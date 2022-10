Sportbücher auf der Buchmesse – der Mythos des unpolitischen Sports

Sportbuch auf der Frankfurter Buchmesse (Deutschlandradio / Jessica Sturmberg)

Die Fußballweltmeisterschaft in Katar steht bevor und es wurde schon viel über den Gastgeber, die Menschenrechtsverletzungen und viele Tote auf den Baustellen sowie die erbärmlich schlechte Klimabilanz dieses Turniers gesprochen.

In dem Buch „Das rebellische Spiel. Die Macht des Fußballs im Nahen Osten und die Katar-WM“ erweitern die beiden Herausgeber Jan Busse und René Wildangel ihren Blick auf die gesamte Region.

Der Historiker René Wildangel (Deutschlandradio / Jessica Sturmberg)

Fußball hat in Katar keine große Tradition

Anders als in Katar gibt es in Ägypten, Algerien oder im Iran eine Fußballtradition und eine große Begeisterung für das Spiel.

Für Katar hingegen ist es viel mehr eine geopolitische Entscheidung, die WM auszurichten und sich mit einem umfassenden Netzwerk im Sport gegen die größeren und keineswegs immer freundlichen Nachbarländer abzusichern.

Hat Katar mit der WM sein Ziel erreicht, obwohl das Image des Landes mit Menschenrechtsverletzungen in Verbindung gebracht wird? Weitgehend ja, sagt René Wildangel im Gespräch mit dem Autor.

Deutschland will Gas aus Katar

Dass Deutschland durch den russischen Krieg in der Ukraine und fehlende Gaslieferungen aus Russland eine ganz andere Abhängigkeit von Katar hat, wirkt sich nun auch auf die WM aus. Auch wenn Katar als vergleichsweise unproblematischer Handelspartner gilt, sollten bei sportlichen Großereignissen objektive Maßstäbe gelten. Entweder würden sie eingehalten oder die Sportveranstaltung sollte in dem jeweiligen Land nicht stattfinden. Aber einen solchen Hebel, um damit etwas zu ändern, würde die FIFA nicht nutzen.

Aber die Region hat eine Fußballweltmeisterschaft verdient, gerade weil in manchen Ländern so viel Fußballkultur gelebt wird. Ein idealer Ort wäre der Iran in einer postislamischen und demokratischen Republik. Aber das ist derzeit noch Zukunftsmusik.

Die wechselvolle Geschichte des Fußballs, des Fußballs und der Politik im Iran zeigt sich am eindrucksvollsten in den Jahren vor der Islamischen Revolution, als der Iran nach erfolgreicher Ausrichtung der Asienspiele 1974 überlegte, sich für die Olympischen Spiele 1984 zu bewerben.

Auch der Frauenfußball blühte in diesen Jahren auf. So wurde die Frauenmannschaft von Persepolis 1972 im Magazin Kayhan Sports abgebildet.

Dabei werden die außenpolitischen Ziele des Emirats Katar genannt, die Weltmeisterschaft auszutragen und damit ein wichtiges Netzwerk auszubauen. Andere arabische Länder nutzen den Sport, insbesondere den Fußball, längst für ihre Zwecke. Abu Dhabi hat unglaubliche Summen in den Fußball investiert, darunter den aktuellen englischen Premier-League-Meister Manchester City.

Trotzdem hat es lange gedauert, bis Manchester City mit dem ganzen Geld erfolgreich wurde. In einem Zeitraum von mehr als zehn Jahren flossen insgesamt Milliarden in den Club. Tobias Escher hat sich in seinem Buch „Was Teams erfolgreich macht“ einige Vereine und ihre Erfolgsformeln angeschaut. Warum hat es bei Manchester City so lange gedauert?

Tobias Escher „Was Teams erfolgreich macht“

Dass es ein Mythos ist, dass Fußball unpolitisch ist, ist der Leitgedanke hinter dem Buch „Linke kickt besser“ von Klaus-Dieter Stork und Jonas Wollenhaupt.

Im Interview mit dem Autor erklärt Wollenhaupt, warum er den linken Fußball für besser hält. Ein Beispiel im Buch ist die Geschichte der Fußballlegende Sokrates und die Umwälzungen des Fußballs in Brasilien in den 80er Jahren, die Demokratisierung der Korinther.

Der Politikwissenschaftler Jonas Wollenhaupt (Deutschlandradio / Jessica Sturmberg)

Auch dem Frauenfußball und seiner wechselvollen Geschichte, insbesondere dem Widerstand, haben die beiden Autorinnen einen wesentlichen Teil gewidmet. Die Erkenntnisse aus dieser Recherche haben ihn am meisten überrascht, erklärt Wollenhaupt.

Der Frauenfußball wächst

Ein Blick in die Kinder- und Jugendliteratur zeigt eine bemerkenswerte Entwicklung. Noch vor wenigen Jahren war Fußball ganz klar Jungssache, die Geschichten drehten sich meist um junge Protagonisten und ihren Traum von einer Fußballkarriere oder um die sozialen Werte des gemeinsamen Spiels der Jungs auf dem Fußballplatz.

Die Perspektive fußballspielender Mädchen gab es kaum, und wenn, dann eingebettet in das Bild einer Familie, in der Mama keine Ahnung hat und Papa oder Bruder fußballerische Fähigkeiten nachgesagt werden.

Mittlerweile gibt es eine Reihe von Titeln, die ein grundlegend anderes Bild vermitteln. Junge Mädchen sind die sportlichen Heldinnen, die sich gegen Widerstände durchsetzen.

„Der Himmel über dem Platz“

Wie die 13-jährige Jolanda in Martina Wildners Jugendroman „Der Himmel über dem Platz“. Jo, wie alle Jolanda nennen, ist ein großes Fußballtalent. Der Verband hat ihr geraten, sich in einer Jungenmannschaft weiterzuentwickeln. Es gibt also eine Änderung.

Doch der Weg ist steinig, die Jungs von Blau-Weiss empfangen sie nicht mit offenen Armen und die Ambitionen ihres Vaters helfen nicht gerade. Manchmal sehnt sie sich danach, wieder bei ihrer Mädchenmannschaft zu sein.

Autorin Martina Wildner gelingt es, die Figuren und ihr Umfeld im Jugendroman so zu zeichnen, dass junge Leser sich sehr gut in das Leben des Teenagers hineinversetzen können, das aus noch mehr als Fußball besteht. Und der verhasste Nachbar entpuppt sich als großer Motivator. Der Himmel über dem Spielfeld ist auch ein realistisches Bild der oft überhitzten Diskussionen an der Seitenlinie.

Hörbücher für fußballbegeisterte Mädchen

Der Jumbo-Verlag hat mehrere Titel mit fußballbegeisterten Mädchen als Hörbücher herausgebracht. Unter ihnen „Zwillinge im Doppelpass“ – nicht Ulf, sondern seine Zwillingsschwester Kathi ist es, die alle begeistert, wenn sie beim städtischen Fußballturnier gegen die Viertklässler der anderen Schulen antreten. Die Hoffnungen sind nicht sehr groß, Ulf ist kein großes Tortalent und nach dem 0:9-Schlag gegen 4a völlig entmutigt.

Dass ein Fußballer in derselben Liga spielt wie John Lennon, Marie Curie oder Pelé – das ist auch Ausdruck der Anerkennung fußballerischer Leistungen.

Megan Rapinoe als Buchheldin

Diese Ehre wird Weltfußballerin Megan Rapinoe nun in der Reihe „Little People, Big Dreams“ zuteil, einer Serie des Insel Verlags, die die Lebensgeschichten beeindruckender Persönlichkeiten in Bilderbüchern nachzeichnet. In diesen Olymp wurde nun auch die zweifache Weltmeisterin und Olympiasiegerin Megan Rapinoe gehoben.

Wenn Spitzensportler oder Ex-Sportler ein Kinderbuch herausgeben, ist es offensichtlich, dass sie den Jugendlichen die Begeisterung für den Sport und seine Werte vermitteln wollen.

Der ehemalige Handballnationalspieler und zweifache Vater Pascal Hens hat zusammen mit Kristina Scharmacher-Schreiber eine Geschichte entwickelt, in der der kleine Piet nach seinem Umzug in eine neue Stadt Orientierung sucht. Der alte Handball seiner Oma wird zu seinem Bezugspunkt.

Pascal Hens hat sich dem Handball verschrieben

Laut Verlag steckt darin ein bisschen Autobiografie. Das Abenteuer, das Piet mit dem sprechenden Ball erlebt, hat alle Zutaten, die Kinder mit Abenteuer verbinden – Drache, Wächter, Zauberbaum – und am Ende ist der Ball das soziale Bindeglied zu seinem neuen Wohnort und Umfeld.

„Wer den vorletzten Fehler macht, gewinnt“ – sagt Elisabeth Pähtz, Deutschlands beste Schachspielerin. Unter diesem Titel hat sie ein Buch geschrieben, das autobiografische Elemente mit einer aktuellen Beschreibung der schwachen Welt in Zeiten von Corona und dem Russlandkrieg in der Ukraine sowie einigen Schachstrategien verbindet.

Ich sprach mit ihr in der Küche ihres Frankfurter Verlages:

Deutschlands beste Schachspielerin Elisabeth Pähtz hat ein autobiografisches Buch geschrieben und darin auch ihre Haltung zu den aktuellen Ereignissen niedergeschrieben.

