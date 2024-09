Drei Spiele, drei Niederlagen und nur ein Tor: Den Saisonstart in die Bundesliga hatte sich der FC St. Pauli ganz anders vorgestellt. Mit RB Leipzig steht den Kiezkickern nun erstmals in dieser Saison ein echtes Topteam gegenüber. Trifft der Aufsteiger erstmals gegen den Champions-League-Teilnehmer? Mit dem MOPO-Liveticker verpassen Sie keine wichtigen Spielszenen.

Das Spiel im Liveticker

57 Minuten St. Pauli kontrolliert Leipzig hervorragend. Am Ende findet Saad mit einem Querpass Irvine, der aus zentraler Position rund 18 Meter auf die rechte Ecke zielt. Knapp daneben.

55 Minuten Aufregung bei St. Pauli, weil Afolayan gegen Seiwald zu Boden geht – womöglich im Strafraum. Doch Schiedsrichter Robert Hartmann lässt das Spiel weiterlaufen.

53. Minute Kaum gesagt, leitet Gulacsi mit einem haarsträubenden Fehlpass den Konter ein. Mit etwas Glück kommt Saad auf der linken Seite durch und passt scharf in die Mitte. Doch der Keeper macht seinen Fehler wieder wett und schnappt sich den Ball sicher im Strafraum.

51 Minuten Die „Roten Bullen“ sind in diesen ersten Minuten sichtlich um Spielkontrolle bemüht und laden St. Pauli durch frühe Ballverluste in der ersten Hälfte zu oft zu Torchancen ein.

50 Minuten Beste Aktion von RB bisher! Xavi nimmt den Ball am linken Strafraumeck mit dem rechten Fuß auf und jagt ihn Richtung Ecke, doch Vasilj kratzt den Ball zur Ecke.

46 Minuten Weiter geht‘s! Kann St. Pauli an die Form aus der Hinrunde anknüpfen?

Anpfiff zur zweiten Halbzeit!

Zur Pause steht es torlos – und das ist nach dem Verlauf der ersten Halbzeit kein Erfolg für St. Pauli, sondern äußerst ärgerlich. Während RB über die gesamte Spielzeit kaum Gefahr ausstrahlte, hatten die Kiezkicker zahlreiche hochkarätige Chancen, scheiterten aber immer wieder am Gäste-Torhüter Gulacsi oder an sich selbst. Die Führung wäre längst verdient gewesen, doch die Wahrheit auf der Anzeigetafel spricht eine andere Sprache.

Abpfiff der ersten Halbzeit!

44 Minuten Ein toller langer Ball findet Platz, der steht völlig frei im Strafraum und war davon wohl selbst etwas überrascht. Sein Volley rutscht über den Spann des Linksverteidigers, keine Gefahr für St. Pauli.

42 Minuten Ganz anders auf der anderen Seite! Afolayan zielt mit dem linken Fuß auf den kurzen Pfosten, wo Gulacsi zwar zur Stelle ist, den Ball aber nicht festhalten kann. So kommt Eggestein zum Nachschuss, den Gulacsi aber ebenfalls parieren kann.

41 Minuten Leipzigs erster (!) Torschuss ist ein Schuss, Seskos Versuch ins lange Eck ist für Vasilj kein Problem.

36 Minuten Baumgartner stiehlt Treu den Ball und dann geht es schnell: Über Boukhalfa gelangt der Ball zu Eggestein, der links durch ist, in den Strafraum eindringt und erneut Boukhalfa findet. Dessen Volleyschuss fehlt allerdings die Wucht, sodass Raum kurz vor der Linie klären kann.

35 Minuten Wieder Irvine, wieder mit einem Kopfball! Saliakas flankt auf den einlaufenden Irvine, der auf die lange Ecke zielt, den Ball aber knapp am Tor vorbeischießt.

32 Minuten Kurze Spielunterbrechung, weil sich Afolayan im Zweikampf mit Sesko am Kopf verletzte.

30 Minuten Die folgende Freistoßflanke passt ins Bild, Raums Standard geht deutlich zu weit und segelt am Tor vorbei. Viel tut sich bei den Sachsen noch nicht.

28 Minuten Jetzt sieht der erste Kiezkicker Gelb: Xavi entwischt bei einem Konter TreuDer Niederländer stürzt und erhält eine Verwarnung.

27 Minuten Wenn Leipzig gefährlich wird, dann über Raums linke Seite. Der deutsche Nationalspieler wird erneut zur Grundlinie geschickt, doch wieder findet seine Hereingabe keinen Mitspieler.

23 Minuten Afolayan zieht an Haidara der sich nur durch Zupfen an seinem Trikot helfen kann und die erste gelbe Karte des Spiels kassiert.

18 Minuten Und dann der nächste Schuss! Eggestein zieht aus rund 20 Metern ab und prüft Gulacsi, doch der ist rechtzeitig unten und fängt den Ball.

18 Minuten Das muss das 1:0 sein! Die Ecke nach Saads Schuss erreicht Eggestein am langen Pfosten, der zum Elfmeterpunkt weiterleitet. Irvine ist völlig frei zum Kopfball, setzt den Ball aber Zentimeter über das Tor.

16 Minuten Saad zeigt, warum er für das Spiel von St. Pauli so wertvoll ist! Der Tunesier erhält den Ball auf der linken Seite, zieht perfekt in die Mitte und visiert die rechte obere Ecke an. Gulacsi hebt die Pfote und wehrt klasse ab.

13 Minuten Gefährlichste Aktion von RB bisher: Baumgartner dreht sich nach einem schönen Eröffnungspass durchs Zentrum um und schickt Raum nach links. Der passt in den Rückraum, wo Poulsen den Ball im Fallen Richtung Tor schiebt, Wahl ihn aber blocken kann.

10 Minuten Zehn Minuten sind gespielt und mangelnden Mut kann man St. Pauli nicht vorwerfen. Die Kiezkicker setzten die Gäste früh unter Druck und konnten sich zwei gute Offensivaktionen erarbeiten, ohne jedoch entscheidend zu sein. Das gelang den Leipzigern allerdings auch nicht.

7. Min Mit einem perfekt getimten Pass wird Raum nach links geschickt. Nach seiner Flanke gibt es kurzzeitig Pingpong im St. Pauli-Strafraum, letztlich entsteht aber keine Gefahr.

5. Min Gulacsi muss erstmals eingreifen! St. Pauli erobert früh den Ball, Smith gibt ihn an Eggestein weiter. Der Stürmer versucht aus spitzem Winkel an den kurzen Pfosten zu schießen, der RB-Torhüter fängt ihn aber sicher.

4. Min Auf der anderen Seite kämpft sich Baumgartner durch die Mitte, doch sein Heber in den Strafraum ist zu lang. Abstoß.

3. Mindestens Erster guter Vorstoß der Kiezkicker! Eggestein bricht auf links durch und passt von der Grundlinie zurück zu Saliakas. Der lässt einen Gegenspieler frei und schießt, wird aber geblockt. Schließlich klärt Haidara.

1. Minute Lass uns gehen!

Beginnen!