Sprechen Sie explizit mit Ihrem Partner über Sex, sagen Vanessa und Xander Marin

Der zeitlose Ratschlag für Paare, wie wichtig es ist, beim Sex zu kommunizieren, könnte so alt sein wie die Handlung selbst.

„Es ist in so ziemlich jedem Artikel; Es heißt, über Sex zu reden, aber es endet dort“, sagt Vanessa Marin, 39, eine lizenzierte Ehe- und Familientherapeutin, die sich auf Sexualtherapie spezialisiert hat und Mitautorin von „Sex Talks: The Five Conversations That Will Transform Your Love Life“, das herauskommt Dienstag.

Marin und ihr Ehemann Xander, 37, machten sich daran, das definitive „How to“-Buch darüber zu schreiben, wie man mit einem einvernehmlichen Partner über Sex spricht – mit dem Ziel, „das Sexleben Ihrer wildesten Träume zu erschaffen“ – und beschlossen, sich selbst verwundbar zu machen .

Auf ihrem Instagram-Account, der mehr als 314.000 Follower hat, teilt das kalifornische Paar viel, darunter Träume vom Fremdgehen und Tipps, um eine Durststrecke zu durchbrechen. (Tipp: Sagen Sie kein Wort darüber, wie lange es her ist, seit Sie das letzte Mal Sex hatten.)

„Ich hatte das Gefühl, in der Lage zu sein, die Führung zu übernehmen und zuerst verletzlich zu sein, würde unserem Publikum helfen“, sagte Vanessa, die anfangs zögerte, die intimen Details ihrer Beziehung in den sozialen Medien offenzulegen. „Und mir wurde klar, dass sich unser Sexualleben immer weiter verbesserte.“

Ihre Anhänger fingen an, den Marins zu sagen, dass das, was sie teilten, die Kommunikation mit ihren eigenen Partnern erleichterte und sie im Bett und darüber hinaus näher zusammenbrachte.

„Sex Talks“ entfernt sich in ähnlicher Weise von vagen und allgemeinen Ratschlägen zu Kommunikation und Sex, um kopfüber in die Diskussion des Themas einzutauchen und diese fünf Gespräche mit Ihrem Partner anzugehen: Anerkennung, Verbindung, Verlangen, Vergnügen und Erkundung.

„Das Thema Kommunikation und Sex ist ein großes Thema, daher war es uns wichtig, es in diesen fünf Gesprächen auf etwas zu reduzieren, das sich handhabbar anfühlt“, sagte Vanessa.

Die Marins bieten ihre Tipps und Strategien unten an.

Dieses Gespräch wurde aus Gründen der Klarheit bearbeitet und komprimiert.

Terry Ward: Paare fragen sich oft, ob sie genug Sex haben und wie viel genug ist? Gibt es eine magische Zahl?

Vanessa Marin: Wir sprechen in dem Buch über Häufigkeit – das ist eine der häufigsten Fragen, die wir bekommen. Sex fühlt sich für die meisten von uns wirklich kompliziert an und es ist sehr verlockend, es auf etwas Quantifizierbares reduzieren zu wollen. Die Leute werden sagen: „Sag mir einfach eine Zahl. Wenn ich das zweimal die Woche mache, ist dann alles in Ordnung?“

Es gibt keine magische Zahl, die für jedes Paar funktioniert. Ich habe mit Paaren gearbeitet, die ein paar Mal im Jahr Sex hatten und sich zufrieden und verbunden fühlten, und mit anderen, die mehrmals am Tag Sex hatten und sich getrennt und unzufrieden fühlten.

Xander Marin: Wenn Sie sich auf eine Zahl konzentrieren, konzentrieren Sie sich nicht auf den graueren Aspekt der Dinge, und das ist die Qualität des Sex, den Sie haben. Denn dann müsste man darüber reden, und das kann beängstigend sein. Wenn Sie sich auf die Qualität des Sex konzentrieren, den Sie haben, anstatt auf die Frequenz, fallen Sie eher in eine Frequenz, die sich für beide Personen gut anfühlt.

Ward: Kann das Planen von Sex eine gute Option sein oder ist es ein Stimmungskiller?

Vanessa: Viele von uns haben die Vorstellung, dass Sex spontan sein und aus dem Nichts passieren soll. Wenn Sie wirklich zurückgehen und sich die frühen Stadien einer Beziehung ansehen, ist viel Planung erforderlich. Sie planen Verabredungen, Sie planen bestimmte Zeiten, um sich zu sehen, Sie verbringen viel Zeit und Energie damit, sich auf dieses Date zu freuen und sich darauf vorzubereiten.

Es war nicht diese magische, spontane, mühelose Zeit. Wir waren begeistert von dem Aufwand, den wir damals hineingesteckt haben. Ich denke, bei der Planung von Sex geht es darum, Wege zu finden, diese Aufregung zurückzubringen.

Wenn Sie Sex genauso planen wie einen Zahnarzttermin, wird sich natürlich niemand darüber aufregen. Wenn Sie es einfach in Ihren Kalender eintragen und dieses Gefühl der Angst da ist: „Oh Gott. Es ist Mittwoch um 7. … ich muss das machen“, dann fühlt es sich natürlich nicht lustig und aufregend an.

Manchmal ist es so einfach wie ein Wortwechsel – vielleicht nennt man es Date Night, wie es am Anfang einer Beziehung war. Das kann sich viel interessanter und aufregender anfühlen. Viele Menschen in langfristigen Beziehungen sagen, dass sich ihre Beziehung langweilig und nicht aufregend anfühlt.

Wir ermutigen Paare immer, diese Vorfreude zurückzubringen und sich zu bemühen, gemeinsam lustige Zeiten zu verbringen. Wenn Sie diese Art von Energie in die Planung von Sex stecken, kann es so viel angenehmer sein.

Ward: Was sind die zwei verschiedenen Arten von Sexualtrieb, die Sie beschreiben? Wenn ein Paar in dieser Hinsicht unübertroffen ist, gibt es eine Lösung?

Vanessa: So ziemlich in jeder Beziehung haben Paare unterschiedliche Sexualtriebe. Die meisten von uns haben das Gefühl, dass unser Sexualtrieb spontan sein und aus dem Nichts auftauchen sollte. Es gibt eine Menge Leute, die sich selbst – oder von ihren Partnern abgestempelt – als wenig oder gar kein Verlangen bezeichnen, obwohl sie in Wirklichkeit nur ein reaktionsschneller Sexualtriebtyp sind und kein spontaner. Dies sind die zwei verschiedenen Arten von Sexualtrieben, und Sie müssen die Dinge für jeden anders angehen.

Es läuft darauf hinaus, wo du zuerst Verlangen verspürst. Spontane Typen werden mental erregt, während reaktionsschnelle Typen zuerst Lust in ihrem Körper spüren müssen, bevor ihr Kopf einholt. Eine klassische reaktionsschnelle Reaktion vom Typ Sexualtrieb ist, wenn du am Ende des Sex bist und denkst: „Wow, das hat wirklich Spaß gemacht, warum will ich das nicht mehr?“ Wir sprechen viel über diese beiden Arten von Sexualtrieben.

Xander: Wenn Sie den Typ jedes Partners kennen, kennen Sie den besten Weg, um Sex zu initiieren. Wenn Sie ein spontaner Sexualtriebtyp sind und wissen, dass Ihr Partner reagiert, und Sie darüber gesprochen haben, dann wissen Sie, dass es wahrscheinlich am besten ist, Sex nicht mit einem verbalen „Hey, willst du das machen?“ einzuleiten. Weil Sie wissen, dass Ihr Partner etwas braucht, worauf er reagieren kann. Es könnte also besser sein, mit etwas Körperlichem zu beginnen, wie einer Knutsch-Session oder einer Massage, anstatt zu versuchen, alles auf einmal zu initiieren.

Das Schwierige ist, wenn Sie eine Beziehung mit verschiedenen Arten von Sexualtrieb haben, aber nie darüber gesprochen haben. Die allgemeine gesellschaftliche Annahme ist, dass Sex spontan sein sollte. Wenn Sie davon ausgehen, dass es spontan sein soll, aber einer oder beide von Ihnen nicht der Typ des spontanen Sexualtriebs sind, fangen die Probleme an, aufzutauchen.

Ward: Wie haben Sie das Gefühl, dass Männer missverstanden wurden, wenn es um Sexualtrieb und Verlangen geht?

Xander: Ich glaube, es gibt diese Idee, die sich immer weiter verbreitet, dass Männer immer und überall Sex wollen. Ich denke, es ist eine schädliche Idee, wenn ein Partner eines Mannes diesen Gedanken hat. Männer wachsen mit dem Glauben auf, dass dies wahr sein muss; Wir scherzen darüber, dass Männer es immer wollen. Wenn wir das Gefühl haben, dass wir es nicht wollen, denken wir schließlich, dass etwas mit uns nicht stimmen muss; dann kann es zu Lampenfieber oder mangelndem Selbstvertrauen kommen und alles gerät in eine Spirale.

Vanessa: Es gibt diese Vorstellung, dass die männliche Sexualität so direkt und einfach ist, und die weibliche kompliziert, und es schadet beiden Geschlechtern.

Ward: Ihr seid ein Cishet-Paar. Wie haben Sie das Buch inklusive gemacht?

Vanessa: Natürlich filtert unsere sexuelle Orientierung, wie wir die Welt sehen. Aber Inklusion war uns beim Schreiben des Buches wichtig. Wir füllen das Buch mit Paaren aller unterschiedlichen Orientierungen, damit sich alle willkommen und einbezogen fühlen. Wenn Sie Sex haben oder Sex für Sie wichtig ist, können Sie mit diesem Buch etwas gewinnen. Vielleicht haben Sie früher mit Ihrem Partner darüber gesprochen, und es ist fürchterlich schief gelaufen. Wir werden Sie am Ende davon überzeugen, dass das Reden über Sex das Beste ist, was Sie für Ihr Sexualleben tun können. Jeder verdient heißen Sex und große Liebe.