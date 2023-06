Spionage-ballonhoed in de VS heeft geen informatie verzameld

Als er een Tage flog een Chinese spionageballon over de VS verspreidt, gaat de Luftwaffe op 4 februari voor de kust van de Bundesstaat South Carolina.

Am 4. Februari 2023 schoss die Amerikaanse Luftwaffe den Chinesen Ballon ab. Randall Hill/Reuters

(dpa) Van de wederzijdse Chinese spionageballon, in februari van Amerikaanse militairen over de Atlantische abgeschossen wurde, die nachätzung van de Amerikaanse Verteidigungsministeriums die nachrichtendienstlichen Informationen gesammelt hebben. Het is gelukt met een druk op de Pentagon-Sprecher Pat Ryder met een persbureau aan de Donnerstag (Ortszeit) in Washington hervor.