St. Louis CITY SC stellt sein erstes MLS-Trikot vor: Unser Review dazu

Der neueste MLS-Club, St. Louis CITY SC (ja, offiziell schreiben sie das ganze Wort CITY groß) hat sein allererstes Trikot veröffentlicht, eine mutige magentafarbene Nummer, die sicherlich auffallen wird.

Die Organisation soll 2023 debütieren, obwohl sie in dieser Saison ein Reserveteam in MLS NEXT Pro aufgestellt hat. Aber dieses Team trug für seine Kampagne in der dritten Liga relativ schlichte Ausrüstung. Dieses neue Shirt hat sicherlich mehr von dem Schwung, den Sie von dem Debütdesign eines Expansionsteams erwarten würden.

Die Trikots, die zeitgleich mit der Eröffnung des neuen Stadions des Klubs, dem CITYPARK, veröffentlicht wurden, wurden vor einem Spiel zwischen CITY2 und Bayer Leverkusen enthüllt – was sie zum ersten MLS-Trikot 2023 macht, das debütiert.

Keine schlechte erste Leistung von den neuen Jungs

Stadt bedeutet STADT

Das Trikot ist in erster Linie das, was der Club seine charakteristische Farbe „CITY Red“ nennt, ein Magenta-Ton, der sicherlich hell und mutig ist. Es ist in dunklem Marineblau mit Akzenten in leuchtendem Gelb gehalten, Farben, die von der Flagge der Stadt St. Louis stammen. Bemerkenswerterweise ist Gelb kein offizieller Teil des Standardwappens des Clubs, aber es hebt sich wirklich vom Rot und Blau des Trikots ab.

Auf der linken Seite befindet sich ein stilisiertes geometrisches Muster, das an die Stahlplatten des Gateway Arch, dem Wahrzeichen von St. Louis, erinnern soll. Sponsorenlogos sind alle in Weiß wiedergegeben, einschließlich des Apple TV-Logos unter dem MLS-Patch auf dem linken Ärmel. Dies ist eine Vorschau auf die Looks der Liga, da jedes Team ab der nächsten Saison das Apple-Logo tragen wird, als Teil des 10-jährigen Streaming-Vertrags der Liga mit dem Unternehmen.

Bewertung des St. Louis CITY SC Kits

Insgesamt ist dies einer der besseren Debütversuche der jüngsten MLS-Erweiterungsteams. Sie gingen nicht auf Nummer sicher und lehnten sich wirklich an ihr mutiges Farbschema, mit einem zusätzlichen bürgerlichen Flair obendrauf. Die gelben Glanzlichter funktionieren großartig, und die einzige Kritik könnte darin bestehen, den „Stahl“ -Beschichtungseffekt etwas mehr in den Hintergrund zu rücken.

Note: B+

Das Debüttrikot von St. Louis City kann online über den World Soccer Shop und andere Geschäfte bestellt werden.

Bilder: Adidas / St. Louis CITY SC