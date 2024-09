Nach den Präsidentschaftswahlen in Sri Lanka Nach ersten Ergebnissen liegt der linke Kandidat Anura Kumara Dissanayaka in Führung. Nach Auszählung von mehr als einer Million Stimmen entfielen nach Angaben der Wahlbehörde 52 Prozent auf Dissanayaka. Auch die Auszählung der als besonders repräsentativ geltenden Briefwahlstimmen deutet auf eine Mehrheit für den 55-Jährigen hin.

Im südasiatischen Inselstaat Sri Lanka waren rund 17 Millionen Menschen zur Wahl aufgerufen. Die Wahlbeteiligung lag nach Behördenangaben bei 76 Prozent. Noch nie zuvor hatte es im Land eine so hohe Zahl an Kandidaten gegeben wie bei dieser Wahl: 38 Politiker traten an, 22 von offiziellen politischen Parteien und 16 Unabhängige. Einflussreich sind vor allem die konservative United National Party (UNP) und die Sri Lanka Freedom Party (SLFP). Dissanayake ist Fraktionsvorsitzender der marxistisch-sozialistischen National People’s Party (NPP). Er galt als Favorit unter den jungen Leuten. Experten hatten ihm schon vor der Wahl beste Gewinnchancen eingeräumt.

Die Wahl vom Samstag war de facto eine Abstimmung über die strikten Sparmaßnahmen, die der Internationale Währungsfonds (IWF) dem verarmten Land als Gegenleistung für Hilfsgelder auferlegt hatte. Auch Interimspräsident Ranil Wickremesinghe kandidierte, obwohl man ihm keine großen Chancen einräumte. Wickremesinghe leitet die Staatsgeschäfte seit dem Sturz von Präsident Gotabaya Rajapaksa nach Protesten während der Wirtschafts- und Finanzkrise 2022.

Wahlkampf gegen „korrupte Eliten“

Dissanayaka hatte gegen die seiner Ansicht nach „korrupten“ Eliten des Landes Wahlkampf geführt, die für das Chaos von 2022 verantwortlich seien. Seine Partei, die JVP, hatte in den 1970er und 1980er Jahren zwei gescheiterte Aufstände angeführt, bei denen mehr als 80.000 Menschen ums Leben kamen. Bei der letzten Parlamentswahl 2020 hatte sie weniger als vier Prozent der Stimmen erhalten.

„Nach dem Sieg darf es keine Zusammenstöße und keine Gewalt geben“, sagte der linksgerichtete Kandidat. „Unser Land braucht eine neue politische Kultur.“ Sowohl Dissanayaka als auch sein Rivale Sajith Premadasa versprachen, die Bedingungen des IWF-Rettungspakets neu zu verhandeln.