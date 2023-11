Spitzenrepublikaner im Repräsentantenhaus verteidigen IRS-Kürzungen im von der GOP geführten Israel-Hilfsgesetz

Der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, R-La., und der Mehrheitsführer Steve Scalise, R-La., verteidigten am Sonntag die Kürzungen der IRS-Finanzierung in einem vom republikanisch geführten Repräsentantenhaus verabschiedeten Gesetzentwurf, der Israel in dieser Zeit etwa 14 Milliarden US-Dollar an Hilfsgeldern zur Verfügung stellen würde sein Krieg mit der Hamas.

Das Repräsentantenhaus stimmte letzte Woche mit 226 zu 196 Stimmen, größtenteils parteiintern, für die Verabschiedung des von Johnson unterstützten Israel-Hilfsgesetzes, wobei ein Dutzend Demokraten zusammen mit den Republikanern für die Maßnahme stimmten und zwei Republikaner dagegen waren. Aber die Demokraten haben deutlich gemacht, dass der Gesetzentwurf – der die IRS-Finanzierung kürzen würde, die im umfassenden Gesundheits-, Klima- und Steuergesetz von Präsident Joe Biden für 2022 verabschiedet wurde – keine Chance hat, im Senat zu überleben, und Biden hat geschworen, sein Veto dagegen einzulegen.

In einem Interview bei „Fox News Sunday“ wurde Johnson gebeten, sich zu der Gegenreaktion des Mehrheitsführers im Senat, Chuck Schumer, und anderer Demokraten im Kongress zu äußern, die auf einen aktuellen Bericht des Congressional Budget Office verwiesen, in dem geschätzt wurde, dass die Gesetzgebung den Haushalt um fast 27 Milliarden US-Dollar erhöhen würde Defizit.

Die Republikaner „versuchen, die Ressourcen der Steuerzahler gut zu verwalten“ und wollen die Ausgaben ausgleichen, anstatt mehr zu drucken oder Geld zu leihen, um unsere internationalen Verbündeten zu unterstützen, sagte Johnson. „Wir wollen dafür bezahlen, was für ein Konzept. Wir versuchen, die Arbeitsweise Washingtons zu ändern.“

Shannon Bream von Fox News bemerkte, dass der Abgeordnete Brendan Boyle, D-Pa., argumentiert hatte, dass Johnson „defizitabbauenden Steuergeschenken für die Reichen Vorrang vor der Unterstützung Israels“ einräumt.

Als Antwort sagte Johnson: „Hören Sie, wir versuchen, auf unsere Prioritäten zu achten, und das werden wir auch tun.“ Wir wissen, dass diese anderen wichtigen Maßnahmen direkt auf dem Tisch liegen, und wir arbeiten Stunde für Stunde, Tag für Tag daran und werden diesen Verpflichtungen nachkommen. Aber wir müssen diese Dinge in der richtigen Reihenfolge tun.“

Scalise verteidigte in einem Interview in „This Week“ von ABC News auch den Plan, die IRS-Finanzierung im von den Republikanern geführten Israel-Hilfsgesetz zu kürzen.

„Wir haben einen Gesetzentwurf verabschiedet, der zwei Probleme angeht, über die unser Verteidigungsministerium spricht“, sagte er. „Erstens müssen wir Israel Hilfe zukommen lassen, und das tun wir auch. Aber wenn unsere Generäle vor Gremien wie den Streitkräften aussagen, sagen sie, unsere Schulden seien unsere größte nationale Bedrohung – nicht andere Länder wie China und Russland. Sie sagen, es sei unsere Schuld.“

„Wir haben beides in diesem Gesetzentwurf angesprochen“, fügte er hinzu.

Unter den Demokraten, die gegen den Gesetzentwurf gestimmt haben, sagten einige, dass sie, obwohl sie die Hilfe für Israel unterstützen, aufgrund der IRS-Kürzungen nicht für den Gesetzentwurf stimmen könnten. Die Finanzierung des IRS sollte dazu dienen, die Durchsetzung von Steuerbetrug zu verstärken und so mehr Einnahmen zu erzielen.

Biden und die Demokraten im Senat haben erklärt, dass sie ein umfassenderes Paket unterstützen, das 106 Milliarden US-Dollar an Hilfe für Israel und die Ukraine, humanitäre Hilfe für Gaza und Mittel für US-Grenzoperationen vorsieht.

Schumer versprach letzte Woche, dass das Israel-Hilfsgesetz der GOP bei seiner Ankunft im Senat tot sein würde. „Ich bin froh, dass der Präsident wegen dieses erstaunlich unseriösen Vorschlags mit einem Veto gedroht hat“, sagte Schumer letzte Woche in einer Rede. „Der Senat wird diesen zutiefst fehlerhaften Vorschlag der Republikaner des Repräsentantenhauses nicht berücksichtigen.“