Spurs-Man City ist das zweitmeistgesehene Spiel in der US-Geschichte

Das Sonntagsspiel zwischen den Spurs und Man City war das zweithäufigste Premier-League-Spiel in der Geschichte des US-Fußballs.

Insgesamt 1,78 Millionen sahen sich das Spiel über NBC, NBC Sports Digital Properties, Peacock und Telemundo an. Auf dem NBC-Netzwerk und Peacock zusammen betrug die Zuschauerzahl 1,5 Millionen. Telemundo fügte weitere 288.000 Zuschauer hinzu.

In Verbindung mit dem Rekord von 1,9 Millionen Zuschauern für Arsenal-Manchester United am 22. Januar hat NBC Sports innerhalb von zwei Wochen die zwei meistgesehenen Live-Spiele der Premier League in der Geschichte der USA registriert.

NBC Sports Digital, angeführt von Peacock, verzeichnete für Tottenham-Manchester City eine Average Minute Audience (AMA) von 358.000 Zuschauern. Das ist das zweitbeste aller Zeiten für ein simultan gestreamtes Premier-League-Spiel, nur hinter Arsenal-Manchester United am 22. Januar (510.000).

Zu Beginn dieser Saison lieferte Peacocks exklusives Tottenham-Arsenal-Spiel am 15. Januar eine AMA von 808.000 Zuschauern – das beste Streaming-Publikum aller Zeiten in den USA für ein Premier-League-Spiel.

Spurs-Man City weist auf vielversprechende Neuigkeiten hin

Einer der Hauptgründe, warum NBC Sports mehr Zuschauer erreicht, ist, dass die beiden Spiele an einem Sonntag im Fernsehen im NBC-Netzwerk übertragen werden. Normalerweise werden Premier League-Spiele nur samstags von 12:30 bis 14:30 Uhr ET im NBC-Netzwerk gezeigt.

World Soccer Talk hat erfahren, dass Spiele der Premier League in diesem Zeitfenster in den kommenden Saisons häufiger auf NBC gezeigt werden. Laut einem Sprecher von NBC Sports wird es nicht jede Woche sein, aber häufiger als zuvor.

Mit der Nachricht, dass ausgewählte Spiele der Premier League über Peacock in 4K gezeigt werden, sind dies weitere gute Nachrichten für Fußballfans in den Vereinigten Staaten.

Für die bisherige Saison verzeichnet NBC Sports durchschnittlich 524.000 Zuschauer pro TV-Spielfenster. Das ist zu diesem Zeitpunkt eine Steigerung von 4 % gegenüber der letzten Saison. Die Saison 2021/22 war die am zweithäufigsten gesehene in der Geschichte des US-Fernsehens.

Foto: IMAGO / PA Images