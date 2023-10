Der IOC-Vorstand trifft sich derzeit in Mumbai. Foto

Die IOC-Führung lässt die olympische Zukunft des Boxens noch offen. Cricket hingegen wird 2028 in Los Angeles stattfinden.

Boxen gehört noch immer nicht zum olympischen Programm der Sommerspiele 2028 Los Angeles. Der Chef des Internationalen Olympischen Komitees hat in Mumbai beschlossen, den skandalgeplagten Sport nicht für die Spiele in fünf Jahren in Betracht zu ziehen.

Hintergrund ist der anhaltende Streit mit der IOC Ausschluss der International Boxing Association (Iba) wegen Korruption und Wettbewerbsverzerrung. Boxen ist daher derzeit ohne olympischen Verband.

Der Ausschluss ist jedoch nicht endgültig. „Ich werde nicht müde zu sagen, dass wir Boxen im olympischen Programm haben wollen“, sagte IOC-Präsident Thomas Bach nach der Vorstandssitzung. Das IOC hat mit den Boxern kein Problem, nur mit Iba.

IOC Taskorce kümmert sich um das Einboxen Paris

Ein konkurrierender Verband namens World Boxing ist jedoch bereits bereit. Bei Anerkennung durch das IOC könnte dieser Verband als Veranstalter des olympischen Turniers in Los Angeles fungieren. Die Qualifikation für Paris 2024 und die olympischen Kämpfe liegen – wie schon beim letzten Mal – in den Händen einer vom IOC eingesetzten Task Force Olympia in Tokio.

Wieder zurück sind dagegen der Moderne Fünfkampf und das Gewichtheben in Los Angeles, die für 2028 noch nicht in Betracht gezogen wurden. Im Fall des Fünfkampfs erteilte die IOC-Führung den Zuschlag, weil nach den Olympischen Spielen 2024 in Paris die umstrittene Reitdisziplin durch einen Hindernislauf ersetzt wird.

Der IOC-Vorstand stimmte auch dem Vorschlag der Los Angeles-Organisatoren zu, Cricket, Baseball/Softball, Lacrosse, Flag Football und Squash in das Programm für die Olympischen Spiele 2028 aufzunehmen. Cricket, das nach Fußball die zweitgrößte Fangemeinde der Welt haben soll, war erst im Jahr 1900 in Paris eine olympische Veranstaltung.

Auch Lacrosse kehrt nach langer Zeit wieder ins Programm zurück. Dies ist eine Premiere für Squash und Flag Football. Die IOC-Generalversammlung, die ab Sonntag in Mumbai tagt, muss nun zustimmen.

dpa