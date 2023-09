Schalke liegt am Tabellenende – und kann sich gegen St. Pauli nicht nach vorne arbeiten. Die Hoffnung der Gastgeber, am Millerntor zumindest einen Punkt mitzunehmen, wurde durch einen Doppelpack von Hartel zunichte gemacht.

Mit einem Doppelpack führte Marcel Hartel den FC St. Pauli in die Spitzengruppe der 2. Bundesliga und steigerte die Sorgen des FC Schalke 04. Beim 3:1 (1:1)-Sieg gegen den Bundesliga-Absteiger traf Hartel per Handelfmeter in der 21. Minute und in der 57. Minute. Zwischendurch gelang Sebastian Polter (29.) der Ausgleich. In der Nachspielzeit erzielte Carlo Boukhalfa (90+2) den finalen Treffer. Dank ihres Erfolgs sprangen die Hamburger, die nach sieben Spieltagen noch ungeschlagen waren, zumindest bis Sonntag auf den zweiten Platz. Die Gäste aus Gelsenkirchen belegen den 15. Tabellenplatz. weiter tief im Keller.

Der FC St. Pauli startete ebenso stürmisch wie am Sonntag zuvor beim 5:1-Sieg gegen Holstein Kiel. Schalke kam kaum aus der eigenen Hälfte heraus. Bis zur Pause lag die Ballbesitzquote bei 63:37 Prozent. Einziges Manko der Hamburger: die Chancenverwertung. Erst als Schiedsrichter Frank Willenborg nach Intervention des VAR auf Handelfmeter entschied, wurden die Gastgeber belohnt. Ursache war Schalke-Spieler Lino Tempelmann, der sich in einen Schuss von Connor Metcalfe warf. Hartel verwandelte sicher.

Auch danach griff Schalke kaum offensiv ein. Doch mit dem ersten sinnvollen Angriff sorgten die Gäste mit Polters drittem Saisontor für den 1:1-Endstand. Die Gastgeber brauchten einige Zeit, um sich von dem Rückschlag zu erholen. Aber ihre Überlegenheit blieb bestehen.

Nach dem Wechsel schien der FC St. Pauli vor 29.546 Zuschauern im ausverkauften Millerntorstadion an die erste Halbzeit anzuknüpfen. Doch Schalke wehrte sich nun stärker gegen den Angriff der Hamburger. Doch das Tor erzielte St. Pauli durch den überragenden Hartel. Die Gäste gaben nicht auf. Yusuf Kabadayi (61.) und Polter (64.) vergaben beste Chancen. Anschließend beseitigte Boukhalfa alle Zweifel am Sieg des FC St. Pauli.

Aufruhr nach dem Spiel

Nach der Niederlage ihres Vereins griffen frustrierte Schalke-Fans die Ordner im Stadion an. Nach Angaben des FC St. Pauli wurden vier Sicherheitskräfte verletzt. Somit musste niemand ins Krankenhaus. Vor dem Gästebereich sei es zu Flaschenwürfen auf Polizisten gekommen, sagte ein Sprecher des Hamburger Clubs. Außerdem soll er Schalke-Anhänger festgenommen haben. Eine Stellungnahme der Polizei gab es zunächst nicht.