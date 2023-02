Staatliche kalifornische Behörden untersuchen die Bedingungen an den beiden Orten des Massenmordes in Half Moon Bay

CNN

Zwei staatliche Behörden in Kalifornien untersuchen, ob es auf den beiden Farmen in Half Moon Bay, Kalifornien, wo letzten Monat sieben Menschen tödlich erschossen wurden, potenzielle Verstöße gegen die Arbeitssicherheit und den Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz gegeben hat.

Die California Division of Occupational Safety and Health und das Labour Commissioner’s Office des Bundesstaates „wollen sicherstellen, dass den Mitarbeitern alle Schutzmaßnahmen der kalifornischen Arbeitsgesetze gewährt werden“, teilte ein Staatsbeamter CNN in einer per E-Mail gesendeten Erklärung mit.

Die Erklärung enthielt keine weiteren Einzelheiten zu der Untersuchung und sagte, dass keine der Behörden zu laufenden Ermittlungen Stellung nimmt.

Der Verdächtige arbeitete auf einer der Pilzfarmen, wo er verdächtigt wird, vier seiner Mitarbeiter tödlich erschossen zu haben. Laut Beamten und einem Sprecher dieser Firma handelt es sich bei dem Gelände, das California Terra Garden gehört, um eine Pilzfarm, auf der der mutmaßliche Schütze mindestens sieben Jahre lang gearbeitet und gelebt hat. Ein Sprecher von California Terra Garden sagte, es gebe mehrere Mobilheime und Wohnwagen für Mitarbeiter auf dem Grundstück.

Der Verdächtige war auch ein ehemaliger Angestellter einer anderen nahe gelegenen Farm, wo er beschuldigt wird, drei ehemalige Kollegen getötet zu haben, sagte Sheriffin Christina Corpus aus San Mateo County zuvor.

In einer Pressekonferenz am Tag nach dem Massaker hob der kalifornische Gouverneur Gavin Newsom die Lebensbedingungen der Landarbeiter hervor.

„Einige von Ihnen sollten sehen, wo diese Leute leben, unter welchen Bedingungen sie leben. Sie leben in Schiffscontainern“, sagte der Gouverneur. „Leute, die neun Dollar die Stunde bekommen … keine Gesundheitsversorgung, keine Unterstützung, keine Dienstleistungen, aber sich um unsere Gesundheit kümmern, jeden einzelnen von uns jeden Tag einen Dienst leisten.“

Und in einer Erklärung einige Tage später bezeichnete das Büro des Gouverneurs die Lebensbedingungen der Arbeiter als „beklagenswert“.

„Kalifornien untersucht die Farmen, die an der Schießerei in Half Moon Bay beteiligt waren, um sicherzustellen, dass die Arbeiter fair und mit dem Mitgefühl behandelt werden, das sie verdienen“, so a Erklärung vom 26. Januar veröffentlicht auf Twitter von Daniel Villaseñor, dem stellvertretenden Pressesprecher des Gouverneurs.

Damals antwortete ein Sprecher von California Terra Garden auf die Anschuldigungen und sagte, die Kommentare des Gouverneurs spiegelten nicht die Lebensbedingungen der Landarbeiter wider.

„Das Gehalt aller Mitarbeiter liegt zwischen 16,50 und 24 US-Dollar“, sagte der Sprecher und fügte hinzu, dass die Arbeitnehmer „Urlaubstage, eine vom Unternehmen finanzierte Krankenversicherung, eine Lebens-/Invaliditätsversicherung, eine Arbeitsunfallversicherung und Zugang zu einem 401(k)-Plan erhalten. ” CNN hat sich an California Terra Garden gewandt, um weitere Einzelheiten zur Bezahlung seiner Mitarbeiter und Kommentare zu den Ermittlungen der staatlichen Behörden zu erhalten.

Der Sprecher sagte letzten Monat, dass die acht Familien, die auf dem Grundstück lebten, in „Wohnmobilen und großen Freizeitfahrzeugen“ lebten, die mit Küchen, Badezimmern, Duschen und „Standard-Wohnannehmlichkeiten“ ausgestattet waren.

„Niemand lebt in so etwas wie Schiffscontainern oder Zelten, wie fälschlicherweise berichtet wurde. Die Familien zahlen etwa 300 US-Dollar pro Monat, um diese Wohnräume zu mieten, weit unter dem Marktpreis“, sagte der Unternehmenssprecher.