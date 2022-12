Staatliche Nachrichten: Der Iran hat 4 Personen hingerichtet, die angeblich für Israel ausspioniert wurden

Teheran, Iran (AP) – Die iranischen Behörden haben am Sonntag vier Personen hingerichtet, denen vorgeworfen wird, für den israelischen Geheimdienst Mossad gearbeitet zu haben, teilte die staatliche Nachrichtenagentur IRNA mit. Drei weitere erhielten langjährige Haftstrafen.

IRNA sagte, die mächtige Revolutionsgarde des Landes habe die Verhaftung eines Netzwerks von Personen angekündigt, die mit der israelischen Agentur in Verbindung stehen. Es hieß, die Mitglieder hätten Vorstrafen und versuchten, die Sicherheit des Landes zu stören.

Israel und der Iran sind regionale Erzfeinde, und der Iran kündigt gelegentlich die Inhaftierung von Personen an, von denen er sagt, dass sie für fremde Länder spionieren, darunter die Vereinigten Staaten und Israel. Der Iran erkennt Israel nicht an und unterstützt antiisraelische bewaffnete Gruppen in der gesamten Region, wie die Hisbollah und die Hamas.

Dem Bericht zufolge stahlen und zerstörten Mitglieder des Netzwerks privates und öffentliches Eigentum und entführten Personen und verhörten sie. Es hieß, die mutmaßlichen Spione hätten Waffen gehabt und vom Mossad Löhne in Form von Kryptowährung erhalten.

IRNA identifizierte die hingerichteten Gefangenen als Hossein Ordoukhanzadeh, Shahin Imani Mahmoudabadi, Milad Ashrafi und Manouchehr Shahbandi. Drei weitere Mitglieder der Gruppe wurden nach Angaben der Nachrichtenagentur zu Haftstrafen von fünf bis zehn Jahren verurteilt, aber sie wurden nicht identifiziert.

Iran und Israel beschuldigen sich seit langem gegenseitig der Spionage. Israel betrachtet den Iran als seine größte Bedrohung und hat wiederholt damit gedroht, militärische Maßnahmen zu ergreifen, um den Erwerb von Atomwaffen durch den Iran zu verhindern. Der Iran bestreitet, dass er nach solchen Waffen sucht, und hat eine harte Antwort auf jede israelische Aggression geschworen.

Im Januar sagte Israel, es habe einen iranischen Spionagering zerschlagen, der israelische Frauen über soziale Medien rekrutierte, um sensible Orte zu fotografieren, Informationen zu sammeln und ihre Söhne zu ermutigen, sich dem israelischen Militärgeheimdienst anzuschließen.

Im Juli sagte der Iran, er habe Mitglieder einer bewaffneten Gruppe mit Verbindungen zum Mossad festgenommen, nachdem sie sich über die Westgrenze in den Iran eingeschlichen hatten.

Im Jahr 2020 richtete der Iran einen Mann hin, der für schuldig befunden worden war, Informationen über einen prominenten General der Revolutionsgarde an die USA und Israel weitergegeben zu haben, der später durch einen US-Drohnenangriff im Irak getötet wurde.

Die Associated Press