James Cole von Sky Sports reflektiert Englands schmerzhafte 1-Punkt-Niederlage gegen Südafrika im WM-Halbfinale

Handre Pollards später Elfmeter sicherte Südafrika einen Platz im Finale der Rugby-Weltmeisterschaft, während England in Paris eine herzzerreißende 16:15-Niederlage hinnehmen musste.

England setzte seinen Spielplan in der ersten Halbzeit nahezu perfekt um, als vier Farrell-Elfmeter ihnen einen Vorsprung von 12:6 verschafften, während Südafrika mit zwei eigenen Strafen reagierte.

Der Trainerstab der Springboks forderte bereits nach 30 Minuten die große Entscheidung, den Startspieler Manie Libbok durch Pollard zu ersetzen, da das Team von seinem Schussspiel bisher offensichtlich unbeeindruckt war.

Ein unglaubliches Drop-Goal des englischen Kapitäns brachte seine Mannschaft knapp 20 Minuten vor Schluss mit 15:6 in Führung, doch dann schlugen die Springboks zurück, als Rudolph Snyman aus kurzer Distanz über das Tor ging und Pollard verwandelte, so dass der Rückstand auf zwei Punkte anstieg.

Das Gedränge der Südafrikaner dominierte dann und Pollard verwandelte in den letzten Minuten eine Gedrängestrafe, um ihnen einen Vorsprung von 16:15 zu verschaffen, der für den unwahrscheinlichsten aller wahrscheinlichen Siege reichte.

Südafrika war zu Beginn des Wettbewerbs der klare Favorit, führte jedoch nur zweieinhalb Minuten und es fühlt sich für die Männer von Steve Borthwick wie ein „Was hätte sein können“-Moment an.

Geschichte des Spiels

England startete in Paris zielstrebig und als nach zwei Minuten der erste Strafstoß nach einer Pause fiel, brüllte die Stürmergruppe vor Zufriedenheit, und Farrell verwandelte, um seiner Mannschaft eine frühe 3:0-Führung zu verschaffen.

Die Springboks waren leicht schockiert über die Wucht, mit der England startete, und dann folgte ein weiterer Elfmeter wegen Hands-in-the-Ruck. Farrell schoss aus kurzer Distanz und baute den Vorsprung auf 6:0 aus.

Der Engländer Owen Farrell schoss vier Elfmeter gegen Südafrika

Etwas schlechte Disziplin kostete England dann etwas, als Farrell dem Schiedsrichter antwortete und dafür sorgte, dass der Strafstoß um 10 Meter nach vorne marschierte. Libbok kam dem entgegen, indem er verwandelte und den Spielstand knapp 20 Minuten vor dem Ende der ersten 40 Minuten auf 6:3 erhöhte.

England gewann dann wieder etwas Fassung und ein brillanter Tackling von Freddie Steward führte zu einem lockeren Umgang der Springboks und anschließend zu einem weiteren Strafstoß, den Farrell verwandelte, um den Spielstand auf 9:6 zu bringen.

England hielt sich während der gesamten Begegnung im Wettbewerb

Südafrika machte dann einen großen Aufruf, Libbok nach nur 30 Minuten abzuziehen und an seiner Stelle den erfahrenen Handre Pollard zu bringen, und eine Strafe wegen Abseits verschaffte ihnen dann eine weitere Chance auf Punkte, und Pollard schoss, um das Spiel wieder auf drei Punkte zu bringen .

Knapp zwei Minuten der ersten Halbzeit waren noch zu spielen, und eine Strafe wegen Behinderung war für Farrell mit Abstand der härteste Versuch, Punkte zu erzielen, aber der Kapitän schlug zur Halbzeit um und erhöhte den Spielstand auf 12:6.

England: Conversions: Owen Farrell (2, 10, 24, 38) Dropgoals: Owen Farrell (53) Südafrika: Versuche: Rudolph Snyman (69); Konvertierungen: Manie Libbok (21), Handre Pollard (35, 70, 78)

England war zu Beginn der zweiten Halbzeit ebenfalls an der Spitze, da es jeden südafrikanischen Angriff dämpfte. Rassie Erasmus und der Trainerstab nahmen zu Beginn eine Reihe von Änderungen vor, während ihre Rücksichtslosigkeit anhielt.

Farrell zeigte dann seine Belagerungsmentalität, indem er in der 53. Minute aus 45 Metern Entfernung einen gigantischen Dropgoal über das Tor schickte, den er nicht schießen durfte, um die Führung seiner Mannschaft auf 15:6 auszubauen.

Es brannte auf beiden Seiten, als es bis zum Draht reichte

Ihr Spielplan zahlte sich weiterhin aus, da Südafrika einfach keine Lücke in der Verteidigungsmauer finden konnte und Englands Lineout und Maul stärker waren, als viele vermuteten.

Die Springboks waren jedoch noch nicht fertig, denn nach einer Reihe von Gedränge-Strafen nahm Snyman den Ball auf und drängte sich über ihn, Pollard verwandelte, um den Spielstand 10 Minuten vor Schluss auf 15-13 zu bringen, woraufhin der Springboks-Veteran einen Elfmeter gab Die Mannschaft sicherte sich die entscheidende 16:15-Führung.

Südafrika führte nur kurze Zeit des Wettbewerbs, aber es reichte aus, um im Finale der Rugby-Weltmeisterschaft einen weiteren Klassiker gegen den alten Rivalen Neuseeland zu besiegeln.

„Ich hoffe, wir haben alle zu Hause stolz gemacht“ – Was sie sagten

Der englische Kapitän Owen Farrell sagte gegenüber ITV Sport…

Farrell war mit dem Stiefel in Paris Feuer und Flamme

„Ich habe ihn das ein paar Mal machen sehen (Pollard). Das ist ein Clutch-Kick, wenn ich jemals einen gesehen habe, also fair für ihn.“

„Mein wichtigstes Gefühl ist jetzt nicht so sehr das Spiel, sondern wie stolz ich auf die Gruppe bin. Wie stolz ich auf das bin, was sie in den letzten fünf Monaten gemeinsam geleistet haben. Es ist nicht alles nach unseren Wünschen verlaufen.“

„Der Kampf, den wir heute gezeigt haben, und die Anstrengung, die wir unternommen haben. Der schiere Wille war heute manchmal herausragend und ich hoffe, wir haben auch zu Hause alle stolz gemacht.“

„Für einige Leute ist dies definitiv die letzte Weltmeisterschaft, aber ich weiß, dass diese Mannschaft eine glänzende Zukunft hat.“

„Im Moment ist Stolz das Einzige, was mir durch den Kopf geht. Wir haben das alles irgendwie durchgemacht, es war eine echte Achterbahnfahrt.“

Südafrikas Kapitän Siya Kolisi sagte gegenüber ITV Sport…

„Ehrlich gesagt, all die harte Arbeit, die wir investiert haben, zahlt sich aus.

„Heute war es hässlich, das ist es, woraus Champions gemacht sind.“

„Ich gebe England alle Ehre, sie haben hart gearbeitet. Trainer Steve und Owen, sie haben sich zusammengerafft und gezeigt, wer sie sind. Sie sind keine Mannschaft, die man auf die leichte Schulter nehmen sollte.“

„Für mein Team war es heute genauso hässlich wie letzte Woche, aber wir haben einen Weg gefunden, uns zu wehren und wieder ins Spiel zu kommen. Das ist großartig für die Jungs.“

„Ich bin wirklich stolz auf den Kampf, den wir gezeigt haben.“

Was kommt als nächstes?

Der Sieg für Südafrika bedeutet, dass sie nun am Samstag, den 28. Oktober (20:00 Uhr BST) im Weltcup-Finale im Stade de France in Paris gegen Neuseeland antreten.

Die Niederlage für England bedeutet, dass sie nächste Woche im Play-off um den dritten Platz der Weltmeisterschaft im Stade de France in Paris am Freitag, den 27. Oktober (20:00 Uhr BST) gegen Argentinien antreten müssen.