Der Strand von St. Peter Ording: Für viele Urlauber ein Rückzugsort vom stressigen Alltag in der Großstadt. Doch in den letzten Tagen wurde der Strand überschwemmt. Eine Pfahlbaugaststätte ist aufgrund des Unwetters nicht erreichbar und musste daher kurzfristig schließen – nun bringt der Besitzer kreative Ideen ins Spiel.

„Die Springflut bei Vollmond ist hier am Strand berüchtigt. Gerade wenn bei Vollmond ein starker Westwind weht, kann es schnell zu Überschwemmungen kommen“, sagt Johannes Riffelmacher, Mitbegründer des stilvollen Restaurants „Salt & Silver“ im Stadtteil Böhl von St. Peter Ording (Schleswig Holstein). ). Zuerst berichtete das „Hamburger Abendblatt“.

„Betrieb nicht mehr möglich“: „Salt & Silver“ in St. Peter Ording wegen Unwetter geschlossen

Die Bar am Strand von St. Peter Ording war wetterbedingt mehrere Tage lang nicht zugänglich – die Betreiber schritten ein und schlossen die Bar bis Donnerstag: „Wenn das Wasser so hoch wird wie jetzt, dann nicht mehr.“ betriebsfähig sein“, sagte Riffelmacher gegenüber der MOPO. Zweimal am Tag stand am Strand mehr als ein Meter Wasser mit Böen von bis zu 85 km/h.

Das „Salt & Silver“ in St. Peter Ording: Bis Donnerstag geschlossen, da der Strand überschwemmt ist. Salz und Silber (hfr) Das „Salt & Silver“ in St. Peter Ording: Bis Donnerstag geschlossen, da der Strand überschwemmt ist.

Der Restaurantchef scheint von der Situation nicht wirklich überrascht zu sein: „Hochwasser und ein überschwemmter Strand sind hier am Böhler Strand keine Seltenheit, was die Lage mitten im Wattenmeer bedeutet.“ Die letzten Jahre haben gezeigt, dass man stets flexibel bleiben muss.

Johannes Riffelmacher, Mitinhaber von „Salt & Silver“ – hier vor seinem Laden in St. Pauli. (Archivbild) Florian Quandt Johannes Riffelmacher, Mitinhaber von „Salt & Silver“ – hier vor seinem Laden in St. Pauli. (Archivbild)

Dennoch sind die Wetterbedingungen für die Jahreszeit ungewöhnlich. Im Juli hatte es noch nie zuvor solche Überschwemmungen gegeben, wie sie normalerweise in der kalten und stürmischen Jahreszeit vorkommen würden.

Restaurant-Schließung wegen Sturm: „Natürlich tut es weh“

Mit Blick auf die wirtschaftlichen Folgen der Schließung sagt Riffelmacher, der mit seinem Partner Thomas Kosikowski auch zwei weitere Restaurants in Hamburg betreibt: „Natürlich tut es weh, dass jetzt im Juli Hochsaison ist, vor allem weil drei Tage dran sind.“ Stücke fallen heraus.

Wenn es in Zukunft so weitergehen sollte, würden die Gäste mit dem Kanu vom Deich abgeholt und zum Restaurant gebracht, sagt Riffelmacher. „Das Einzige, was wir noch nicht wissen, ist, wie wir das mit der Warenlieferung machen werden, vielleicht per Katapult oder Jetski.“

Riffelmacher blickt optimistisch in die Zukunft: „Nach dem Sturm erwartet uns und unsere Gäste auf jeden Fall besonders strahlende Sommersonne! Wie heißt es so schön: Die Abrechnung erfolgt erst am Ende der Saison.“