Abtreibungen in Iowa bleiben vorerst bis zur 22. Schwangerschaftswoche legal, nachdem ein Richter am Montag das neu unterzeichnete Gesetz des Staates, das den Eingriff bereits ab der sechsten Woche verbieten würde, vorübergehend blockiert hat.

Die Klage wurde letzte Woche von Planned Parenthood of the Heartland, der Emma Goldman Clinic und der American Civil Liberties Union of Iowa eingereicht, die wenige Stunden nach der Übermittlung des Gesetzentwurfs an den Schreibtisch der republikanischen Gouverneurin Kim Reynolds aktiv wurden und die Maßnahme sofort blockierten tritt mit ihrer Unterschrift in Kraft.

Das Gesetz werde nun auf Eis gelegt, bis das Gericht eine endgültige Entscheidung treffen könne, heißt es in dem Urteil.

Der Bezirksrichter von Polk County, Joseph Seidlin, wird jedoch dem Medizinausschuss von Iowa erlauben, mit der Ausarbeitung seiner Richtlinien darüber zu beginnen, wie Ärzte für Gesetzesverstöße bestraft werden sollen: „Sollte die heute erlassene einstweilige Verfügung letztendlich aufgehoben werden, würde dies nur allen Beteiligten, den Patienten und anderen zugute kommen.“ Anbieter müssen gleichermaßen über Regeln für die Rechtsdurchsetzung verfügen.“

Das Gesetz, das am Freitag von Reynolds unterzeichnet wurde, wurde durch die Legislative von Iowa verabschiedet, nachdem Reynolds eine Sondersitzung der Legislaturperiode einberufen hatte, deren alleiniges Ziel darin bestand, das Verfahren im Bundesstaat einzuschränken.

In einer Erklärung nach dem Urteil versprach Reynolds, den Fall vor den Obersten Gerichtshof des Bundesstaates zu bringen, und fügte hinzu: „Während das Leben ein paar Tage lang geschützt war, werden jetzt noch mehr unschuldige Babys verloren gehen.“

Die Senatsakte 579 würde es Ärzten verbieten, die meisten Abtreibungen durchzuführen, nachdem eine frühe Herzaktivität bei einem Fötus oder Embryo festgestellt werden kann, üblicherweise bereits in der sechsten Schwangerschaftswoche, bevor viele Frauen überhaupt bemerken, dass sie schwanger sind.

Es enthält Ausnahmen für Fehlgeburten, bei denen das Leben der schwangeren Frau gefährdet ist, sowie für fetale Anomalien, die zum Tod des Kindes führen würden. Es enthält auch Ausnahmen für Schwangerschaften infolge von Vergewaltigungen, die innerhalb von 45 Tagen gemeldet wurden, und Inzest, die innerhalb von 140 Tagen gemeldet wurden.

Während der Wortlaut des Gesetzentwurfs klarstellt, dass er „nicht so ausgelegt werden darf, dass einer Frau, bei der eine Abtreibung unter Verstoß gegen das Gesetz verstößt, eine zivil- oder strafrechtliche Haftung auferlegt wird“, bleiben die Richtlinien zur Bestrafung von Ärzten bei Gesetzesverstößen dem Ermessen überlassen Die Ärztekammer von Iowa muss darüber entscheiden – was möglicherweise zu einer gewissen Unklarheit darüber führt, wie das Gesetz in der Zwischenzeit durchgesetzt werden soll.

Die einstweilige Verfügung ist das jüngste Hindernis in den Bemühungen der Republikaner, Abtreibungsbeschränkungen im Bundesstaat einzuführen. Letzten Monat lehnte der Oberste Gerichtshof von Iowa es ab, eine Blockade des sechswöchigen Abtreibungsverbots des Staates aus dem Jahr 2018 aufzuheben, und scheiterte bei einer 3:3-Abstimmung darüber, ob eine Entscheidung eines Untergerichts, das das Gesetz für verfassungswidrig erklärt hatte, aufgehoben werden sollte.

Der neue Gesetzentwurf und sein Vorgänger aus dem Jahr 2018 sind nahezu identisch, obwohl letzterer nicht sofort in Kraft trat, was dem Medizinausschuss Zeit gab, seine geplante Umsetzung des Gesetzes zu konkretisieren.

Seidlin stützte sich in seiner Entscheidung stark auf einen rechtlichen Test, der prüft, ob eine Regelung eine „unangemessene Belastung“ für eine Frau darstellt, die eine Abtreibung anstrebt – was der Oberste Gerichtshof des Bundesstaates in der Woche vor Roe v. Wade als maßgeblichen Standard für die Regelung der Abtreibung in Iowa bestätigt hatte niedergeschlagen.

Der Richter sagte, das neue Gesetz, das nach der Aufhebung des bundesstaatlichen Abtreibungsschutzes erlassen wurde, könnte das Gericht dazu veranlassen, den Standard der „unangemessenen Belastung“ zu überdenken, aber in der Zwischenzeit werde er dem Präzedenzfall des höchsten Gerichts seines Bundesstaates folgen.

„Dieses Gericht kann nicht feststellen, dass unser Oberster Gerichtshof einen Fehler gemacht hat, und dann einen anderen Standard festlegen. „Das wäre eine alarmierende Maßnahme richterlichen Aktivismus“, sagte Seidlin. „Dieses Gericht ist verpflichtet, diese Angelegenheit gemäß den Anweisungen unseres Obersten Gerichtshofs zu entscheiden.“

Die juristischen Interessengruppen sagten in einer gemeinsamen Erklärung, dass das Gesetz „das verfassungsmäßige Recht der Einwohner von Iowa auf Abtreibung und ein ordnungsgemäßes Verfahren verletzt“.

„Das heutige Urteil bedeutet, dass Patienten in ganz Iowa Zugang zu Abtreibungsbehandlungen haben und die Kontrolle über ihren Körper und ihre Zukunft behalten können. Wir sind stolz darauf, unseren Patienten weiterhin die Pflege bieten zu können, die sie brauchen und verdienen“, sagte Ruth Richardson, Präsidentin und CEO von Planned Parenthood North Central States. „Der Kampf um die Wahrung des Grundrechts der Iowaner auf reproduktive Freiheit ist noch lange nicht vorbei. Wir werden uns weiterhin gegen dieses ungeheuerliche, verfassungswidrige Verbot aussprechen, während es seinen Weg durch die Gerichte findet.“

Andere rechtliche Anfechtungen von Abtreibungsbeschränkungen führten zu gemischten Ergebnissen: Ein Richter aus South Carolina blockierte im Mai vorübergehend das sechswöchige Verbot des Bundesstaates, während ein Richter in North Carolina letzten Monat das Inkrafttreten des zwölfwöchigen Verbots ihres Bundesstaates zuließ.

Diese Geschichte wurde mit zusätzlichen Informationen aktualisiert.