Spielgebühr für Männer- und Frauen-Nationalmannschaftsspieler auf Amboss, sagt AIFF-Generalsekretär Shaji Prabhakaran

Nationalmannschaftsspieler, sowohl Männer als auch Frauen, werden bald Spielgebühren in einer bahnbrechenden Initiative erhalten, wenn der All India Football Federation (AIFF) in der Lage ist, seine finanziellen Ressourcen zu erhöhen, sagte ein hochrangiger Beamter am Donnerstag.

Als Teil des Fahrplans für die Entwicklung des indischen Fußballs sollen noch in diesem Monat eine Reihe von Initiativen bekannt gegeben werden, nachdem der neue Vorstand unter Kalyan Chaubey im September die Leitung der AIFF für vier Jahre übernommen hat.

AIFF-Generalsekretär Shaji Prabhakaran sagte, der Exekutivrat werde eine Entscheidung über die Einführung von Spielgebühren für die Nationalmannschaftsspieler treffen. Aufgrund der Haushaltszwänge der AIFF gab er keinen Zeitrahmen an, wies jedoch darauf hin, dass dies während der derzeitigen Amtszeit erfolgen könnte.

„Unsere Nationalmannschaftsspielerinnen und -spieler müssen eine Gage bekommen. Wir sollten nicht nur Scheingeld geben, es sollte etwas von wirtschaftlichem Wert sein.

„Wenn ein Spieler, der für das Land spielt, wirtschaftlich nicht profitiert, warum sollte ihn dann die Familie oder Gemeinschaft über einen bestimmten Punkt hinaus unterstützen? Wir werden diese Angelegenheit im Exekutivkomitee diskutieren“, sagte Prabhakaran in einem Interview mit PTI.

Er räumte ein, dass das aktuelle AIFF-Jahresbudget von knapp über 100 Mrd. Rupien die Zahlung der Spielgebühren an die Nationalmannschaftsspieler nicht sofort zulässt, sagte jedoch, er sei zuversichtlich, die finanziellen Ressourcen des Verbands auf ein Niveau zu erhöhen, das die Umsetzung der Initiative ermöglicht .

„Wir haben Gespräche mit unseren Partnern darüber aufgenommen, wie wir kommerziell wachsen können. Wir führen einen sehr offenen Dialog mit unserem kommerziellen Partner (FSDL). Sie sind auch sehr offen. Wir sind ziemlich zuversichtlich, dass wir mit ihnen eine Win-Win-Situation schaffen werden. Innerhalb dieser vier Jahre werden wir eine bessere wirtschaftliche Situation haben.

„Wir haben letzten Monat zum ersten Mal einen (kaufmännischen) Direktor ernannt, um mehr Geld aus dem Markt in das System zu bringen und kommerziell zu wachsen. Wir können unsere finanziellen Ressourcen erhöhen, indem wir Werte für unsere Partner schaffen. Wir werden die Hilfe lokaler und globaler Experten sowie der Regierung in Anspruch nehmen.“ Prabhakaran, der erste angestellte und nicht gewählte Generalsekretär der AIFF, sagte, das kommerzielle Wachstum der Organisation sei entscheidend für die Entwicklung des Spiels in dem Land.

AIFF-Budget zu gering; Benötigt 10-fache Erhöhung

Prabhakaran bedauerte, dass das AIFF-Budget zu gering sei, um die Ziele des neuen Exekutivrats zu erfüllen, und sagte, das Ziel sei es, es in vier Jahren mindestens um das Zehnfache zu erhöhen.

„Heute haben wir ein Budget von Rs 110 crore. Damit können wir nichts anfangen. Wir können nicht einmal unseren eigenen Wettbewerben gerecht werden, vergessen wir die internationale Präsenz, die Entwicklung der Basis, den Aufbau von Kapazitäten, die Unterstützung von Mitgliedsverbänden usw.

„Für ein Land mit 1,4 Milliarden Einwohnern und Fußball als zweitbeliebteste Sportart ist dieses Budget nichts. Unsere Priorität ist es, unser Budget in den nächsten vier Jahren um das Zehnfache zu erhöhen.

„Wenn die Roadmap, die wir erstellen, nicht ausreichend finanziert wird und kein kommerzieller Erfolg erzielt wird, werden wir so gut sein wie heute. Wir müssen in vier Jahren um 500 bis 1000 Prozent wachsen.“ Er sagte, dass die Nationalmannschaft unter dem aktuellen AIFF-Budget (Rs 16 crore Defizit) nur 4-5 crore Rs zugeteilt habe.

„Was die Rs 4 oder 5 crore für eine Nationalmannschaft bewirken werden. Mit diesem Geld können wir nicht mehr als zwei ausländische Wettbewerbe bestreiten.“

Gründung der AIFF-Stiftung

Prabhakaran, ein ehemaliger Regionalentwicklungsbeauftragter der FIFA in Süd- und Zentralasien, teilte außerdem mit, dass die AIFF eine Stiftung gründet, eine eingetragene Körperschaft, die sich an die Gemeinschaft und die Gesellschaft wenden wird.

„Fußball muss auch etwas für die Gemeinschaft und die Gesellschaft insgesamt tun. Wir müssen uns an sozialen Projekten und Programmen ausrichten. Fußball kann zu einem Medium des gesellschaftlichen Wandels werden. Durch diese Stiftung werden wir in der Lage sein, die Gemeinschaft auf lokaler und staatlicher Ebene zu erreichen.

„Das Exekutivkomitee hat der Eintragung der Stiftung zugestimmt. FIFA und AFC haben ihre eigenen Stiftungen. Andere Länder haben ihre eigenen. Es wird unter dem AIFF stehen, aber eine spezifische registrierte Einheit sein. Bald unabhängige Personen aus anderen Lebensbereichen werden Teil des Board of Directors sein, so dass Rechenschaftspflicht besteht.

„Wir werden uns mit Nicht-AIFF-Mitgliedern, Einzelmitgliedern und Regierungsministerien bei der Durchführung verschiedener Projekte von Bedeutung im Land abstimmen.“

