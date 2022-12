Staatlicher Richter hält Oregons Waffengesetz fest, Staat legt Berufung ein

PORTLAND, Ore. (AP) – Ein Urteil eines Richters eines staatlichen Gerichts hat Oregons strenges neues, von den Wählern genehmigtes Waffengesetz am späten Dienstag auf Eis gelegt, nur wenige Stunden nachdem ein Richter des Bundesgerichts das Verbot des Verkaufs und der Übertragung von Zeitschriften mit hoher Kapazität zugelassen hatte treten diese Woche in Kraft.

Das Urteil des Richters von Harney County, Robert Raschio, warf die Umsetzung der Maßnahme 114 – die für Donnerstag angesetzt war – in die Schwebe, und die Generalstaatsanwältin von Oregon, Ellen Rosenblum, sagte auf Twitter, dass ihr Büro dringend Berufung beim Obersten Gerichtshof von Oregon einlegen werde. Diese Einreichung wird voraussichtlich am Mittwochmorgen erfolgen.

„Es war ein arbeitsreicher Tag für Maßnahme 114, Oregons neues Waffensicherheitsgesetz, das am Donnerstag in Kraft treten soll. Ein Bundes- und ein Landesrichter haben heute beide Urteile gefällt“, heißt es in dem Twitter-Thread. „Stand jetzt kann das Gesetz nicht am Donnerstag in Kraft treten.“

Die Klage in Harney County, die von Gun Owners of America Inc., der Gun Owners Foundation und mehreren einzelnen Waffenbesitzern eingereicht wurde, zielte darauf ab, das gesamte Gesetz auf Eis zu legen, während über seine Verfassungsmäßigkeit entschieden wird. Die Staatsklage macht ausdrücklich die Ansprüche nach der Verfassung von Oregon geltend, nicht nach der US-Verfassung – und das bedeutet vorerst, dass Raschios Urteil im gesamten Staat bindend ist.

Am Dienstag zuvor hatte ein Bundesrichter in Portland den Befürwortern der umfassenden Waffenkontrollmaßnahme, die letzten Monat von den Wählern in Oregon knapp gebilligt worden war, einen ersten Sieg beschert.

US-Bezirksrichterin Karin Immergut hat am Donnerstag das Verkaufs- und Weitergabeverbot für neue Hochleistungsmagazine in Kraft treten lassen. Sie gewährte auch eine 30-tägige Verzögerung, bevor die gesetzliche Kaufgenehmigung in Kraft tritt, hob sie jedoch nicht vollständig auf, wie es die Befürworter von Waffenrechten wollten.

Maßnahme 114 erfordert eine Genehmigung, eine Überprüfung des kriminellen Hintergrunds, Fingerabdrücke und einen praktischen Schulungskurs für neue Käufer von Schusswaffen. Es verbietet auch den Verkauf, die Übertragung oder den Import von Waffenmagazinen über 10 Runden, es sei denn, sie gehören den Strafverfolgungsbehörden oder einem Militärangehörigen oder waren vor der Verabschiedung der Maßnahme im Besitz. Wer bereits ein Magazin mit hoher Kapazität besitzt, darf es nach Inkrafttreten der Maßnahme nur noch zu Hause besitzen oder auf einem Schießstand, bei Schießwettbewerben oder zur Jagd im Rahmen der Landesgesetzgebung verwenden.

Waffenverkäufe und Anfragen nach Hintergrundüberprüfungen stiegen in den Wochen seit der Genehmigung der Maßnahme stark an, da befürchtet wurde, dass das neue Gesetz den Kauf neuer Schusswaffen im Rahmen des Genehmigungssystems verhindern oder erheblich verzögern würde.

Mehrere Waffenrechtsgruppen, örtliche Sheriffs und Besitzer von Waffengeschäften haben geklagt und erklärt, das Gesetz verstoße gegen das verfassungsmäßige Recht der Amerikaner, Waffen zu tragen. Alle diese Klagen wurden bei Bundesgerichten eingereicht, mit Ausnahme der in Harney County, sagte eine Waffenrechtsgruppe am späten Dienstag.

„Wir sind natürlich zutiefst beunruhigt über das Urteil, das heute vom Bundesgericht ergangen ist. Wir sind auch dankbar für die gegensätzliche Entscheidung des Richters von Harney County heute Nachmittag“, schrieb die Oregon Firearms Federation. „Aber egal, es ist noch ein langer Weg.“

Die interreligiöse Koalition, die Maßnahme 114 zur Abstimmung stellte, sagte am Dienstag zuvor, sie schätze die Entscheidung des Bundesrichters und verstehe die Notwendigkeit einer Verzögerung bei der Genehmigung zum Kauf, um den Prozess zu regeln.

„Wir würden die Genehmigung gerne diese Woche sehen, weil das Leben retten würde, aber gleichzeitig verstehen wir, dass es länger dauern wird, es gut zu machen“, sagte Mark Knutson, Vorsitzender der Kampagne „Lift Every Voice Oregon“. Pastor an der Augustana Lutheran Church in Portland. „Für uns dreht sich alles um die Rettung von Leben und Sicherheit.“

Knutson antwortete am späten Dienstag nicht auf einen Anruf wegen der staatlichen Entscheidung.

Inmitten der Unsicherheit stiegen die Waffenverkäufe in Oregon im vergangenen Monat.

Die Oregon State Police meldete letzte Woche mehr als 35.000 ausstehende Transaktionen zur Hintergrundüberprüfung für Waffenkäufe und hatte durchschnittlich 3.000 Anfragen pro Tag, verglichen mit weniger als 900 pro Tag in der Woche vor der Verabschiedung von Maßnahme 114, so die Daten der Behörde. Am Schwarzen Freitag erhielt die Agentur allein 6.000 Anfragen zur Hintergrundüberprüfung, sagte OSP-Capt. Kyle Kennedy in einer E-Mail.

Besitzer von Waffengeschäften berichteten auch von einem Ansturm auf Waffen, wobei die Verkäufe in einigen Geschäften in den letzten Wochen um das Vier- oder Fünffache gestiegen sind.

Das Schicksal von Maßnahme 114 wird sowohl von Befürwortern von Waffenrechten als auch von denen, die strengere Beschränkungen des Waffenbesitzes wollen, sorgfältig beobachtet, da sie eine der ersten ist, die nach einem Urteil des Obersten US-Gerichtshofs im Juni in Kraft tritt, mit dem ein New Yorker Gesetz, das Beschränkungen auferlegte, aufgehoben wurde das Tragen von Waffen außerhalb des Hauses.

Das Urteil vom Juni signalisierte eine Verschiebung in der Art und Weise, wie der Oberste Gerichtshof des Landes Verletzungsansprüche aus dem zweiten Verfassungszusatz bewertet, wobei die konservative Mehrheit des Obersten Gerichtshofs feststellt, dass Richter nicht länger prüfen sollten, ob das Gesetz öffentlichen Interessen wie der Verbesserung der öffentlichen Sicherheit dient.

Stattdessen sollten Richter nur abwägen, ob das Gesetz „mit dem Text und dem historischen Verständnis der zweiten Änderung vereinbar“ ist.

Befürworter von Waffenrechten haben das Urteil vom Juni als „Abrissbirne“ für Schusswaffenbeschränkungen bezeichnet. Seitdem haben Bundesrichter in Texas ein Gesetz gegen Erwachsene unter 21 Jahren, die Handfeuerwaffen tragen, und ein Verbot des Kaufs von Schusswaffen für Angeklagte erlassen. Auch in West Virginia, Delaware und Colorado haben Richter Maßnahmen blockiert.

Andere Waffenvorschriften haben seit dem Urteil jedoch Herausforderungen überstanden, darunter eine mit Geisterwaffen in Kalifornien und eine über gewaltfreie Verbrecher, die Waffen in Pennsylvania besitzen.

Dennoch schickte der Oberste Gerichtshof auch ein kalifornisches Verbot von Zeitschriften mit hoher Kapazität, das dem neuen Gesetz von Oregon ähnelt, zur Überprüfung an ein untergeordnetes Gericht zurück.

AP-Reporterin Lindsay Whitehurst in Washington hat zu diesem Bericht beigetragen.

Gillian Flaccus, The Associated Press