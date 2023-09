Während die Party im Sendezentrum von MuchMusic an der Ecke Queen Street und John Street in Toronto schon vor Jahren unterging, bewies die Vorführung eines neuen Dokumentarfilms am Freitag, dass die Nostalgie für den Musiksender des Landes immer noch sehr lebendig ist.

Tausende Menschen strömten in die Roy Thomson Hall, nur ein paar Blocks von Muchs ehemaligem Hauptquartier entfernt, um die kanadische Premiere von zu verfolgen 299 Queen Street Westein abendfüllender Blick auf das Erbe des Fernsehsenders.

Zu dem Publikum gesellten sich einige der berühmtesten Videojockeys von Much, besser bekannt als VJs, darunter Rick Campanelli, Erica Ehm, Sook-Yin Lee und Elektrischer Zirkus Moderatorin Monika Deol.

Viele von ihnen waren von der Begeisterung rund um ihr Wiedersehen überwältigt.

„Das ist surreal“, sagte Campanelli, den Zuschauern als „Rick the Temp“ bekannt, vom roten Teppich aus, als er die Menge vor dem Veranstaltungsort musterte.

„Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so sein würde, aber im Hinterkopf habe ich irgendwie gehofft“, fügte er hinzu.

Bill Welychka, der die meiste Zeit der 1990er Jahre als VJ beim Sender arbeitete, war sprachlos, als er über seinen früheren Job nachdachte.

„Ich hatte keine Ahnung, dass die Faszination für Much nach all den Jahren immer noch vorhanden ist“, gab er zu.

Der Filmemacher Sean Menard war von dem donnernden Empfang weniger überrascht als die VJs. Der gebürtige Hamiltoner verbrachte etwa sechs Jahre mit der Herstellung 299 Queen Street West und verpfändete sein Haus, um Zeit zu haben, in den Archiven zu stöbern.

Er ist zuversichtlich, dass die Begeisterung, die Much bei der Vorführung in Toronto verspürte, im ganzen Land anstecken wird, wenn er den Film nächsten Monat auf einer Roadshow in ganz Kanada präsentiert.

Die MuchMusic Experience Tour verbindet eine Vorführung des Films mit einem Gespräch zwischen Menard und ausgewählten VJs, die Fragen des Publikums beantworten und Erinnerungen austauschen.

Die MuchMusic-Tour durchquert das Land mit 12 Stopps, darunter Montreal (17. Oktober), Halifax (25. Oktober), Calgary (1. November), Vancouver (24. November) und Winnipeg (27. November).

Vollgepackt mit Archivmaterial zeichnet die zweistündige Dokumentation die Entstehungsgeschichte von MuchMusic nach, beginnend mit der Gründung am 31. August 1984.

MuchMusic startete als ungeschliffener 24-Stunden-Musikvideokanal, der vom Medienvisionär Moses Znaimer aus Toronto und einem Team unerfahrener, aber kreativer junger Leute erstellt wurde.

Das war drei Jahre nach dem Start von MTV in den Vereinigten Staaten, und das Konzept eines Musikvideosenders war nicht mehr neu, doch das Erscheinungsbild der kanadischen Version war ganz anders, teilweise weil es kein Regelwerk gab.

„Wir waren Kinder im Kofferraum des Autos, als wir ins Autokino stiegen, so fühlte es sich an“, erinnerte sich der ehemalige VJ Steve Anthony außerhalb der Premiere.

Der Dokumentarfilm sammelt die Erinnerungen des VJ und präsentiert sie vollständig im Voice-Over, während sich die Entstehungsgeschichte von MuchMusic anhand von Filmmaterial aus dieser Zeit abspielt.

Michael Williams erinnert sich an seinen Umzug von Cleveland nach Kanada, wo seine Alleskönner-Denkweise schließlich zur Gründung des Unternehmens führte Rap City Sendung, während Erica Ehm noch einmal erzählt, wie sie von einer Rezeptionistin zu einer TV-Persönlichkeit ohne Erfahrung befördert wurde.

„Sie gaben mir die Möglichkeit zu sinken oder zu schwimmen, und am Anfang bin ich zwar gesunken, aber sie haben mich nicht rausgeschmissen“, sagt sie im Film.

299 Queen Street West macht Boxenstopps bei einigen der innovativsten Ideen von MuchMusic, vom jährlichen Weihnachtsbaumwerfen bis hin zu Combat des Clipsdie von 1-900 Zuschauern gewählte Musikvideoshow.

Es fängt auch einige der größten Momente des Senders ein, unter anderem als der Bereich um das Studio auf Straßenebene geschlossen wurde, um begeisterte Fans der Backstreet Boys für den Auftritt der Boyband unterzubringen Intim und interaktiv.

Elektrischer Zirkusein Live-Tanzclub-Programm im Studio, wird als heimliches Vergnügen präsentiert, das die Kanadier nicht leugnen konnten.

„Niemand wollte zugeben, dass er es gesehen hat“, sagt Moderatorin Monika Deol in der Dokumentation.

„Und ich dachte mir: Wenn niemand diese Show sieht, woher weiß dann jeder, wer ich bin?“

In einem Live-Podiumsgespräch nach der Premiere in Toronto kehrte Deol zur Verteidigung zurück Elektrischer Zirkus, was damals oft belächelt wurde. Sie würdigte die Tänzer als Lebensnerv des Programms.

Denise Donlon, die bei MuchMusic vom VJ zum General Manager aufstieg, erzählte von einer denkwürdigen Begegnung mit David Bowie bei einer Ausgabe der MuchMusic Video Awards.

„Ich hörte ihn sagen: ‚Hier herrscht Chaos‘“, sagte sie mit falschem britischen Akzent. „‚Es scheint von Kindern geführt zu werden.‘“

Während der Dokumentarfilm ausführlich über die Geschichte von MuchMusic berichtet, werden einige Themen ausgelassen, darunter der oft vergessene Einfluss des Senders außerhalb Kanadas.

Es wird nicht erwähnt, wie das funktioniert MuchOnDemand Das Programm, das auf den Wünschen der Zuschauer nach Musikvideos basiert, hat dazu beigetragen, MTVs zu inspirieren Gesamtanfrage live oder die Version des Much-Kanals Mitte der 1990er Jahre südlich der Grenze namens MuchMusic USA.

Die Geschichte wird unter der Werbung fortgesetzt

Sook-Yin Lee sagte, auch wenn die Zeit vergangen sei, glaube sie, dass der Einfluss von MuchMusic weiterhin in Toronto verankert sei.

Kürzlich ging sie am ehemaligen Hauptsitz vorbei, in dem sich heute die Büros von Bell Media befinden, und beobachtete ein paar „eigensinnige junge Leute“, die Fotos vor der Fassade des Gebäudes machten.

„Diese Ecke ist jetzt ganz anders: Sie ist viel unternehmerischer; Es ist so ziemlich das Gegenteil von Live-Rock’n’Roll … (aber) es steckt immer noch ein bisschen Energie darin.“

„Dieser Geist von MuchMusic“, fügte sie hinzu. „Es verschwindet nie.“

299 Queen Street West wird im Dezember auf dem Crave-Streamingdienst von Bell Media Premiere haben.