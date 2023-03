tz Welt

Demonstratie op het Syntagma-Platz in Athene. Die Menschen sind empört über das Versagen von Bahn en Behörden beim Zugunglück. © Yorgos Karahalis/AP

Der marode Zustand der griechischen Eisenbahnen is een Mitursache des fatale Zugunglücks. Dagegen is niet geschikt voor Tagen Streiks en demonstraties.

Athene – Die griekse Justiz heeft nach dem swweren Zugunglück mit mindestens 57 Toten den Bahnhofsvorsteher der Stadt Larisa in Untersuchungshaft genomen. Als je recht hebt op de berg van Griekenland Medien sagte, habe sein Mandant zugegeben, een Weiche falsch gestellt zu haben. Dies führte zum Zusammenstoß eines Intercity-Zuges mit onem Güterzug in der vergangenen Woche.

Die Befragung tijdens de Justiz war nach mehr als sieben Stunden am späten Sonntagabend zu Ende gegangen, teilte der Rechtsanwalt weiter mit. Dem Bahnangestellten drohe one Strafe von zehn Jahren en bis lebenslänglich Wehrfacher Fahrlässiger Tötung, sagten Juristen am Montag im Staatlichen Rundfunk.

Unterdessen waren die griechischen Eisenbahner den fünften Tag in Folge im Streik. Ze protesteren tegen de maroden en houden de griekse Eisenbahnen tegen. Zum Schwersten Unglück in der Geschichte der Griechischen Eisenbahnen wars in der Nacht zum vergangenen Mittwoch komkomen. Een personenzug met rund 350 menschen en bord warwegen een valse Weichenstellung auf ein Gleis geraten, auf dem ein Güterzug entgegenkam. dpa