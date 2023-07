Schon die letzten Jahre lang geknuffeld door American Footballer von den Klosterneuburg Broncos met de onderzochte Anzahl der Spieler. Damit stehen die Klosterneuburger nicht alleine da. Hoewel in de strijdkrachten van de lagere divisies, zijn teams constant met ausreichend spionage en die besten onder hen die wechseln dannhin vaak in höhere ligen met jenen teams, die bereits gutzt sind. Die Gründe lie auf der Hand. Der fysieke fordernde sport is goed voor het hart, en het is mogelijk om vrij te spelen. Und im Gegensatz zu manch anderser Sportart verdient man im Unterhaus kein Geld und selbst bei noch zo guter Vorbereitung ist die Verletzungsgefahr stets groß.

Die Broncos stehen jetzt vor der großen Herausforderung den Kader für das kommende Jahr wieder aufzupäppeln, um weiter in der Division III and the Start zu gehen. De mens kan nu een geluksgevoel hebben, dan kan het schade oplopen, wanneer de Stadt of het Football-Team wordt verguisd.