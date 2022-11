Staatsanwälte urteilen über Frau, die Pelosis Büro gestürmt hat: „Der Schein kann täuschen.“

Später, sagte Gordon, stieß Williams direkt mit der Polizei zusammen, wobei er größere Männer in Schutzwesten als Puffer benutzte, um gegen Polizeilinien vorzugehen, und vor Freunden mit den Taktiken prahlte, die sie anwandte, um die Bemühungen der Polizei, das Gebäude zu räumen, zu vereiteln. Obwohl sie wiederholt in den sozialen Medien über die Ereignisse des Tages berichtete, löschte sie später ihre Konten und Nachrichten in den sozialen Medien und überlegte zu fliehen, bevor sie sich der Polizei stellte. Sie benutzte auch industrietaugliche Software, um ihren Computer zu löschen.

Williams Entscheidung, das Kapitol zu betreten, folgte Wochen der Besessenheit von den Wahlergebnissen, sagten die Staatsanwälte, angeheizt durch ihren Konsum von Podcasts, die falsche Behauptungen schürten, die Wahl sei dem damaligen Präsidenten Donald Trump gestohlen worden.

„Sie hasste den ehemaligen Vizepräsidenten Mike Pence“, sagte Gordon. „Sie hasste die Sprecherin des Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, noch mehr.“

Der Fall ist einer der ungewöhnlichsten unter den 900 Personen, die bisher wegen ihrer Rolle bei dem Mob-Angriff auf das Kapitol angeklagt wurden. Williams wurde schnell nach dem 6. Januar angeklagt, und es tauchte ein Video auf, das sie auf dem Gelände des Kapitols mit einer unverwechselbaren Tasche mit Zebradruck zeigte, die den Strafverfolgungsbehörden half, ihre Bewegungen in dem umfangreichen Video zu verfolgen, das von dem Aufstand aufgenommen wurde.

Die Staatsanwälte haben Williams wegen acht Anklagepunkten angeklagt, darunter die Teilnahme an einer „zivilen Unordnung“ und Behinderung des Kongressverfahrens vom 6. Januar – eine Straftat, die mit einer Höchststrafe von 20 Jahren belegt ist – und Beihilfe zum Diebstahl von Pelosis Laptop.

Ihr Prozess begann am Tag der ersten nationalen Wahlen, seit die Staatsanwälte sagten, sie habe versucht, sie zu verhindern, und es kam inmitten einer Aufregung über die zunehmenden Drohungen gegen Mitglieder des Kongresses – und gegen Pelosi selbst. Ein Top-Berater von Pelosi, Jamie Fleet, ist voraussichtlich aussagen über die Ereignisse des Tages und die Auswirkungen der Unruhen auf den Kongressbetrieb.

Die Anwältin von Williams, Lori Ulrich, sagte, es bestehe kaum ein Zweifel daran, dass Williams unangemessen gehandelt habe und dass das Video, das die Regierung von ihren Handlungen habe, beunruhigende Elemente des Aufstands enthalte. Aber sie ermutigte die Geschworenen, ihre Mandantin anders zu sehen: „Ein Mädchen, das jemand sein will.“

Williams, sagte sie, sei kaum mehr als „ein Mädchen“ in „flauschigen Stiefeln und einem grünen T-Shirt“, das ihre Aktionen in den sozialen Medien übertrieb. Williams war mit ihrem Vater und zwei weiteren Personen nach Washington gereist, um an Trumps Kundgebung am 6. Januar teilzunehmen, und wurde von ihnen getrennt, bevor sie sich dem Marsch zum Kapitol anschloss, sagte ihr Anwalt.

»Sie wollte Nancy Pelosi nicht verletzen«, sagte Ulrich. „Sie wollte niemanden verletzen.“

Ulrich betonte, dass die Staatsanwälte Williams nicht beschuldigt hätten, Pelosis Laptop mitgenommen zu haben – nur mit „Hilfe und Beihilfe“ für andere, eine Anklage, die ihrer Meinung nach übertreibt, was Williams tatsächlich in Pelosis Büro getan hat. Sie ging nie in die Kammern des Repräsentantenhauses oder des Senats, und als sie das Gebäude selbst betrat, veröffentlichte sie in den sozialen Medien, dass sie das „Weiße Haus“ gestürmt hatte.

Der Fall gegen Williams, sagte Ulrich, liefe darauf hinaus, „alles an die Wand zu werfen und zu sehen, was kleben bleibt“.

Zu den Themen, die vor Gericht gestellt werden, gehört Williams intensives Interesse an den Groypers, dem Namen, der den Anhängern des weißen nationalistischen Podcasters Nick Fuentes gegeben wurde, einem prominenten Lieferant von Behauptungen, dass die Wahlen 2020 gestohlen worden seien. Williams teilte Memes über ihre Aktionen am 6. Januar, die darauf hindeuteten, dass sie von diesen Botschaften motiviert war, und auf ihrem grünen T-Shirt, das sie während des Aufstands trug, stand „I’m with Groyper“.