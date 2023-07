Münchens Oberbürgermeister kann sich Olympische Spiele in Bayern vorstellen. Aber nur zu einer bestimmten Jahreszeit.

München Oberbürgermeister Dieter Reiter hat sich in der Debatte um eine mögliche Olympiabewerbung der bayerischen Landeshauptstadt klar positioniert. „Für die Winterspiele in München sehe ich keine Chance. Genau da ist die Nachhaltigkeit schwierig. Wenn ja, dann Sommerspiele“, sagte der SPD-Politiker (65) dem Bayerischen Rundfunk. Das Interesse an Sommerspielen ist in der Bevölkerung einfach größer.

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) startet einen neuen Anlauf für eine Olympia-Anwendung. Mit der Aktion „Deine Idee. Deine Spiele“ will der Dachverband Bundesbürger für sein Projekt gewinnen. Die letzten Olympischen Spiele fanden 1972 in Deutschland statt. Anschließend blieben Bewerbungen serienmäßig erfolglos, auch weil die Bürger dagegen waren.

Der DOSB erwägt nun zunächst eine gemeinsame Olympia-Bewerbung mehrerer deutscher Städte für 2036 und 2040 im Sommer bzw. 2038 und 2042 im Winter. Das ist laut Reiter im Wettbewerb mit der internationalen Konkurrenz „ein einzigartiges Pfund, das wir zu unserem Vorteil nutzen können“.

Die erfolgreiche Durchführung der Europameisterschaft im Sommer 2022 stimmt den 65-Jährigen positiv. „Es war eine sensationelle Veranstaltung, die die Münchner mit Begeisterung besucht haben“, sagte Reiter. Seitdem sieht er auch Chancen, „dass wir das Referendum gewinnen können, wenn wir uns gut vorbereiten.“

BR-Bericht

DOSB– Strategien für eine mögliche Olympiabewerbung

dpa