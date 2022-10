Spotify streicht 11 Original-Podcasts

Die Nachricht kommt im Zuge erheblicher personeller Veränderungen bei Spotify. Gimlet-Geschäftsführerin Lydia Polgreen verließ das Studio diesen Sommer, und Parcast-Gründer Max Cutler wurde im Frühjahr zum Head of Creator Content and Partnerships befördert. Sowohl Parcast als auch Gimlet fallen in den Zuständigkeitsbereich von Julie McNamara, die letztes Jahr als Leiterin der Talk-Studios hinzukam.

Inmitten des Chaos der Kürzungen schickte Spotify ein Memo an die Mitarbeiter, in dem die neuen Leiter der beiden Studios angekündigt wurden. Nicole Beemsterboer, die nach 15 Jahren bei NPR im März als Head of News and Knowledge für Gimlet zu Spotify kam, wird Polgreen als Geschäftsführerin ersetzen. Liliana Kim wird Parcast nach drei Jahren als Geschäftsführerin von APM Studios leiten.