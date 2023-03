ATLANTA (AP) – Verkiezingsfunctionarissen van staten die deelnamen aan een tweeledige poging om te zorgen voor nauwkeurige kiezerslijsten besloten vrijdag om geen regelwijzigingen door te voeren die door Republikeinen waren gepusht te midden van samenzweringen tegen de groep, waardoor een andere op de GOP neigende staat werd gedwongen te vertrekken.

Het Electronic Registration Information Center, bekend als ERIC, heeft een staat van dienst in het bestrijden van kiezersfraude door degenen te identificeren die zijn overleden of die tussen staten zijn verhuisd. Toch heeft het ook argwaan gewekt bij sommige Republikeinse staatsleiders, nadat vorig jaar een reeks online verhalen opdook waarin de financiering en het doel van het centrum in twijfel werden getrokken.

Eerder deze maand zeiden Republikeinse verkiezingsfunctionarissen uit Florida, Missouri en West Virginia dat ze van plan waren zich terug te trekken uit de groep en zich bij Louisiana en Alabama aan te sluiten. Voormalig president Donald Trump heeft op sociale media elke door de Republikeinen geleide staat opgeroepen om te vertrekken, en typeerde het als een “verschrikkelijk kiezersregistratiesysteem dat de democraten ‘oppompt’ en niets doet om ze op te ruimen.”

Op vrijdag kwamen vertegenwoordigers van de lidstaten van de groep ongeveer drie uur op afstand bijeen om de door Republikeinen gepromote veranderingen te bespreken, waaronder het schrappen van de verplichting voor leden om kennisgevingen te sturen naar mensen die in aanmerking komen maar niet geregistreerd zijn om te stemmen. Momenteel bestaat ERIC uit 32 staten en het District of Columbia, maar dat aantal zal afnemen zodra Alabama, Florida, Missouri en West Virginia later dit jaar formeel vertrekken.

Na de actie van vrijdag zei de staatssecretaris van Ohio, Frank LaRose, een Republikein, in een brief die zijn kantoor aan The Associated Press had verstrekt dat hij de deelname van de staat aan het systeem zou beëindigen.

“De actie die Ohio vandaag onderneemt, volgt op bijna een jaar van te goeder trouw, tweeledige inspanningen om het toezicht en de diensten van ERIC te hervormen”, schreef LaRose, die een kandidaatstelling voor de Amerikaanse Senaat in 2024 overweegt. “Helaas zijn deze pogingen om te redden wat een ongeëvenaarde verkiezingsintegriteitsdienst zijn tekortgeschoten.”

De uitvoerend directeur van ERIC, Shane Hamlin, zei in een verklaring per e-mail dat de voorstellen “ernstig overwogen” waren, maar dat de leden stemden om de huidige vereisten van het programma te behouden.

“We hopen dat alle staten ervoor kiezen om lid te worden van ERIC, aangezien het de meest effectieve tool is die beschikbaar is om ervoor te zorgen dat kiezerslijsten zo nauwkeurig mogelijk zijn en om mogelijke gevallen van illegaal stemmen op te sporen”, zei Hamlin.

De staatssecretaris van West Virginia, Mac Warner, een Republikein, zal doorgaan met de plannen van de staat om het systeem te verlaten, zei woordvoerder Mike Queen na de vergadering van vrijdag.

De staatssecretaris van Michigan, Jocelyn Benson, een democraat, zei dat de acties van vrijdag enkele “betekenisvolle wijzigingen” in de statuten en lidmaatschapsovereenkomst van de groep omvatten – allemaal bedoeld om het bereik naar de toekomst uit te breiden.

“Het is echter belangrijk om te onthouden dat de desinformatie die aan de basis ligt van de aanvallen op ERIC gemakkelijk kan worden ontkracht”, zei Benson in een verklaring. “En het is opmerkelijk dat de staten die voorop lopen bij deze aanvallen, die een hernieuwde wens hebben om af te zien van het sturen van in aanmerking komende burgers informatie over hoe ze zich kunnen registreren om te stemmen, worden geleid door Republikeinse politici die actief proberen de gunst te winnen van de extremisten van hun partij. en, in de meeste gevallen, Trump zelf, om hun eigen toekomstige aspiraties voor een hoger ambt te bevorderen.”

Het vertrek van de staten dreigt een vrijwillige inspanning te ondermijnen die al meer dan tien jaar het enige nationale systeem is dat staten helpt kiezers te identificeren die niet in aanmerking komen om te stemmen.

Het systeem werkt door staten die bepaalde gegevens delen via beveiligde kanalen, waardoor verkiezingsfunctionarissen mensen kunnen identificeren en verwijderen van kiezerslijsten die zijn overleden of naar andere staten zijn verhuisd. ERIC helpt staten ook bij het identificeren en uiteindelijk vervolgen van mensen die in meerdere staten stemmen.

Het systeem is in Maryland gecrediteerd voor het identificeren van ongeveer 66.000 mogelijk overleden kiezers en 778.000 mensen die mogelijk uit de staat zijn verhuisd sinds 2013. In Georgië zeiden functionarissen dat bijna 100.000 kiezers die niet langer stemgerechtigd waren in de staat, waren verwijderd op basis van verstrekte gegevens door ERIC.

Een samenzwering tegen het systeem beweert dat de miljardair-filantroop George Soros het heeft gefinancierd. Hoewel het systeem voor het delen van kiezersgegevens initiële financiering ontving van de onpartijdige Pew Charitable Trusts, stond dat geld los van de financiering die aan Pew werd verstrekt door een aan Soros gelieerde organisatie die naar een niet-gerelateerde inspanning ging, zei Hamlin. Het systeem wordt sindsdien gefinancierd door middel van jaarlijkse bijdragen van de lidstaten.

Het leek waarschijnlijk dat andere door de Republikeinen geleide staten zouden vertrekken. Verkiezingsfunctionarissen in Alaska hebben gezegd dat ze hun deelname aan het evalueren waren en geen tijdschema hadden voor een beslissing.

In Texas kondigden staatsverkiezingsfunctionarissen vorige week plannen aan om hun eigen “interstatelijke kiezersregistratie-kruiscontroleprogramma” uit te voeren, hoewel het onduidelijk is hoe ze van plan zijn dat te doen en hoe effectief een dergelijke inspanning zou zijn, vooral als het slechts een handvol staten betreft. Inmiddels is er wetgeving ingevoerd die Texas zou dwingen zich terug te trekken uit ERIC.

Common Cause Texas heeft vrijdag een brief uitgegeven die is ondertekend door 15 belangenorganisaties waarin de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken Jane Nelson wordt opgeroepen om de staat in het ERIC-netwerk te houden.

Florida en Texas, met hun gecombineerde 30,5 miljoen actief geregistreerde kiezers, zouden een aanzienlijk verlies betekenen voor het delen van gegevens.

Zonder nationaal verrekenkantoor voor kiezersregistratie is ERIC het enige programma voor het delen van gegevens tussen de staten. Het werd in 2012 gestart door zeven staten en was vanaf het begin tweeledig, waarbij vier van de oprichtende staten destijds werden geleid door Republikeinen.

In Californië, Kansas en New Hampshire hebben wetgevers wetsvoorstellen ingediend waarmee hun staten zich kunnen aansluiten, volgens het Voting Rights Lab, dat de stemwetgeving bijhoudt. New York is een andere dichtbevolkte staat die niet tot het systeem behoort.

Een verandering die door de Republikeinen werd gezocht, was het verwijderen van wat zij typeren als partijdige invloeden binnen ERIC. Ze hadden het gemunt op David Becker, een voormalige advocaat van het Amerikaanse ministerie van Justitie die zowel in de regering-Clinton als in de regering-Bush heeft gediend. Becker, die betrokken was bij de ontwikkeling van het ERIC-systeem bij Pew, bekleedde een van de twee niet-stemgerechtigde zetels in het bestuur. De andere heeft leeg gestaan.

Sommige Republikeinen, waaronder de staatssecretaris van Georgië, Brad Raffensperger, en de voormalige staatssecretaris van Kentucky, Trey Grayson, hebben Becker in een openbare brief verdedigd, waarbij ze aanvallen op hem als desinformatie hebben bestempeld en zijn werk hebben geprezen om “tweeledige en onpartijdige oplossingen voor verkiezingsintegriteit” te promoten.

Becker, die nu het Centre for Election Innovation and Research leidt, zei deze week dat hij ERIC heeft laten weten dat hij geen herbenoeming voor het bestuur zal accepteren. Hamlin zei dat ERIC-lidstaten vrijdag besloten hebben om beide niet-stemgerechtigde zetels in het bestuur te schrappen.

“De staten die in ERIC blijven, hebben moedig teruggevochten tegen desinformatie en verkiezingsontkenning, en ik hoop dat ze dit zullen blijven doen en hun lokale verkiezingsfunctionarissen zullen steunen die vertrouwen op de ERIC-gegevens, terwijl we 2024 tegemoet gaan”, zei Becker. zei deze week in een bericht op sociale media.

Christina A. Cassidy en Julie Carr Smyth, The Associated Press









