Sri Lanka krijgt steun van IMF tijdens economische crisis – DW – 21/03/2023

Sri Lanka zal binnen de komende twee dagen de eerste tranche van zijn reddingspakket van $ 330 miljoen (€ 307,51 miljoen) ontvangen, zei het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dinsdag.

Sri Lanka kreeg een broodnodige economische boost nadat het IMF maandag een reddingspakket van $ 3 miljard aan het noodlijdende land goedkeurde.

De economie van het land verkeerde in grote moeilijkheden als gevolg van economisch wanbeheer, verergerd door de impact van de COVID-19-pandemie.

De lening, die enige tijd vertraging opliep, werd goedgekeurd nadat China, de grootste bilaterale geldschieter van Sri Lanka, schuldverlichtingsgaranties had aangeboden.

Bailout op voorwaarde dat corruptie wordt aangepakt

Het IMF heeft Sri Lanka echter gewaarschuwd dat het niet mag toestaan ​​dat diepgewortelde corruptie de reddingsoperatie ondermijnt.

Het is aan het land om zijn schuld te beteugelen tot houdbare niveaus, aldus het IMF.

De vrijgave van het reddingspakket van het IMF zal naar verwachting een katalysator zijn voor aanvullende financiële steun van andere instellingen.

De president van het door de crisis getroffen land, Ranil Wickremesinghe, zei dat het programma het land in staat zal stellen toegang te krijgen tot $7 miljard aan totale financiering.

“Sri Lanka wordt door de wereld niet langer als bankroet beschouwd”, zei Wickremesinghe in een videoverklaring.

Bezuinigingsmaatregelen zijn noodzakelijk maar impopulair

Sri Lanka ging naar de in Washington gevestigde geldschieter in laatste instantie kort voordat het in april in gebreke bleef met zijn buitenlandse schuld van $ 46 miljard, omdat het eiland door het kritieke tekort aan deviezen niet in staat was om zelfs de meest essentiële invoer te financieren.

De crisis had geleid tot ernstige voedsel- en brandstoftekorten, ongebreidelde inflatie en voortschrijdende black-outs, wat de publieke woede aanwakkerde.

De voormalige president, Gotabaya Rajapaksa, was beschuldigd van het verspillen van overheidsgeld aan ijdelheidsprojecten die werden ondersteund door onhoudbare leningen van China, dat ongeveer 10% van de Sri Lankaanse schuld bezit.

Zijn opvolger, Ranil Wickremesinghe, heeft zich gecommitteerd aan harde hervormingen, waaronder een verdubbeling van de belastingen en een einde aan genereuze brandstof- en elektriciteitssubsidies, om de staatsfinanciën weer onder controle te krijgen.

De bezuinigingsmaatregelen waren echter impopulair en hebben geleid tot stakingen die de gezondheids- en transportsector lamlegden.

Ondanks de uitdagingen zei de minister van Financiën van Sri Lanka, Shehan Semasinghe, dat de reddingsoperatie van het IMF “absoluut essentieel” was voor het land.

“Maar nu moeten we ons geduldig concentreren op de zeer moeilijke hervormingen die voor ons liggen. We moeten blijven samenwerken om de economie van Sri Lanka weer op te bouwen en naar herstel te leiden”, zei hij in een verklaring.

