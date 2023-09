Spaniens oberstes Verwaltungsgericht für Sport hat am Freitag ein formelles Verfahren gegen den Chef des Spanischen Fußballverbandes (RFEF), Luis Rubiales, wegen seines Verhaltens beim Finale der Frauen-Weltmeisterschaft in Sydney, Australien, eröffnet.

Die spanische Regierung sagte jedoch, der Fall gehe nicht weit genug und drängte auf seine sofortige Suspendierung.

Rubiales löste in Spanien und auf der ganzen Welt Empörung aus, weil er bei der im Fernsehen übertragenen Siegerehrung das Gesicht des spanischen Stars Jenni Hermoso packte und sie gewaltsam auf die Lippen küsste.

Er packte ihn auch am Schritt, als Spanien im Finale England besiegte – er stand nur wenige Meter von Spaniens Königin Letizia und ihrer 16-jährigen Tochter entfernt.

Was ist das Neueste?

Das Sportverwaltungsgericht (TAD) hat ein Verfahren gegen Rubiales wegen „schwerwiegenden“ Fehlverhaltens eingeleitet.

Das Gericht wird darüber entscheiden, ob der spanische Fußballpräsident seine Autorität missbraucht oder bei einer Sportveranstaltung dem Ruf Spaniens geschadet hat.

Die Bezeichnung ist milder als manche erwartet. Hätte das Gericht ein Verfahren wegen „sehr schwerwiegendem“ Fehlverhalten eröffnet, hätte der Nationale Sportrat (CSD) des Landes ihn für die Dauer der Ermittlungen von seiner Funktion suspendieren können.

Rubiales wurde von der FIFA bereits für drei Monate vorläufig suspendiert, die spanische Regierung hofft jedoch, dass das Gericht ihn dennoch vorläufig von seiner RFEF-Rolle suspendieren wird.

„Als die Augen der Welt auf unsere Spieler gerichtet waren, haben seine Taten unserem Sport und unserem Land Schaden zugefügt, der schwer wiedergutzumachen ist“, sagte Miquel Iceta, amtierender Minister für Kultur und Sport Spaniens.

Rubiales trotzig

Kurz nach der TAD-Ankündigung veröffentlichte Rubiales eine Erklärung, in der er die öffentliche Empörung als „Hexenjagd“ durch „falsche Feministinnen“ bezeichnete.

Rubiales hat wiederholt versucht, seine Handlungen herunterzuspielen und den Kuss als einvernehmlich bezeichnet.

Hermoso sagte jedoch, sie habe dem Kuss nicht zugestimmt und sich verletzlich und Opfer einer Aggression gefühlt. Sie hat dem spanischen Fußballverband auch vorgeworfen, versucht zu haben, sie unter Druck zu setzen, Rubiales zu unterstützen.

Spielergewerkschaften in Spanien kündigten wegen des Rubiales-Falls einen Streik über zwei Spiele in der nationalen Frauenliga an und protestierten gegen die Behandlung von Spielerinnen und ihre Bezahlung.

Die Empörung über den Fall hat den historischen Triumph der spanischen Mannschaft bei der Frauen-Weltmeisterschaft überschattet, der am 20. August mit einem 1:0-Sieg gegen England gipfelte.

