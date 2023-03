ST. CHARLES – Het AfterImage Film Festival keert terug naar de Charlestowne 18 Cinema in St. Charles van 13-16 april.

In het derde jaar van het festival zullen meer dan 20 films te zien zijn, waarvan vele in première gingen op enkele van ’s werelds meest prestigieuze filmfestivals, waaronder Sundance, SXSW, Venetië en Cannes, aldus een persbericht.

“We zijn verheugd aan te kondigen dat Oscar-winnende filmmaker Steve James ons zal vergezellen om zijn briljante nieuwe documentaire ‘A Compassionate Spy’ te presenteren voor de openingsavond van het festival,” verklaarde AfterImage-directeur Andrew Carlin in de release. “Steve’s bijdragen aan de documentaire cinema in de afgelopen 30 jaar zijn echt niet te overzien en we zijn vereerd hem te mogen ontvangen.”

“A Compassionate Spy” ging in première op het Filmfestival van Venetië in 2022 en werd vertoond op het Telluride Film Festival.

Regisseur James zal na de vertoning van de film deelnemen aan een Q&A met het publiek.

Andere selecties in de schijnwerpers zijn onder meer ‘Joyland’, dat de prijs voor beste internationale film won bij de Independent Spirit Awards 2023. “Joyland” gaat over de Ranas – een gelukkige patriarchale gezamenlijke familie – die hunkeren naar de geboorte van een jongetje om de familielijn voort te zetten.

Ook te zien is ‘Murina’, dat de Gouden Beer won op het filmfestival van Cannes en daar in 2021 in première ging.

Onder de te vertonen lange documentaires:

• “After Antartica” gaat over levenslange ontdekkingsreiziger Will Steger en vijf andere mannen – zes mannen uit zes landen. Ze begonnen aan een zeven maanden durende expeditie in 1989 en reisden 4.000 mijl door Antarctica op een missie om het te verdedigen en te beschermen tegen de uitbuiting waarmee het werd geconfronteerd. Bijna 30 jaar later is Steger nog steeds aan het ontdekken. Op 75-jarige leeftijd vertrekt hij op een solo-expeditie naar de poolcirkel, waar twee verhalen zich parallel aan elkaar ontvouwen.

• “An Eternity of Me and You” is een ontroerend en humoristisch verhaal over genderrollen en de strijd van twee mensen om hun droom om een ​​kind te krijgen te vervullen – met de regisseur, Sanne This, als het vrouwelijke onderwerp van haar eigen film.

Onder de jubileumvertoningen:

• De 15e verjaardag van ‘Man On Wire’, over een jonge Fransman genaamd Philippe Petit, die op 7 augustus 1974 uit een draad stapte die illegaal was opgetuigd tussen de Twin Towers van New York. Na bijna een uur dansen op de draad, was hij gearresteerd, meegenomen voor psychologische evaluatie en naar de gevangenis gebracht voordat hij uiteindelijk werd vrijgelaten.

• Het 25-jarig jubileum van ‘Everest IMAX’, dat het publiek uitnodigt om de inspirerende beklimming van ’s werelds hoogste berg opnieuw te bezoeken met een team van vier internationale klimmers die hoop, schoonheid en triomf vinden in de nasleep van een tragedie.

Het AfterImage Film Festival is een jaarlijks terugkerend evenement voor de Fox Valley en streeft ernaar een van de belangrijkste filmfestivals in het Midwesten te zijn, aldus de release.

De derde editie van het festival zal een breed scala aan programma’s omvatten van zowel speelfilms als korte films, verhalen en documentaires, Amerikaanse onafhankelijke films en titels in vreemde talen.

De komende weken zullen er meer programma-aankondigingen worden gedaan. Tickets zijn exclusief verkrijgbaar via de website van Classic Cinemas, www.classiccinemas.com. Het theater bevindt zich op 3740 E. Main St., St. Charles.

Meer informatie is online beschikbaar op www.afterimagefilmfestival.com.