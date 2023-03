SPRINGFIELD – Penningmeester Michael Frerichs van de staat Illinois accepteert vanaf woensdag 22 maart elektronische inzendingen voor de Cream of the Crop Photo Contest 2023.

De wedstrijd staat open voor leerlingen van 8 t/m 18 jaar.

De wedstrijd stelt studenten in staat om hun meest innovatieve of schilderachtige foto’s te laten zien die hun visie op de landbouw in Illinois weergeven. De beste foto’s worden gekozen uit drie leeftijdscategorieën: 8 tot 10 jaar, 11 tot 14 jaar en 15 tot 18 jaar. Elke student mag maximaal twee foto’s inzenden.

De winnende foto’s zullen te zien zijn in marketingmateriaal van Ag Invest, de Cream of the Crop-kalender van volgend jaar en op de Illinois State Fair in 2023. De deadline voor deelname aan de wedstrijd is maandag 12 juni. Ga naar CreamoftheCropContest.com om een ​​inzending in te dienen. Ga voor informatie naar CreamoftheCropContest.com of bel 217-900-0075.