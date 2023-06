CNN

Machen Sie sich bereit, denn die beliebteste tödliche Gameshow aller bereitet sich auf eine große Rückkehr vor.

Netflix teilte am Samstag im Rahmen seines Tudum Global Fan Events in Brasilien exklusive neue Details zur zweiten Staffel seiner überaus erfolgreichen südkoreanischen Thrillerserie „Squid Game“ mit.

Ein neuer Teaser für die zweite Staffel von „Squid Game“ kündigte sowohl wiederkehrende als auch neue Darsteller an, wobei der Hauptdarsteller der Serie, Lee Jung-jae, der den finanziell angeschlagenen Jedermann Seong Gi-hun spielt, für eine zweite Runde zurück ist. In der zweiten Staffel werden auch die maskierte Figur „Front Man“ zurückkehren, dargestellt von Lee Byung-hun, und Wi Ha-jun, der den Polizisten auf der Suche nach seinem vermissten Bruder spielt, der hinter den Kulissen von „Front Man“ gerät das tödliche Spiel.

Die Serie, die 2021 Premiere hatte und sechs Primetime Emmys einheimste, wird auch die neuen Darsteller Yim Si-wan, Kang Ha-neul, Park Sung-hoon und Yang Dong-geun begrüßen.

Der herausragende Darsteller Oh Yeong-su, der in der ersten Staffel von „Squid Game“ den älteren und bescheidenen Oh Il-nam spielte, muss noch als wiederkehrender Darsteller bestätigt werden, auch wenn seine Beteiligung an dem Spiel offengelegt wurde etwas komplizierter am Ende der ersten Staffel der Serie.

Ein Veröffentlichungstermin für Staffel 2 von „Squid Game“ war nicht sofort verfügbar.