Sri Lanka verzekert $ 3 miljard van IMF-steun om de failliete economie te helpen redden

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) zei maandag dat de raad van bestuur een reddingsprogramma van bijna $ 3 miljard US ($ 4,1 miljard Cdn) voor Sri Lanka gedurende vier jaar heeft goedgekeurd om de failliete economie van het land te helpen redden.

Een IMF-verklaring zei dat ongeveer $ 333 miljoen US ($ 455 miljoen Cdn) van de financiering onmiddellijk zal worden uitbetaald en dat de goedkeuring ook financiële steun van andere instellingen zal openen.

“Sri Lanka wordt geconfronteerd met enorme economische en sociale uitdagingen met een ernstige recessie te midden van hoge inflatie, uitgeputte reserves, een onhoudbare staatsschuld en verhoogde kwetsbaarheden in de financiële sector”, aldus IMF-directeur Kristalina Georgieva.

“Instellingen en bestuurskaders vereisen ingrijpende hervormingen. Als Sri Lanka de crisis wil overwinnen, is een snelle en tijdige uitvoering van het door het EVF ondersteunde programma met een sterk draagvlak voor de hervormingen van cruciaal belang.”

Het kantoor van de president van Sri Lanka zei dat de IMF-goedkeuring financiering van maximaal $ 7 miljard ($ 9,6 miljard Cdn) van het fonds en andere internationale multilaterale financiële instellingen zal ontgrendelen.

KIJK | Hoe Sri Lankanen omgaan met politieke, economische onrust: Hoe Sri Lankanen omgaan met politieke en economische onrust Salimah Shivji van CBC geeft een kijkje achter de schermen hoe de politieke en economische onrust in Sri Lanka gewone mensen kwetst.

Eerder deze maand werd de laatste hindernis voor de goedkeuring weggenomen toen China zich bij de andere schuldeisers van Sri Lanka voegde bij het verstrekken van schuldsaneringsgaranties.

“Vanaf het begin hebben we ons gecommitteerd aan volledige transparantie in al onze gesprekken met financiële instellingen en met onze schuldeisers”, zei president Ranil Wickremesinghe in een verklaring van zijn kantoor. “Ik betuig mijn dank aan het IMF en onze internationale partners voor hun steun terwijl we ernaar streven de economie voor de lange termijn weer op het goede spoor te krijgen door middel van voorzichtig fiscaal beheer en onze ambitieuze hervormingsagenda.”

Wickremesinghe zei dat hij een aantal moeilijke beslissingen heeft genomen om stabiliteit, schuldhoudbaarheid te waarborgen en een inclusieve en internationaal aantrekkelijke economie te laten groeien.

Sri Lanka verhoogde de inkomstenbelastingen scherp en schafte elektriciteits- en brandstofsubsidies af, waarmee werd voldaan aan de voorwaarden van het IMF-programma. De autoriteiten moeten nu met de schuldeisers van Sri Lanka bespreken hoe de schuld kan worden geherstructureerd.

Mensen schreeuwen leuzen en houden borden omhoog tijdens een protest tegen de verhoging van de inkomstenbelasting door de Sri Lankaanse regering op 22 februari in Colombo. (Eranga Jayawardena/The Associated Press)

“Na het verkrijgen van specifieke en geloofwaardige financieringsgaranties van grote officiële bilaterale crediteuren, is het nu belangrijk voor de autoriteiten en crediteuren om snel vooruitgang te boeken bij het herstellen van de schuldhoudbaarheid in overeenstemming met het door het IMF ondersteunde programma”, zei Georgieva.

“De toezeggingen van de autoriteiten om op transparante wijze tot een schuldoplossing te komen, in overeenstemming met de programmaparameters en een billijke verdeling van de lasten onder de schuldeisers, zijn welkom”, zei ze.

Valutacrisis

Sri Lanka kondigde vorig jaar aan dat het de aflossing van zijn buitenlandse schuld opschort te midden van een ernstige valutacrisis, vanwege een daling van de inkomsten uit toerisme en export als gevolg van de COVID-19-pandemie, megaprojecten gefinancierd met Chinese leningen die geen inkomsten genereerden en het vrijmaken van deviezenreserves om de wisselkoersen voor een langere periode vast te houden.

De valutacrisis veroorzaakte ernstige tekorten aan sommige voedingsmiddelen, brandstof, medicijnen en kookgas, wat leidde tot boze straatprotesten die de toenmalige president Gotabaya Rajapaksa dwongen het land te ontvluchten en af ​​te treden.

Sinds Wickremesinghe het roer overnam, is hij erin geslaagd om tekorten te verminderen en een einde te maken aan urenlange dagelijkse stroomonderbrekingen. De Centrale Bank zegt dat haar reserves zijn verbeterd en dat de zwarte markt de handel in vreemde valuta niet langer beheerst.

De regering van Wickremesinghe zal echter waarschijnlijk te maken krijgen met vijandigheid van vakbonden over zijn plannen om staatsondernemingen te privatiseren als onderdeel van zijn hervormingsagenda en de publieke verontwaardiging kan toenemen als hij geen actie onderneemt tegen de familie Rajapaksa, die volgens mensen verantwoordelijk was voor de economische crisis.

Critici van Wickremesinghe beschuldigen hem ervan de familie Rajapaksa, die nog steeds een meerderheid van de wetgevers in het parlement controleert, te beschermen in ruil voor hun steun aan zijn presidentschap.