Der Neunkirchner Stefan Scherz (22) onderzocht zowel der Weltmeisterschaft in Bern (Schweiz) als de Aufstieg ins Halbfinale. Nach starken Ergebnissen während der bisherigen Weltcup-Saison rechnete sich der Niederösterreicher im Vorstieg the größten Chancen aus. Als eerste Bewerb, de Qualifikation für den Boulder-Bewerb am Programm.

Scherz lieferte een solide Leistung ab, erreichte een Top- en vier Zonen-Wertungen. Scherz belandde op positie 39, die zich kwalificeerde voor de Top-20 voor de halve finales.

Im Vorstieg kam Scherz nicht en sein Leistungslimit heran. Er kunnen zich problemen voordoen met kämpfen en landete met 18 en 20+ op Platz 63. „Schon beim Aufwärmen habe ich es im Bizepsspürt, dan is alles anders als een ding. Het is mogelijk dat u schade lijdt aan de WMpassert. Ich habe dann noch versucht, alles rauszuholen und zu riskieren, aber es war nicht mehr möglich.