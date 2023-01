St. Mirren 1 – 0 Mutterbrunnen

Curtis Main erzielte das einzige Tor in Paisley, um St. Mirren in die Top 6 der Premiership zu schicken und den ehemaligen Verein Motherwell mit 20 Punkten mit drei anderen Teams am Ende zu verlassen.

Main traf in der 16. Minute aus kurzer Distanz und bescherte Stephen Robinsons Mannschaft erst den zweiten Sieg in 10 Ligaspielen, obwohl sie ihre Heimserie seit der Niederlage gegen Motherwell am Eröffnungstag der Saison auf 12 Spiele verlängerte.

Motherwell dominierte den Ballbesitz, aber oft fehlte es an der Schneide, da sich ihr Lauf ohne einen Ligasieg auf neun Spiele verlängerte.

Die Mannschaft aus Lanarkshire bestätigte die Verpflichtung von Riku Danzaki vor dem Spiel, aber der japanische Angreifer war nicht im Kader, ebenso wenig wie Stürmer Mikael Mandron, der bei seinem ersten Start im schottischen Pokal am vergangenen Wochenende gegen Arbroath zwei Tore erzielte.

Main traf gegen seinen Ex-Klub





Nun, Chef Steven Hammell stellte sich mit Kevin van Veen und Connor Shields an die Spitze, während Stuart McKinstry an der Spitze einer Mittelfeldraute spielte, und er hofft, dass seine jüngsten Neuverpflichtungen schnell liefern können, nachdem der Sieg von Ross County die Lücke am Ende geschlossen hat.

Scot Tanser kam den Gastgebern nahe, aber Motherwell hatte in der Anfangsphase mehr Ballbesitz, ohne Trevor Carson zu testen. Blair Spittal und McKinstry hatten Schüsse nach guten Spielzügen geblockt.

Die Saints gingen in der 16. Minute in Führung, nachdem ein Streifen von Alex Greive Ryan Strain in Richtung Seitenlinie geschickt hatte. Der Australier lieferte eine niedrige Flanke und Main kam vor Shane Blaney, um den Ball aus kurzer Distanz an Liam Kelly vorbei abzulenken.

Motherwell hatte vier Minuten später einen Elfmeteranspruch, als Ricki Lamie behauptete, er sei von Charles Dunne zu Boden gezogen worden, aber Schiedsrichter John Beaton wurde nicht zum Monitor gerufen. Ein Stupser von Lamie vor dem mutmaßlichen Foul könnte bei Videoassistent Grant Irvine Zweifel geweckt haben.

Strain traf Kelly mit einem Freistoß direkt und für den Rest der ersten Halbzeit gab es kaum etwas anderes zu tun.

Motherwell kam kurz nach der Pause näher, als Lamie Spittals Ecke nur knapp am langen Pfosten vorbeiköpfte.

Der erste Torschuss der Gäste fiel in der 72. Minute, als der eingewechselte Olly Crankshaw den Rechtsverteidiger Max Johnston vorbereitete, dessen kraftvoller Linksschuss beim zweiten Versuch von Carson gehalten wurde.

Der Ersatzspieler von Saints, Jonah Ayunga, hatte gedroht, nachdem er Blaney gedreht hatte, aber er ging bald zurück, nachdem er sich eine Verletzung zugezogen hatte.

Main schoss nach einer halben Chance am Tor vorbei, bevor St. Mirren einen Schrecken in der Nachspielzeit überlebte, als Alex Gogic die Linie von McKinstry klärte, nachdem Crankshaws Flanke Panik ausgelöst hatte.

Was die Manager sagen…

Motherwell-Chef Steven Hammell:

„Wir wussten, dass uns ein physischer Kampf bevorstehen würde und dass sie Zeit verschwenden und den Ball in die Ecken schießen würden, wenn sie ihre Nase vorn hätten, aber das Gegentor, das wir kassiert haben, war einfach nicht gut genug“, sagte er.

„Es gab nicht viele Chancen, aber wir haben genug davon kreiert, um etwas daraus zu machen, aber kein Tor erzielt, was die Geschichte unserer Saison ist.

„Wir hätten auch einen Elfmeter bekommen müssen – das ist ganz klar. Aber dass sie den Schiedsrichter nicht einmal bitten, sich das anzusehen, ist wirklich frustrierend.

„Sie stellen die Frage und erhalten überhaupt kein Feedback. Unsere Analysten sagten mir, es sei eine starke Strafe, und ich habe es jetzt gesehen und stimme zu, besonders wenn Sie gesehen haben, was in dieser Saison bereits gegeben wurde.

„Uns wurde bei den Treffen ziemlich genau gesagt, dass der Schiedsrichter der Mann sein würde, der bei diesen Entscheidungen das letzte Wort haben würde, und dass alles, was strittig wäre, geprüft würde.

„Seit ich hier bin, habe ich kein einziges Mal die Entscheidung eines Schiedsrichters in Frage gestellt, aber ich habe heute nach einer Erklärung gesucht und überhaupt keine Informationen bekommen.“

St. Mirren-Chef Stephen Robinson:

„Wir können nur beten, dass es diesen Jungs gut geht, sonst werde ich den Vorstand um Hilfe bitten“, sagte er.

„Wir laufen mit einem sehr kleinen Kader und wenn wir weitermachen, können wir nur hoffen, dass sie nicht lange ausfallen.

„Aber im Moment ist es eine echte Sorge. Sie sind zwei einflussreiche Spieler für mich.

„Ich habe bereits gesagt, dass es nicht meine Wahl war, Brophy gehen zu lassen. Wir konnten es uns einfach nicht leisten, dass Jungs nicht auf diesem finanziellen Niveau spielen.

„Es besteht kein Zweifel, dass Eamonn ein sehr guter Spieler ist, aber das ist jetzt der vierte, den wir gehen lassen – und niemanden reingebracht haben.

„Man braucht ein bisschen Glück, wenn man einen kleinen Kader hat, da man von Verletzungen und Sperren eingeholt werden kann, also hoffen wir, dass wir gute Nachrichten bekommen.“

Was kommt als nächstes?

St. Mirren weg sind Aberdeen in ihrem nächsten schottischen Premiership-Spiel am 1. Februar, während Mutterbrunnen Gastgeber St. Johnstone in derselben Nacht.

Anstoß beider Spiele ist um 19.45 Uhr.