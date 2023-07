Rasmus Hojgaard: „Ich bin sprachlos. Um fair zu sein, ich hätte nicht gedacht, dass ich heute in einem Play-off landen würde. Es ist ziemlich erstaunlich. Es ist ein wahrgewordener Traum, unser Heimspiel zu gewinnen. Das ist besser, als ich mir jemals erträumen konnte.“ Wir haben uns schon so lange einen dänischen Sieger gewünscht, deshalb ist es großartig, der Erste zu sein.“

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Highlights der vierten Runde aus dem Made in HimmerLand auf der DP World Tour

Highlights der vierten Runde aus dem Made in HimmerLand auf der DP World Tour

Der Däne Rasmus Hojgaard konnte einen Rückstand von sechs Schlägen wettmachen, bevor er Nacho Elvira in einem Play-off besiegte und der erste Heimsieger des Made in HimmerLand-Events wurde.

Elvira schlug am sechsten Extra-Loch seinen zweiten Schlag ins Aus und bescherte Hojgaard damit faktisch seinen vierten DP-World-Tour-Titel, der am vorherigen Loch aus einer Entfernung von neun Fuß zum Par gelocht hatte, um seine Hoffnungen am Leben zu erhalten.

„Ich bin sprachlos“, sagte Hojgaard Sky Sports nach einem Sieg, der ihn bis auf 100 Punkte an einen automatischen Qualifikationsplatz für den Ryder Cup heranbringt.

Rasmus Hojgaard zeigte in der späten Schlussphase eine hervorragende Aufholjagd und wurde der erste dänische Sieger bei Made in HimmerLand

„Um fair zu sein, hätte ich nicht gedacht, dass ich heute in einem Play-off landen würde. Es ist ziemlich erstaunlich. Es ist ein wahrgewordener Traum, unser Heimspiel zu gewinnen.“

„Das ist besser, als ich es mir jemals hätte erträumen können. Wir wollten schon so lange einen dänischen Sieger, also ist es großartig, der Erste zu sein, der das schafft.“

Hojgaard, der die Veranstaltung mit seiner Familie – darunter seinem Profikollegen und Zwillingsbruder Nicolai – besuchte, fügte hinzu: „Es ist noch nicht so lange her, dass ich zu den Kindern gehörte, die versuchten, Bälle und signierte Handschuhe zu bekommen. Es ist großartig, sie zu sehen.“ hier draußen, um uns zu unterstützen.

Twitter Aufgrund Ihrer Einwilligungspräferenzen können Sie dies nicht sehen Privatsphäre-Einstellungen

Hojgaard begann den Tag sechs Schläge vor der Führung, stürmte aber mit einer abschließenden 64, darunter ein Birdie am entmutigenden 18., durch das Feld und setzte das Ziel auf 13 unter Par.

Richie Ramsay hatte die erste Chance, dieses Ziel zu übertreffen, nachdem ihn ein Birdie am 16. auf 14 Under brachte, nur um dann mit seiner Annäherung an den Schlussstrich das Wasser zu finden, einen Doppelbogey hochzulaufen und einen Schlag außerhalb des Play-offs zu landen.

Die Spitzenreiterin des Abends, Elvira, die am 13. und 15. einen Fehler gemacht hatte und damit zwei Schläge hinter dem Tempo zurückblieb, machte auf den nächsten beiden Löchern einen Birdie, um Ramsay einzuholen, als der Schotte den 18. spielte, machte aber nach einer langen Wartezeit am Abschlag einen Fehler am selben Loch, als Ramsay feststellte, wo sein Ball war in die Gefahr geraten.

Hojgaard erzwang mit sechs Schlägen Rückstand ein Entscheidungsspiel gegen den Spanier Nacho Elvira, bevor er ihn besiegte

Elvira, der in diesem Jahr in 17 vorherigen Events nur fünf Cuts erzielt hatte, hatte den Trost, sich mit seinem zweiten Platz einen Platz in der Open Championship zu sichern, während der ehemalige Champion Marc Warren und Kalle Samooja die anderen beiden Plätze bei einem Gleichstand belegten vierte.

Ramsay, der letztes Jahr beim British Masters auch das 72. Loch mit einem Doppelbogey schlug, als er ein Par brauchte, um sich die Führung im Clubhaus zu sichern, twitterte: „Heute wird es noch lange weh tun, aber ich habe sehr gut gespielt.“

„Ich habe auf den Sieg gespielt, also habe ich den Schuss geschossen (bei 18), das war einfach nicht großartig. Meine Tochter sagte mir, sie sei stolz auf mich, ein riesiges Polster für heute.“

Landsmann Robert MacIntyre hatte am Turn einen Zwei-Schläge-Vorsprung, nachdem er in 32 Schlägen die ersten Neun gedeckt hatte, um 15 unter zu erreichen, doch am 13. schlug er einen Triple-Bogey-Siebener, nachdem er seinen zweiten Schlag aus hüfthohem Rough nicht hinbekommen hatte.

MacIntyre erzielte auch am 15. Spieltag ein Bogey, erreichte abschließend 71 Punkte und beendete das Spiel zusammen mit Warren, Samooja und Alexander Bjork mit 11 unter Par.