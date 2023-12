Spielentscheidender Schuss katapultiert Polizei und Feuer von DeKalb zum Sieg im Benefiz-Basketballspiel – Shaw Local

DeKALB – Am Montag kam es zu einem freundschaftlichen Duell zwischen DeKalb-Polizei und -Feuerwehrleuten sowie Lehrern und Mitarbeitern der 428 Schulen des DeKalb-Schulbezirks, die am jährlichen Guns and Hoses-Basketballspiel teilnahmen.

Die jährliche Wohltätigkeitsveranstaltung fand erneut an der Huntley Middle School in DeKalb statt und war eine unterhaltsame Möglichkeit, die Gemeinschaft zusammenzubringen, um Spielzeugspenden für bedürftige Kinder und Familien zu sammeln.

Pat Finnigan, Toys for Tots-Koordinator im DeKalb County, sagte, dass das Basketballspiel Jahr für Jahr großartige Leute anzieht.

„Ich denke, es ist ehrlich gesagt einfach das Gemeinschaftsgefühl und dann die Weihnachtsstimmung“, sagte Finnigan. „Es bringt die Leute einfach raus. Es ist einfach toll zu sehen.“

Andrew Sperry, Mannschaftskapitän der Fakultät des DeKalb School District 428, sagte, die Rivalität zwischen beiden Seiten bleibe bestehen.

„Ich schätze, es liegt an der Wettbewerbsfähigkeit des Ganzen“, sagte Sperry. „Es zieht viele Leute an. Ich habe das Gefühl, je mehr wir uns darauf einlassen, je mehr sie sich darauf einlassen, desto mehr Fans bekommen wir. Daher ist es für uns einfach eine gute Möglichkeit, auch die Community einzubeziehen.“

Ray Hernandez, Mannschaftskapitän von Guns and Hoses, stimmte zu.

„Wir haben auf beiden Seiten konkurrenzfähige Spieler“, sagte Hernandez. „Das Publikum macht mit und alles. Wir möchten ein gutes Ergebnis sehen. Es geht also hin und her. In diesem Sinne ist es eine gute Rivalität.“

Das Spielgeschehen verlief von Ende zu Ende eng, das Endergebnis stand noch nicht fest, bis etwa zur gleichen Zeit der Schlusssummer ertönte.

Hernandez sagte, dass der Schlüssel zum Zusammenhalten der Mannschaft, wenn es hart auf hart kam, darin bestehe, die Energie des Publikums und seiner Teamkollegen an der Seitenlinie auszunutzen.

„Wir kennen uns gut“, sagte Hernandez. „Wir sind ein wirklich enger Haufen. Wenn wir an der Seitenlinie stehen, sagen wir einander: „Du musst graben.“ Da muss man sich etwas mehr anstrengen.‘ Das hilft sehr. Die Leute haben geholfen. Menschen kommen zusammen. Sie spielen hart. Sie geben für die letzten Sekunden ihr Bestes.“

Sperry sagte, sein Team habe in diesem Jahr viele „junge, frische Beine“, die es in die Spielpläne integrieren müsse.

„Wir haben viele neue Gesichter in unserem Team“, sagte Sperry. „Das war wirklich cool zu sehen. … Es wurde mir übertragen, D-428 zu organisieren, daher bin ich froh, dass wir viele Leute haben, die es am Laufen halten.“

Das Endergebnis war am Ende des Spiels 46-43, wobei Guns and Hoses den Sieg über die Fakultät des DeKalb School District 428 sicherte.

Landen Gladney, ein Mitglied von Guns and Hoses, sagte, es habe sich rundum großartig angefühlt, zu wissen, dass er bei einem Benefiz-Basketballspiel für einen guten Zweck den entscheidenden Wurf erzielen konnte.

„Es fühlte sich gut an“, sagte Gladney. „Wir hatten einen Plan, und er hat (den Pass) perfekt umgesetzt.“

Hernandez sagte, er sei mit dem Ausgang des Spiels zufrieden.

„Wir mussten es zurückbekommen“, sagte Hernandez. „Wir haben letztes Jahr verloren. Das war also unser Jahr, es noch einmal zu tun. Wir kamen zurück und bekamen das „W“.

Vielleicht hat es nicht zu Gunsten von Sperry und seinem Team geklappt, aber er sagte, er sei mit dem Ergebnis der Veranstaltung insgesamt zufrieden.

„Es fühlte sich gut an, denn das bedeutete, dass viele Spielzeuge gespendet wurden“, sagte Sperry. „So sehe ich es. Je mehr Leute wir anziehen können, ist das Beste.“

Finnigan sagte, er würde die Veranstaltung als Erfolg betrachten.

„Ich würde sagen, wir hatten eine ziemlich solide Wahlbeteiligung“, sagte Finnigan. „Es ist alles, was wir erwartet haben. Streben Sie einfach weiter nach Besserem im nächsten Jahr.“