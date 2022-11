Sportoffensive in Saudi-Arabien – eine strategische Entscheidung des Königshauses

Tor für Saudi-Arabien. Bei der WM in Katar gewinnt die Nationalmannschaft überraschend gegen Argentinien (IMAGO/NurPhoto/IMAGO/Ayman Aref)

Der Stellenwert des Fußballs in Saudi-Arabien sei viel größer als in Deutschland, erklärt Simon Müller, Geschäftsführer und Gründer von SportsHub KSA in Saudi-Arabien: „Für Männer, Frauen, Kinder und Familien ist Fußball die Nummer eins.“ Müller lebt in der saudischen Hauptstadt Riad. Die neue Strategie Saudi-Arabiens begann 2015 mit der Thronbesteigung des neuen Königs.

Strategie gegen „sehr ernste Gesundheitsprobleme“

Auch der heutige Kronprinz und Regierungschef Mohammed bin Salman spielte eine Rolle. 2016 kam er dann nach Riad, als die Umsetzung der Strategie begann:

„Saudi-Arabien ist eines der Länder im Nahen Osten mit der höchsten Fettleibigkeitsrate, Diabetesrate. Es gibt dort also sehr große gesundheitliche Probleme. Und damals wurde eine echte Entscheidung getroffen, dass Sport dem entgegenwirken kann. Und zwei Jahre später die Öffnung kam für Frauen, was natürlich einen richtigen Schub gab. (…) Man merkt, dass das Land dahintersteht, die Menschen dahinter stehen. Aber die Entscheidung kam 2015 wirklich strategisch.“

Außenpolitisch beschäftigt sich Saudi-Arabien beispielsweise auch mit der Organisation von Großveranstaltungen. Aus der Innenperspektive sei das Thema Politik im Sport aber gar nicht relevant, sagt Müller. Alles hat sich in den letzten Jahren verändert, und der Sport gehört dazu. Allerdings erzählt Müller von deutlichen Unterschieden zwischen der Hauptstadt Riad und weiter entfernten, ländlicheren Gegenden, in denen die Beteiligung von Frauen keineswegs selbstverständlich ist. Er habe jedoch nicht mit der Geschwindigkeit gerechnet, mit der Veränderungen zur Normalität würden.