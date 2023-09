Gemeindemitglieder von St. Charles sind zu einem weiteren Tag der offenen Tür eingeladen, um Feedback zum Parkerlebnis in der Innenstadt der Stadt zu geben.

Das Tag der offenen Tür zum Parken findet am 6. September von 16 bis 18 Uhr in den Sitzungsräumen des Stadtrats im Rathaus, 2 E. Main St. statt. Dies wird der zweite Tag der offenen Tür sein, bei dem Feedback zum Parken in der Innenstadt eingeholt wird, nachdem der erste Tag im August stattfand . 14.

Im Juni 2023 genehmigte der Stadtrat von St. Charles die Durchführung einer umfassenden Studie zum Parken in der Innenstadt, um Erkenntnisse und Daten über die aktuelle Parkumgebung in der Innenstadt bereitzustellen und Initiativen zur Verbesserung zu empfehlen.

Wer nicht am Tag der offenen Tür teilnehmen kann, ist herzlich eingeladen, auf der Website der Stadt an einer Online-Umfrage zum Parken in der Innenstadt teilzunehmen.

Die Stadt hat das Fachwissen des Ingenieurbüros Desman in Anspruch genommen, um eine gründliche und professionelle Bewertung sicherzustellen. Desman hat seinen Hauptsitz in New York und ist auf Parkberatung, Design, Planung und Restaurierung spezialisiert.

Desman begann seine Analyse mit der Auswertung des vorhandenen Inventars und der Daten, der Beurteilung der aktuellen Bedingungen und der Durchführung von Umfragen zur Spitzenauslastung.

Die Stadt arbeitete außerdem mit Desman zusammen, um eine Reihe öffentlicher Engagementmöglichkeiten für die Bewohner und Unternehmen in der Innenstadt durchzuführen.

Fragen zur Studie können an den Wirtschaftsentwicklungsdirektor Derek Conley unter dconley@stcharlesil.gov gerichtet werden.