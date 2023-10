Der Hustenanfall kam ganz plötzlich. Gerade hatte Lena Oberdorf vor der Glasfront des Melia Frankfurt City gestanden und die erste Frage gehört, da würgte die junge Anführerin der deutschen Fußballer so stark, dass es größtmögliche Symbolwirkung hatte: Martina Voss-Tecklenburgs überraschende öffentliche Auftritte sorgten für Aufregung Aufregung bei den DFB-Frauen über ihren Neuanfang unter Horst Hrubesch für die Nations-League-Spiele gegen Wales in Sinsheim (Freitag, 17.45 Uhr/ARD) und gegen Island in Reykjavik (31. Oktober / 20 Uhr /zdfsport.de) eine große Überraschung. „Das gibt mir natürlich ein paar Fragezeichen. Ich hätte mir auf jeden Fall etwas anderes gewünscht. Dass Sie sagen: Okay, lasst uns erst einmal klären, was bei der WM passiert ist – und dann in den Urlaub fahren. „Trotzdem ist es jetzt passiert“, sagte der 21-Jährige.

Der Gesichtsausdruck des Mittelfeldspielers vom VfL Wolfsburg vor dem Frankfurter Messeturm angesichts all der ungeklärten Zukunftsfragen der leitenden DFB-Mitarbeiter sprach Bände: Die Mannschaft habe inzwischen die größtmögliche Distanz zum eigensinnigen Bundestrainer entwickelt, der ruiniert ihre eigene Zukunft im Verein. Hinter den Kulissen wird wohl mit deren Anwalt Christoph Schickhardt über die Auflösung des bis 2025 laufenden Vertrags verhandelt, wobei die Partei auch DFB-Präsident Bernd Neuendorf, der von den Aktivitäten im Urlaub gewusst haben muss, sehr schlecht dastehen ließ.

Nach dem verpatzten Auftakt der Nations League gegen Dänemark (0:2) und dem überzeugenden zweiten Auftritt gegen Island (4:0) auf dem Weg zur angestrebten Olympia-Qualifikation wollten die Spieler eigentlich die Sache „MVT“ loswerden, Nun tritt Hrubesch vor dem ersten Länderspiel im Rahmen der dauerhaften Übergangslösung wieder in Erscheinung. „Das ist nicht mein Thema“, erklärte der 72-Jährige wortkarg, der die Ereignisse offenbar nicht als Belästigung empfindet. Intern ist von Stöcken zwischen den Beinen die Rede.

Zu Voss-Tecklenburg, der Hrubesch Ende 2018 eine intakte Gemeinschaft für die WM 2019 bescherte, hat der harmonische Mann vom Hamburger SV keinen Kontakt mehr: „Da ist auch Britta Carlson dabei, die die Spiele vorher gespielt hat. Der DFB muss dann entscheiden, wie dies geregelt wird. Das ist nicht mein Bier. Ich hoffe, dass es am Ende vier Spiele werden.“ Der Notretter möchte auch das entscheidende Rückspiel gegen Dänemark in Rostock (1. Dezember) verantworten, um im Idealfall als Gruppensieger im Finalturnier um zwei freie Olympia-Startplätze im Februar 2024 mitzuspielen.

Voss-Tecklenburg lässt Nationalspieler fassungslos zurück

Für Voss-Tecklenburg liegt das alles nun in weiter Ferne: Der 55-Jährige sprach vor zwei Wochen beim „Forum Intelligentes Bauen“ in Bremen mit Zustimmung über „Teambuilding und Coaching aus der Welt des Sports“. ihres Arbeitgebers und dann letzten Donnerstag beim Bayerischen Zahnärztetag in München zum Thema „Change Management im Frauenfußball“. Aus arbeitsrechtlicher Sicht ist an solchen Vorträgen, die in der Regel gut bezahlt werden, nichts einzuwenden, die moralische Seite gibt es aber trotzdem.

Soll die DFB-Frauen wieder in die Spur bringen: Horst Hrubesch. © Quelle: Jürgen Kessler/dpa

Dass der nach der WM zunächst krankgeschriebene Cheftrainer auf solchen Bühnen als erster das Wort ergriff, versetzte mehrere Nationalspieler in Staunen. Wer nach „geistiger und körperlicher Erschöpfung“ (Ehemann Hermann Tecklenburg) sofort wieder ein solches Rampenlicht sucht, sollte eigentlich die Chuzpe haben, mit Schauspielern zu reden, die mit ihm viereinhalb Jahre lang Höhen und Tiefen durchgemacht haben.

Hrubesch hat eine klare Vorstellung für Nations-League-Spiele

Von der gestörten Kommunikation mit seinem Vorgänger erfuhr Hrubesch auch aus Gesprächen in Australien, doch das sei für ihn keine ausreichende Erklärung für das Scheitern der WM. „Ich habe immer versucht, den Mädchen die Botschaft zu vermitteln: Sie tragen Eigenverantwortung.“ Dass Bundeskanzler Olaf Scholz ankündigte, am Dienstagnachmittag den DFB-Campus zu einer Trainingseinheit zu besuchen, wertet der Interimstrainer als „klare Wertschätzung“, denn: „Es ist nicht das erste Mal, dass er dort ist.“ Wir werden das genießen.“

„Ich habe immer versucht, den Mädchen zu sagen: Sie tragen Eigenverantwortung.“ Horst Hrubesch

In den nächsten Tagen wird es Hrubesch darum gehen, in Theorie und Praxis eine Spielidee zu vermitteln, die nach der Unsicherheit wieder für Stabilität sorgt. Weil der Frauenfußball „deutlich schneller, agiler“ geworden sei, wünscht sich Hrubesch „ein schnelleres Tempo“. Der langsame Spielaufbau dürfte der Vergangenheit angehören; Lange Bälle sind beim ehemaligen Kopfballmonster nicht verboten. Gegen Wales und Island solle man „Vollzeit auf Tore spielen“. Lösung: Sie könnten im Hotel husten, aber stolpern Sie nicht über solche Gegner.