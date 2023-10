Tod, Steuern und der Sieg von St. Charles North bei der Mädchen-Schwimmmeisterschaft der DuKane Conference.

Alles scheint heutzutage Gewissheiten zu sein.

Die North Stars holten sich beim Treffen am Samstag in St. Charles East mit 268 Punkten ihren fünften Conference-Titel in Folge.

Die gastgebenden Saints belegten mit 228 den zweiten Platz, gefolgt vom drittplatzierten Lake Park (199).

Angetrieben wurden die North Stars von den herausragenden Nachwuchsspielerinnen Izzy Beu und der Zweitsemesterstudentin Tess Stavropoulos. Beu gewann die 100 m Schmetterling und 100 m Brust. Der Junior war Teil der siegreichen 200-Lagen-Staffel.

„Ich habe mit den Blöcken gearbeitet und immer noch Gewichte getragen“, sagte Beu. „Ich bin bereit für die Staatsserie in zwei Wochen.“

Stavropoulos gewann die 50 m Freistil und 100 m Freistil. Der talentierte Student im zweiten Jahr schloss sich Beu beim ersten 200-Meter-Lagen an und war Teil der 400-Meter-Freistil-Staffel.

„Ich möchte schnell rauskommen und mich weiter verbessern“, sagte Stavropoulos. „Ich möchte während der zweiwöchigen Pause weiter trainieren und arbeiten.

Jenna Williams ging zusammen mit Beu und Stavropoulos als Siegerin über die 100 Meter Rücken.

„Izzy und Tess sind wirklich motiviert“, sagte Trainer Rob Rooney. „Mit Homecoming war es diese Woche eine Achterbahnfahrt. Wir müssen in den nächsten zwei Wochen antworten, was wir sind.“

Den Zweitplatzierten Saints gelang der erste Platz durch Ella Mruk, die die 200 m Freistil mit einer Zeit von 1:59,79 gewann.

„Es brauchte viel Übung, um an diesen Punkt zu gelangen“, sagte Mruk. „Auch wenn es wirklich weh tut, hat es viel Spaß gemacht. Ich habe mich wirklich angestrengt.“

Payton Dorman, der nach Illinois State reist, gewann die 500 m Freistil in einer Zeit von 5:13,27.

„Ich war von Anfang bis Ende aggressiv, weil ich wusste, dass es weh tun würde“, sagte Dorman. „Ich fühle mich gut dabei, in die Sektionen zu gehen.“

Lulu Negro gewann die 200 IM und Vera Jackson siegte im Tauchen mit 168,90 Punkten.

„Unsere Kinder haben sich wirklich gesteigert“, sagte St. Charles East-Trainer Adam Musial. „Wir haben einen anderen Ansatz gewählt, indem wir Kinder bei verschiedenen Wettkämpfen schwimmen ließen.

„Wir wussten, dass North hart werden würde, aber unsere Kinder konkurrierten. Wir haben eine sehr vielseitige Gruppe.“

Lake Park, Dritter mit 199 Punkten, belegte den zweiten Platz durch Nicole Brzostowski im 50 m Freistil und Una Dizdarevic im 100 m Freistil.

„Ich bin sehr zufrieden mit unserer Leistung“, sagte der Trainer des ersten Jahres, Ben Witteveen. „Wir sind ein so junges Team, das noch lernt“

Wheaton Coop (Wheaton Warrenville South und Wheaton North) belegte mit 133 Punkten den vierten Platz. Den ersten Platz belegten sie im 1-Meter-Springen von Haylie Hinckley mit 435,15 Punkten.

https://www.dailyherald.com/sports/20231021/st-charles-north-wins-fifth-consecutive-dukane-conference-championship