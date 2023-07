Laut dem Wall Street Journal wird Spotify voraussichtlich bereits nächste Woche den Preis für seinen Premium-Abonnement-Musikdienst in den USA um 1 US-Dollar pro Monat erhöhen. Ähnliche Preiserhöhungen würden in den kommenden Monaten weltweit folgen, heißt es in dem Bericht.

Spotify war einer der letzten Musik-Streaming-Dienste, der einen monatlichen Preis von 10 US-Dollar beibehielt, und eine Umstellung auf 11 US-Dollar würde ähnlichen Erhöhungen von Apple Music (jetzt 11 US-Dollar) und YouTube Music (jetzt 14 US-Dollar, aber inklusive YouTube Premium) folgen. Anfang dieses Monats hat das Unternehmen seinen Abonnenten die Zahlung über den App Store nicht mehr erlaubt, was auf einen langjährigen Streit mit Apple über Gebühren zurückzuführen ist.

Laut Statista ist Spotify mit 210 Millionen zahlenden Abonnenten weltweit der beliebteste Streaming-Dienst. Es bietet über 100 Millionen Titel (im OGG-Format) und Funktionen wie Podcasts und Hörbücher.

Mittlerweile hat Spotify seit 2021 sein eigenes Premium-HiFi-Abonnement mit verlustfreiem Audio angekündigt, es aber noch nicht eingeführt. Seit 2018 wird eine werbefinanzierte Version angeboten.

Vertreter von Spotify reagierten sofort auf die Bitte von CNET um einen Kommentar.