

Polizisten untersuchen die alte Synagoge in Essen Bild: WDR/Biernat

Der Staatsschutz ist beteiligt. Die Ermittler suchen Zeugen, denen in der vergangenen Nacht (17. bis 18. November 2022) zwischen 20 Uhr und 1 Uhr verdächtige Personen, Fahrzeuge oder Geräusche aufgefallen sind. Im Bereich der alten Synagoge, aber auch rund um die Rathausgalerie, das Essener Rathaus, die Schützenbahn und die Steeler Straße.

Ministerpräsident: „Jüdisches Leben ist ein Teil unseres Landes“

Ministerpräsident Hendrik Wüst kommentierte den Vorfall in Essen auf Twitter: „Wir stehen fest an der Seite der Juden in Nordrhein-Westfalen und schützen sie vor Hass und Gewalt.“

Mahnwache in Essen

Auch Essens Oberbürgermeister Thomas Kufen äußerte auf Facebook seine Bestürzung. Das Bündnis „Essen wendet sich dagegen“ hat am Freitagabend zu einer Mahnwache „Gegen jeden Antisemitismus“ aufgerufen. 70 bis 80 Menschen versammelten sich spontan auf dem Edmund-Körner-Platz und solidarisierten sich mit der jüdischen Gemeinde.

Nachschüsse: Mahnwache an der Alten Synagoge in Essen Bild: WDR / Olaf Biernat

Mit israelischen Fahnen und Reden zeigten die Versammelten, dass sie zur jüdischen Gemeinde stehen und dass sie nicht allein ist. Das Bündnis „Essen widersetzt sich“ ist ein Zusammenschluss zahlreicher politischer Organisationen, Gruppen und Einzelpersonen.

Die Alte Synagoge ist heute ein Haus für deutsch-jüdische Kultur und Geschichte. Es gibt regelmäßige Veranstaltungen und eine Ausstellung. Das Kulturdenkmal ist eines der größten freistehenden Synagogengebäude Europas aus dem frühen 20. Jahrhundert.