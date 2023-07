Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Höhepunkte des Super-League-Spiels zwischen Wigan Warriors und Warrington Wolves

Höhepunkte des Super-League-Spiels zwischen Wigan Warriors und Warrington Wolves

Der frühere Leihspieler der Warrington Wolves, Jake Wardle, spielte gegen seine alte Mannschaft die Hauptrolle, als diese eine 26:12-Niederlage gegen die Wigan Warriors in der Betfred Super League hinnehmen musste.

Zur Pause waren die Ergebnisse ausgeglichen, beide Teams erzielten jeweils zwei Versuche, doch Wigan war durchweg das bessere Team und rückte durch den Sieg auf den dritten Tabellenplatz vor.

Die Warriors waren im Angriff und in der Verteidigung zu gut für ihre Gegner und die Ergebnisse der zweiten Halbzeit für den Spieler des Spiels Wardle und Liam Farrell sorgten dafür, dass sich die Hausherren von der Niederlage am vergangenen Wochenende bei Wakefield Trinity erholten.

Geschichte des Spiels

Die Wolves gingen durch James Harrison in Führung, doch es waren die Gastgeber, die den Großteil der ersten 40 Minuten dominierten. Sie lagerten an der Linie von Warrington, glichen durch Liam Marshall aus und sahen aus, als würden sie weitermachen.

Warrington hatte vielleicht nicht viele Torchancen, aber die, die sie hatten, nutzten sie, indem Daryl Clark aus kurzer Distanz über den Ball ging und seine Mannschaft mit 12:6 in Führung brachte.

Wigan weigerte sich, sich hinzulegen, und ein Break von Harry Smith, gefolgt von einem weiteren von Wardle, führte dazu, dass der Ball nach innen gedreht wurde, sodass Bevan French flanken und den Spielstand ausgleichen konnte.

Warrington startete den ersten richtigen Angriff des Spiels, wobei Clark und Josh Drinkwater jeweils Halbpausen machten, während Matty Russell knapp dran war, aber Wigans starke Verteidigung ihn draußen hielt.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer Bevan French lief ungehindert ein, als Wigan am Ende der ersten Halbzeit des Super-League-Duells einen tollen Mannschaftsversuch erzielte und mit Warrington gleichzog Bevan French lief ungehindert ein, als Wigan am Ende der ersten Halbzeit des Super-League-Duells einen tollen Mannschaftsversuch erzielte und mit Warrington gleichzog

Die Wolves erzwangen dann den ersten Drop des Abends und nutzten den Vorteil voll aus, als Joe Philbin einen späten Abwurf zu Clark erzielte, der dann Harrison über den Ball schickte, während Stefan Ratchford zum 6:0-Vorsprung verwandelte.

Ein Break von Morgan Smithies in der Mitte des Parks brachte Wigan in eine gute Position, aber als der Ball nach rechts ging, verlor Jai Field den Halt und die Chance verging.

Wigan dominierte im gesamten Park, während die Wolves Schwierigkeiten hatten, weitere Angriffe zu starten. Die Warriors erzielten endlich den Punktestand, den ihre Dominanz verdient hatte, als Marshall nach einer großartigen Arbeit auf der linken Seite von Smith und French überquerte. Smith fügte die Extras hinzu.

Clark nutzte einen plattfüßigen Patrick Mago aus und ging aus der Dummy-Hälfte über, während Ratchford verwandelte und es so aussah, als würden sie in der Pause die Führung behalten.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer Ein brillanter Moment von Jai Field bereitete Liam Farrell für den einfachen Treffer vor, als Wigan einen hart erkämpften 24:12-Sieg über Warrington in der Super League vollendete Ein brillanter Moment von Jai Field bereitete Liam Farrell für den einfachen Treffer vor, als Wigan einen hart erkämpften 24:12-Sieg über Warrington in der Super League vollendete

Wigan hatte andere Ideen. Der Ball ging wieder nach links, Smith machte einen Break, der Ball ging durch die Hände und Wardle durchbrach die Linie und schickte den Ball zurück nach innen, damit French davonrennen und punkten konnte.

Die Warriors kämpften in der zweiten Halbzeit und gingen zum ersten Mal in Führung, als Smith einen Elfmeter verwandelte, nachdem Marshall vom Ball genommen wurde.

Es kam zu einer längeren Unterbrechung, als Philbin behandelt wurde, nachdem er bei einer Kollision mit Kai Pearce-Paul als Zweiter abgeschnitten hatte, bevor Ersterer vom Feld geführt wurde und seinen HIA nicht bestand.

Pearce-Paul richtete mit dem Ball großen Schaden an und es war sein Lauf, der Wigan in die Lage versetzte, seinen dritten Versuch zu erzielen.

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer Der frühere englische Kapitän Sam Tomkins glaubt, dass der einzige Spieler, den die Warrington Wolves in letzter Zeit wirklich vermisst haben, der Gedränge-Half George Williams ist Der frühere englische Kapitän Sam Tomkins glaubt, dass der einzige Spieler, den die Warrington Wolves in letzter Zeit wirklich vermisst haben, der Gedränge-Half George Williams ist

Der Ball ging nach links und Wardle segelte durch eine Lücke, die durch den Abwurf von Jai Field entstanden war, um aufzusetzen. Smith verwandelte, als die Heimmannschaft mit 20:12 führte.

Wie schon in der ersten Halbzeit gelang es Warrington nicht, viele klare Chancen zu erspielen. Der beste Versuch in der zweiten Halbzeit war, als Harrison knapp dran war, aber es fiel ihnen schwer, die Warriors zu besiegen.

Während die Zeit ablief, versuchte Warrington, den Rückstand zu schließen, vergab jedoch eine große Chance, als Ratchfords Innenball – der für Matthew Dufty bestimmt war – zu Boden ging und Wigan überlebte.

Die Warriors ließen dann Warrington bezahlen und beendeten das Spiel 60 Sekunden später. Field machte ein Break und zog Dufty ein, bevor er Kapitän Farrell wegschickte, um zu punkten, während Smith mit der Umwandlung erfolgreich war.

Was sie gesagt haben

Wigan Warriors-Cheftrainer Matt Peet

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer Der Cheftrainer der Wigan Warriors, Matt Peet, war vom Start seiner Mannschaft gegen die Warrington Wolves enttäuscht, obwohl er schließlich mit 26:12 triumphierte Der Cheftrainer der Wigan Warriors, Matt Peet, war vom Start seiner Mannschaft gegen die Warrington Wolves enttäuscht, obwohl er schließlich mit 26:12 triumphierte

„Es gab Teile der Leistung, die erfreulich waren, und einige, die wir verbessern müssen, aber der Sieg war wichtig.“

„Wir müssen zu Beginn der Spiele besser sein. Ich fand die beiden Versuche, die wir kassierten, ziemlich schlecht, aber in der zweiten Halbzeit wirkten wir in der Defensive etwas steifer.“

Daryl Powell, Cheftrainer der Warrington Wolves

Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer Daryl Powell, Cheftrainer der Warrington Wolves, konnte an der Einstellung seiner Mannschaft trotz der Niederlage gegen die Wigan Warriors nichts auszusetzen haben Daryl Powell, Cheftrainer der Warrington Wolves, konnte an der Einstellung seiner Mannschaft trotz der Niederlage gegen die Wigan Warriors nichts auszusetzen haben

„In unserem Geschäft dreht sich alles ums Gewinnen, und das haben wir nicht geschafft – und das ist ziemlich frustrierend.“

„Wir arbeiten hart. Wir haben ein paar Spiele gegen große Gegner verloren. Der Sieg bringt Selbstvertrauen mit sich.“

Was kommt als nächstes?

Wigan-Krieger Ziel ist es, den Betfred Challenge Cup auch im nächsten Duell weiter zu verteidigen Rumpf Kingston Rovers im Halbfinale am kommenden Sonntag (17 Uhr) am neutralen Austragungsort Headingley. Warrington Wölfe haben eine Woche Pause, bevor sie in die Super League zurückkehren Wakefield Trinity am Sonntag, 30. Juli (15 Uhr).