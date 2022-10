Staatsanwälte von Fulton vor dem Obersten Gerichtshof: Lassen Sie Lindsey Graham nicht aus der Aussage heraus

„Eine Aussetzung würde die Möglichkeit oder vielleicht die Gewissheit schaffen, dass die Grand Jury entweder eine Verlängerung ihrer Amtszeit auf unbestimmte Zeit anstreben müsste, um die Aussage eines einzelnen Zeugen abzuwarten, oder einen Bericht herausgeben müsste, ohne irgendwelche Aussagen oder Informationen vom Senator zu erhalten alle“, die Staatsanwälte 27-seitige Ablage argumentiert..

Willis hat Graham im Laufe des Sommers vorgeladen, um Einzelheiten zu seinen Kontakten mit Trumps Wahlkampf und zwei weit verbreiteten Telefonaten zu erfragen, die Graham mit Beamten der Staatswahlen während einer Nachzählung im Dezember 2020 in Georgia geführt hat. Außenminister Brad Raffensperger hat daran erinnert, dass Graham ihn aufgefordert habe, die Methoden des Staates zur Auszählung der Briefwahl zu überdenken.

Graham klagte im August, um die Vorladung zu blockieren, und behauptete, er sollte durch die „Rede- oder Debattenklausel“ der Verfassung, die Kongressmitgliedern verbietet, vor Gericht zu ihren offiziellen Angelegenheiten befragt zu werden, vor Ermittlungen auf Bezirksebene geschützt werden. Aber Graham verlor seinen Rechtsstreit vor dem US District Court of Northern Georgia und dem 11th Circuit Court of Appeals. Beide Gerichte entschieden, dass er sich zumindest einigen der Fragen des Staatsanwalts stellen musste, ließen jedoch die Möglichkeit offen, dass Graham sich immer noch auf seinen „Rede- oder Debatten“-Schutz als Antwort auf bestimmte Fragen berufen könnte.

Nachdem der Republikaner aus South Carolina, der vom ehemaligen Anwalt des Weißen Hauses von Trump, Don McGahn, vertreten wird, mit dem Berufungsgericht kollidierte, bat er den Obersten Gerichtshof, die Vorladung der Grand Jury auszusetzen, während der Rechtsstreit über seine Privilegienansprüche fortgesetzt wurde.

Am Montag gewährte Richter Clarence Thomas, der den 11. Bezirk in Atlanta beaufsichtigt, Graham einen vorübergehenden Aufenthalt. Die endgültige Entscheidung über Grahams Antrag auf Aussetzung wird wahrscheinlich den gesamten Obersten Gerichtshof einbeziehen.

Willis behauptete, die Grand Jury habe sich ausgiebig darauf vorbereitet, Graham auf eine Weise zu befragen, die seinen Schutz vor „Rede oder Debatte“ nicht verletzen würde.

„Die Grand Jury ist sich bewusst, dass sie ‚Senator Graham‘ nicht zu seinen unbestreitbaren gesetzgeberischen Handlungen befragen kann, und es wurde viel Zeit und Mühe darauf verwendet, genau den sichersten Weg zu bestimmen, den Senator zu befragen und unzulässige Befragungen zu vermeiden“, schrieben die Staatsanwälte . „Alle Fragen werden zu Themen gerichtet, die außerhalb der von diesem Gericht definierten Gesetzgebungsaufgaben liegen.“