De kopbal van Alex Gogic vier minuten voor tijd leverde St Mirren een 1-1 gelijkspel op tegen het 10-man St Johnstone in de cinch Premiership.

De thuisploeg verloor Daniel Phillips laat in de eerste helft door een rode kaart, maar kwam in de 75e minuut op voorsprong via Zak Rudden.

Dat leek waarschijnlijk de winnaar totdat Gogic laat toesloeg om zijn team een ​​punt te bezorgen.

St Johnstone voerde slechts één wijziging door ten opzichte van het team dat won bij Dundee United, waarbij Andy Considine James Brown verving.

Onder de bezoekers bevonden zich ook 10 van de ploeg die het vorige weekend tegen Ross County was begonnen, toen Gogic terugkeerde voor de geblesseerde Declan Gallagher.

De thuisploeg kreeg al na 30 seconden de eerste kans met een volley van Nicky Clark, voordat Thierry Small voor St Mirren reageerde met een schot dat naast ging.

De rest van de eerste helft was een hardnekkige aangelegenheid met weinig kansen voor beide doelmannen.

Afbeelding:

St Mirren’s Alex Gogic viert scoren en maakt er 1-1 van tegen St Johnstone





Het was geen verrassing dat het dichtst bij een doelpunt was dat Liam Gordon de bal bijna in zijn eigen net schoot toen hij probeerde de bal van Curtis Main over het strafschopgebied uit te snijden.

De voorzetpoging van Ryan Strain werd toen bijna Remi Matthews gevangen, de doelman moest zich uitstrekken om de bal weg te tikken.

St Johnstone reageerde met een kopbal van Stevie May na een voorzet van Adam Montgomery, die Trevor Carson goed wist te redden van dichtbij.

Tony Watt dreigde daarna voor de kant van Paisley, maar krulde zijn schot rakelings naast het doel.

De thuisploeg werd vlak voor rust teruggebracht tot 10 man. Phillips controleerde een pass van Montgomery verkeerd en rekte zich uit om de bal op Ryan Flynns enkel te herstellen.

Scheidsrechter Craig Napier toonde aanvankelijk een gele kaart voordat de VAR ingreep en het werd rood.

St Mirren profiteerde bijna aan het begin van de tweede helft. De voorzet van Watt werd op de volley opgevangen door Mark O’Hara, maar de bal stuiterde langs de verkeerde kant van de paal.

Small was de volgende die zijn geluk beproefde, zijn lage drive werd goed gered door Matthews, en de kopbal van Watt raakte niet lang daarna de bovenkant van de lat.

St Johnstone worstelde om uit hun eigen helft te komen, maar kwam naar voren uit een vrije trap.

Charles Dunne zou Rudden dicht bij de zijlijn een fout hebben gemaakt. En vanaf de bezorging van Cammy MacPherson steeg Rudden het hoogst om langs Carson te gaan via de paal.

St Mirren liet het laat op zich wachten om de gelijkmaker te scoren. De voorzet van Joe Shaughnessy vanaf rechts was perfect en Gogic kopte binnen.

Wat is het volgende?

St. Johnstones volgende Schotse Premiership-wedstrijd is weg naar Harten op 4 maart, aanvang 15.00 uur.

Sint Mirren gastheer Keltisch op 5 maart Live op Sky Sports. Die wedstrijd begint om 12.00 uur.