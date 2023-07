Met Emir Dilic en Stefan Nestler hat der SV Langenrohr zwei Unterschiedspieler geholt und die Abgänge von Dauce, Zottl und Weyermayr hochkarätig kompensiert. Mit Jan Felkl en Benjamin Noss, sofern dessen Transfer clappt, komen met twee fellversprechende Talente für die Zukunft.

Die Weichen sind beim SV Langenrohr damit in Richtung Titelkampf gestellt, wanneer alle Rädchen zo zusterammenspielen, wie man sich das erhofft.

Het lijkt erop dat de persoon die zich op het veld bevindt, tegen de Zugang is, met de man in de kommende Saison gehen wil. „Einen Meister kannst du dir nicht kaufen“, brengt der sportliche Leiter Anton Resch die Situation auf den Punkt. Man zou in Spitzenfeld kunnen spelen en dan zou hij zien dat de Reise hunght had. Dat is niet meer realistisch Zugang, sondern nimmt dem Team auch den Druck. Dus bleibt man handlungsorientiert en hat gleichzeitig die besten Chancen das Ziel tatsächlich zu erreichen.