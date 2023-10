Owen Farrell führt England aus der Halbzeit gegen Fidschi gegen Spieler wie Levani Botia an

Vor Englands Viertelfinale der Rugby-Weltmeisterschaft gegen Fidschi am Sonntag werfen wir einen Blick auf die Auswahlprobleme, mit denen Steve Borthwick konfrontiert war, und auf die Entscheidungen, die er getroffen hat, sowie auf die scheinbar größte Chance für Fidschi, das Halbfinale zu erreichen …

Borthwicks großes Vertrauen in Farrell hat für Ford seinen Preis

England startete bei dieser Weltmeisterschaft mit dem Kapitän und First-Choice-Fly-Half Owen Farrell, der für die ersten beiden Pool-D-Spiele gegen Argentinien und Japan gesperrt war – die laut Weltrangliste härteren Spiele im Pool.

Besorgniserregend ist, dass Farrells Fähigkeiten als Spieler in den letzten Jahren weitgehend im Stich gelassen wurden. Einst einer der besten Kicker im Welt-Rugby, ist er seit einiger Zeit keine verlässliche Kraft mehr vom Abschlag.

Seit Steve Borthwick jedoch zum führenden Mann Englands ernannt wurde, hat er Farrell – seinen ehemaligen Teamkollegen bei den Saracens und England – als seinen eigenen wichtigsten Mann bezeichnet. Sowohl in der Flughälfte als auch in Bezug auf das Kapitänsamt.

Die Rote Karte des 31-Jährigen gegen Wales in Twickenham im August – weil er Taine Basham aus der hinteren Reihe erwischt hatte – erwies sich im Hinblick auf die WM-Vorbereitung als kostspielig, aber Farrell hat in diesem Bereich bedauerlicherweise eine Menge Erfahrung. Er erhielt eine vierte Sperre wegen eines hohen Tacklings.

Im Jahr 2016 wurde er wegen eines illegalen Foulspiels gegen Wasps-Spieler Dan Robson während eines Champions-Cup-Halbfinales für zwei Spiele gesperrt, während er 2020 wegen eines High Tackles gegen Wasps-Spieler Charlie Atkinson für fünf Spiele gesperrt wurde – eine Sanktion, die von reduziert wurde 10 Wochen aufgrund mildernder Faktoren außerhalb des Spielfelds.

Anfang Januar dieses Jahres wurde er für vier Spiele gesperrt, nachdem er mit der Schulter den Kopf des Gloucester-Ersatzspielers Jack Clement berührt hatte.

Trotz alledem war es schwer vorstellbar, dass ein Spieler, Borthwick, lieber weniger verloren hätte als sein Anführer auf dem Spielfeld, Farrell – eine Zahl, die auch der Rest der englischen Mannschaft in höchsten Tönen schätzt.

In seiner Abwesenheit kam George Ford aus der Kälte und startete zum ersten Mal seit März 2021 bei einem England-Test, und es ist keine Übertreibung zu sagen, dass seine herausragenden Leistungen in Marseille gegen Argentinien zu Gunsten Englands ausschlaggebend waren, und zwar in einer Situation, in der sie waren die Favoriten auf die Niederlage im WM-Auftakt.

George Ford ersetzte einen gesperrten Farrell in der Halbzeit mit hervorragender Wirkung, als England Argentinien und Japan besiegte

Nachdem Tom Curry in der dritten Minute die Rote Karte gezeigt bekam und die Pumas souverän mit 3:0 in Führung lagen, zauberte Ford zwei großartige Drop-Goals aus der Ferne, die England einen sichtbaren Energie- und Zuversichtsschub verschafften, den es nie bereute mit einem 27:10-Sieg – Ford schoss alle 27 Punkte (sechs Strafen, drei Drop-Goals).

Er war selbstbewusst, erfolgreich und der Matchwinner. Tatsächlich wird dieses Aufeinandertreffen im Stade Velodrome zweifellos als einer der Höhepunkte in der Karriere des 30-Jährigen gelten und auch vielen englischen Fans noch lange in Erinnerung bleiben. Doch fünf Wochen später wird er für Englands WM-Viertelfinale auf der Bank sitzen.

Fords Drop-Goals gegen Argentinien gaben dem aus 14 Spielern bestehenden England den entscheidenden Sieg

Ford startete gegen Japan erneut in Abwesenheit von Farrell, wobei dieser dann beim leichten 71:0-Sieg gegen Chile wieder in der Startelf stand. Borthwick, der den formstarken Ford nicht fallen lassen konnte und darauf bedacht war, Farrell in der Mannschaft zu behalten, berief die beiden dann in das Team, das gegen Samoa antreten wird – Ford mit 10, Farrell mit 12 – wobei England bereits qualifiziert war.

Es ging so spektakulär nach hinten los, dass England eine TMO-Entscheidung war, die nach einer Konvertierung und einem Last-Minute-Anstoß getroffen wurde, um eine verdiente Niederlage gegen die Pacific Islanders zu vermeiden.

Die Ereignisse in Lille stellten Borthwick vor die Entscheidung: Ford oder Farrell. Er hat sich für seinen Skipper entschieden, obwohl Farrell weiterhin nach Form sucht. Wird es die falsche Entscheidung beweisen? Oder kann Englands bester Punktesammler der Geschichte bestehen?

Steve Borthwick hat Marcus Smith als Außenverteidiger, Farrell als Außenverteidiger und Ford als Ersatzspieler ausgewählt

Smith ist eine hervorragende Laufdrohung, bleibt aber als Außenverteidiger unerprobt; Steward wurde abgeworfen

Die andere große Auswahl, die Borthwick getroffen hat, sieht vor, dass Harlequins-Spielmacher Marcus Smith als Außenverteidiger eingesetzt wird, während Leicesters Freddie Steward – den viele in England vor nicht allzu langer Zeit als den besten Außenverteidiger der Welt bezeichneten – am 23-Spieler-Spieltag komplett fehlte Kader.

Smith, der unter Eddie Jones offenbar das England-Fly-Half-Trikot zu seinem eigenen gemacht hatte, rutschte in der Hackordnung für Nr. 10 unter Borthwick hinter Ford und Farrell ab, aber seine Laufgefahr im gebrochenen Feld ist unbestritten.

Smith spielte für England gegen Chile, wurde aber noch überhaupt nicht unter dem hohen Ball getestet

Deshalb wählten ihn Borthwick und Co. als Außenverteidiger gegen Chile aus, wo er Amok lief und sein hervorragendes Talent mit dem Ball in der Hand unter Beweis stellte.

Der größte Vorbehalt dabei ist natürlich, dass Chile erstens eine der schwächsten Mannschaften bei der Weltmeisterschaft ist, mit vielen Spielern, die keine Profis sind, und zweitens ein entscheidender Aspekt für das Spielen des Außenverteidigers an der Spitze des Test-Rugbys ist ist die Fähigkeit in der Luft bei einem hohen Ball, und Smith wurde in diesem Bereich noch nicht getestet.

Chile schaffte es nicht und Samoa auch nicht, als Smith von der Bank kam und als Außenverteidiger spielte, da die Samoaner versuchten, ein Lauf- und Short-Offloading-Spiel fortzusetzen, das ihnen im Test bis zu diesem Zeitpunkt so gute Dienste geleistet hatte.

Auch wenn die Fidschi-Inseln nicht für irgendeine Art von Kickspiel bekannt sind, könnte man annehmen, dass Smith im Hinblick auf das Sammeln von hohen Bällen und seine Fähigkeit, knallharten Fidschian-Schlägen bei der Landung standzuhalten, auf eine harte Probe gestellt wird. Es wäre ein Fehler von Fidschi, wenn er es nicht wäre.

Steward wird über seinen Abgang sehr enttäuscht sein, während Smith weiß, dass er gute Leistungen erbringen muss, um seinen Platz im 23-köpfigen Kader Englands auch in Zukunft zu behalten.

Es ist ein weiteres Glücksspiel von Borthwick. Wird sich dieser lösen?

Freddie Steward (Mitte) wurde aus dem gesamten Spieltagskader gestrichen, während Smith als Außenverteidiger eingesetzt wurde

Fidschis größte Chance überhaupt, ein WM-Halbfinale zu erreichen?

Es ist 12 lange Jahre her, seit Fidschi im Viertelfinale einer Weltmeisterschaft stand. Sie standen noch nie in einem Halbfinale.

Zweimal, bevor die Fidschianer es in die Runde der letzten Acht schafften: bei der ersten Weltmeisterschaft 1987, als sie Argentinien ausschalteten, und 2007 in Frankreich, als sie dabei Wales ausschalteten.

Fidschi hat sich zum dritten Mal in seiner Geschichte einen Platz im Viertelfinale einer Weltmeisterschaft gesichert

Im Jahr 1987 erlitt Fidschi eine 31:16-Niederlage gegen eine hervorragende französische Mannschaft – den amtierenden Five Nations Grand Slam-Sieger –, die Australien im Halbfinale in Sydney mit 30:24 besiegte, bevor sie das Finale im Eden Park gegen Neuseeland verlor.

Im Jahr 2007 trafen die Fidschi-Inseln in Marseille auf den späteren Sieger Südafrika und bereiteten ihnen einen großen Schrecken, als sie im letzten Viertel wieder den Ausgleich mit 20:20 erreichten, bevor die Springboks schließlich mit 37:20 gewannen – SA schlug Argentinien und dann Eine sehr durchschnittliche englische Mannschaft auf dem Weg zum Titelgewinn.

Vereinfacht ausgedrückt verfügt die aktuelle englische Mannschaft bei weitem nicht über die Fähigkeiten oder die Qualität, die die französischen und südafrikanischen Mannschaften hatten, während diese aktuelle Fidschi-Gruppe möglicherweise ihre beste Mannschaft aller Zeiten ist.

Der Grund für die mangelnde Gewissheit in dieser Hinsicht liegt darin, dass Fidschi in den schwierigen Eröffnungsspielen der Weltmeisterschaft gegen Wales und Australien eine großartige Leistung gezeigt hat – Letzteres wurde mit 22:15 geschlagen und musste nach einer deutlichen Niederlage eine unverdiente 32:26-Niederlage gegen Erstgenanntes hinnehmen Matt Carley lieferte eine überragende Schiedsrichterleistung ab, war dann aber das Gegenteil gegen die Minnows Georgia und Portugal.

Wenn Fidschi so abschneidet wie gegen Wales und Australien, werden sie eine große Bedrohung darstellen, aber wenn sie so abschneiden wie gegen Georgien und Portugal, werden sie verlieren

Tatsächlich gelang es den Fidschi-Inseln aufgrund einer sehr nervösen Leistung – scheinbar gehemmt durch die Last der Erwartung – einen recht glücklichen 19:12-Sieg gegen Georgien, während sie überraschenderweise ihr letztes Gruppenspiel gegen Portugal in Toulouse mit 24:23 verloren und dadurch in die K.-o.-Runde einzogen ein wichtiger Verliererbonuspunkt gesammelt.

Wenn sie wie gegen Wales und Australien auftreten, werden die Fidschi-Inseln England – eine Mannschaft, die sie im August in Twickenham mit 30:22 geschlagen haben – alle möglichen Probleme bereiten, aber wenn sie so spielen wie gegen Georgien und Portugal, sollte England mit etwas Vorsprung gewinnen übrig haben. In jedem Fall muss dies als Fidschis größte Chance aller Zeiten bezeichnet werden, ein WM-Halbfinale zu erreichen.