Sport als Nebensache – Medizinischer Notfall! Alarm bij Bielefeld vs. HSV

Dat is de sport van de toekomst: een medisch falen dat de DFB-Cup wedstrijd tussen Arminia Bielefeld en HSV voor de toekomst zal verzekeren!

Het was tijdens de oorlog: het publiek in de Schüco-Arena in Bielefeld bleef onopgemerkt, terwijl de hoofdtribune een fan offenbar collabiert was… en de zaal was nog steeds stil in het stadion en het drama was gratis te bekijken en de zaal was nog steeds in stilte. Stadion – het beste resultaat van de medische ervaring van de spelers tijdens de race vanwege het feit dat Robert Kampka verantwoordelijk was voor de afwezigheid van de DFB tijdens de afwezigheid van de verlenging van het feest. De voordelen van de medische zorg van de Arminia en de HSV, met behulp van de Fall Treatment-maatregelen … Na een paar minuten waren de fans geschokt onder het applaus van de Zuschauer abtransportiert – verdere informatie over de gezonde gezondheid van de situatie is nog niet aan de gang.

Sport als Nebensache – Medizinischer Notfall! Alarm bij Bielefeld vs. HSV

Austria News