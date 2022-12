St. Johnstone: Geoff Brown verkauft Mehrheitsbeteiligung, Sohn Steve tritt diesen Sommer als Vorsitzender zurück | Fußball Nachrichten

Geoff Brown hat angekündigt, dass er seine Mehrheitsbeteiligung an St. Johnstone verkaufen und den Nettoerlös an den Community Trust des Clubs spenden wird.

Die Entscheidung fällt 24 Stunden, nachdem sein Sohn Steve Brown bestätigt hat, dass er am Ende der Saison als Vorsitzender zurücktreten wird.

Der Eigentümer einer Baufirma, Geoff Brown, kaufte den Club 1986 und war bis 2011 Vorsitzender, bevor er Steve Platz machte.

Der Mehrheitsaktionär wird den Vorsitz am 1. Juni wieder übernehmen, wenn ein Verkauf nicht abgeschlossen ist, aber er beabsichtigt, das Eigentum an dem Club bis dahin zu übergeben.

Die Macht der Familie Brown hat dazu geführt, dass die Saints in ein neues Stadion umgezogen sind, ihre ersten drei großen Trophäen gewonnen haben, mehrere Ausflüge in den europäischen Fußball genossen und ihre längste Zeit in der höchsten Spielklasse verbracht haben.

Bild:

Callum Davidson führte St. Johnstone 2021 zu einem nationalen Pokal-Double





Geoff Brown sagte: „Wie diejenigen, die mich gut kennen, bestätigen werden, ging es bei meinem Besitz des St. Johnstone Football Club nie um Geld.

„Es war eine Liebesarbeit, die im Kern eine kontinuierliche Mission war, die Stabilität und finanzielle Lebensfähigkeit des Fußballvereins sicherzustellen und gleichzeitig immer danach zu streben, im Park erfolgreich zu sein.

„Ich beabsichtige daher, den Nettoerlös aus dem Verkauf meiner Beteiligung für den Aufbau eines Gemeindezentrums für den St. Johnstone Community Trust zum Nutzen des Fußballvereins und der örtlichen Gemeinde einzusetzen.

„Obwohl es viele Herausforderungen gibt, werde ich immer mit Vorliebe auf meine 37 Jahre als Mehrheitsaktionär des St für kommende Generationen.“

‚Es ist jetzt Zeit‘

Bild:

Steve Brown ersetzte seinen Vater Geoff als Vorsitzenden und ist seit 18 Jahren im Vorstand





Steve, der Ende Mai nächsten Jahres zusammen mit dem stellvertretenden Vorsitzenden Charlie Fraser zurücktreten wird, sagte: „Als lebenslanger Anhänger von St. Johnstone war es eine Ehre, Teil dieses großartigen Fußballvereins zu sein.

„Wir hatten tolle Zeiten und die Pokalerfolge 2014 und 2021 werden mich nie verlassen. Wir haben im europäischen Fußball gespielt und viele, viele Top-6-Platzierungen erzielt.

„Aber ich denke, es ist an der Zeit, als Vorsitzender zurückzutreten, und ich werde am 31. Mai nächsten Jahres gehen.“

St. Johnstone ist Sechster in der schottischen Premiership, nur vier Punkte hinter dem drittplatzierten Aberdeen, und nachdem Steve Brown der Versuchung widerstanden hat, früher abzureisen, ist er zufrieden, dass sie ihren Erfolg jetzt ohne ihn fortsetzen können.

„Das beschäftigt mich schon seit einiger Zeit. Aber als Covid-19 im März 2020 zuschlug, hätte ich damals auf keinen Fall zurücktreten können.

„Ich musste bleiben, weil ich eine Verantwortung für den Fußballverein hatte und dazu stehen musste. Es war eine extrem herausfordernde Zeit, und wir brauchten nachhaltige Stabilität.

„Der doppelte Pokalsieg kam in der folgenden Saison von Callum (Davidson) und den Spielern, und das war einfach unglaublich.

„Die letzte Saison hat uns vor verschiedene Herausforderungen gestellt, und es waren alle an Bord, um unseren SPFL-Premiership-Status zu bewahren.

„Jetzt schaue ich mich um und sehe Stabilität im und außerhalb des Parks. Wir haben einige hervorragende Leute, die hier arbeiten. Der Fußballverein ist in vielerlei Hinsicht an einem wirklich guten Ort.

„Nach 18 Jahren im Vorstand, davon 11 Jahre als Vorsitzender, ist es also der richtige Zeitpunkt.

„Ich werde nicht als Direktor bleiben. Ich werde jedoch immer verfügbar sein, wenn mich jemand im Fußballverein jemals braucht. Ich bin nur einen Anruf entfernt, falls eine Anleitung erforderlich sein sollte.

„Ich werde ein Fan der Saints bleiben. Das wird sich nie ändern. Und ich möchte auch unseren treuen Fans meinen aufrichtigen Dank für die Unterstützung aussprechen, die sie mir während meiner Amtszeit gegeben haben.“

