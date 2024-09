Kann ein winziger Bereich in unserem Gehirn verraten, welche politischen Ansichten wir haben? Oder diese gar beeinflussen? Hinweise darauf haben Forscher nun in Gehirnscans von fast tausend Probanden aus den Niederlanden entdeckt. Demnach ist die Amygdala, ein für Angst und Risikoeinschätzung zuständiges Hirnareal, bei Menschen mit konservativeren Ansichten leicht vergrößert. Auch ein anderer Hirnareal zeigt Unterschiede. Doch was bedeutet das konkret?

Was prägt unsere politischen Einstellungen? Sind es bloß äußere, anerzogene Faktoren? Oder spielt auch eine bestimmte Veranlagung, eine neurobiologische Prädisposition eine Rolle? Über diese Frage debattieren Psychologen und Neurowissenschaftler schon lange. Die Annahme dahinter: Konservative Werte sind oft stärker mit einem Bedürfnis nach Ordnung, Sicherheit und Stabilität, aber auch mit Ängsten verknüpft – und könnten deshalb eng mit der Persönlichkeit und bestimmten neurobiologischen Merkmalen verknüpft sein.

Zwei Gehirnbereiche im Fokus

2011 schien eine britische Studie erste Belege dafür zu liefern: Gehirnscans von 90 Probanden zeigten, dass Wähler der Konservativen Partei eine vergrößerte Amygdala und einen kleineren anterioren cingulären Cortex (ACC) hatten. Der erste Hirnbereich ist entscheidend für die Verarbeitung negativer Emotionen wie Angst, Trauer oder Bedrohungsgefühle. Der ACC ist verknüpft mit Affektkontrolle und der Fähigkeit, Annahmen und Überzeugungen zu verändern und zu korrigieren.

Auf den ersten Blick scheint dies zu bestätigen, dass die Neurobiologie auch Einfluss auf politische Einstellungen haben kann. Das Problem ist jedoch, dass diese und ähnliche Studien auf nur wenigen Probanden basierten und alle eine stark vereinfachte, eindimensionale Definition politischer Einstellungen verwendeten. In den meisten Fällen wurden die Teilnehmer lediglich gefragt, welche von nur zwei in diesen Ländern verfügbaren Parteien sie wählen würden.

„Politische Einstellungen sind allerdings eine komplexe, mehrdimensionale Variable. Sie umfassen Ansichten zu sozialen und wirtschaftlichen Themen, aber auch die Identifikation mit progressiven oder konservativen Werten – es ist nicht einfach eine Frage von rechts oder links“, erklärt Leitautor Diamantis Petropoulos Petalas vom American College of Athens.

Neue Analyse geht genauer hin

Um mehr Klarheit zu gewinnen, untersuchten Petalas und seine Kollegen an der Universität Amsterdam das Thema Politik und Gehirn erneut – mit mehr Testpersonen und einer präziseren, mehrdimensionalen Klassifizierung politischer Einstellungen. Grundlage der Studie waren Gehirnscans mittels hochauflösender Magnetresonanztomographie von 928 Testpersonen aus sehr unterschiedlichen Bevölkerungsgruppen in den Niederlanden.

Alle Teilnehmer wurden nach ihrer Identifikation mit verschiedenen progressiven und konservativen Werten gefragt, aber auch nach ihrer Meinung zu bestimmten gesellschafts- und wirtschaftspolitischen Maßnahmen und Prinzipien. Ein weiterer Unterschied: Die Studie wurde in den Niederlanden durchgeführt, wo es wie in Deutschland ein Mehrparteiensystem gibt. Dies ermöglichte es dem Team auch, ein breiteres Spektrum politischer Einstellungen zu untersuchen.

Amygdala: Ein Sesamkorn größer bei Konservativen

Zu ihrer eigenen Überraschung stellten Petalas und seine Kollegen auch einen Zusammenhang zwischen politischen Einstellungen und der Gehirnanatomie fest. Die Testpersonen, die sowohl in ihrer Selbstwahrnehmung als auch in ihren Ansichten konservativer waren, hatten eine leicht vergrößerte Amygdala. „Das war wirklich eine Überraschung, denn wir hatten nicht erwartet, die Ergebnisse der vorherigen Studien reproduzieren zu können“, sagt Petalas. „Aber wir finden eine sehr schöne Korrelation zwischen den politischen Ideologien der Partei, die diese Menschen bevorzugen, und der Größe ihrer Amygdala.“

Allerdings war der Unterschied im Volumen der Amygdala zwischen den progressiveren und den konservativeren Probanden winzig und nur etwa ein Drittel so groß wie in den vorherigen Studien: „Sie umfasst rund zehn Kubikmillimeter, also etwa die Größe eines Sesamkorns“, erklärt das Team. „Das entspricht allerdings immer noch Tausenden von Neuronen und Millionen von Synapsen.“

Dieser Unterschied deutet laut den Forschern darauf hin, dass die für negative Emotionen zuständige Amygdala Einfluss auf die Persönlichkeit und damit auch auf unsere Einstellungen haben kann: „Die Amygdala steuert unsere Wahrnehmung und Einschätzung von Bedrohungen und Risiken“, erklärt Petalas. „Daher macht es Sinn, dass Menschen, die diesbezüglich sensibler sind, auch ein höheres Sicherheitsbedürfnis haben. Und das ist etwas, was typischerweise eher durch konservative Politik repräsentiert wird.“

Ein weiterer beteiligter Gehirnbereich

Doch es gab noch einen weiteren Bereich des Gehirns, in dem das Team Unterschiede feststellte: Auch der sogenannte Gyrus fusiformis, ein Bereich im Temporallappen, war bei Versuchspersonen mit konservativeren Einstellungen etwas größer. „Das Volumen im rechten Teil des Gyrus fusiformis zeigt eine positive Korrelation mit konservativen Einstellungen gegenüber staatlicher Regulierung sowie gegenüber Vielfalt und Gleichheit“, berichten die Forscher.

Laut Petalas und seinem Team passt auch das ins Bild: „Studien haben gezeigt, dass der Gyrus fusiformis bei der Verarbeitung politisch relevanter Reize, darunter auch Gesichter und Aussagen, eine Rolle spielt.“ Auch vorurteilsbasierte Reaktionen, etwa auf die Gesichter ‚fremd‘ aussehender Menschen, aktivieren den Gyrus fusiformis, wie die Wissenschaftler berichten. Allerdings fanden sie im ACC keinen signifikanten Zusammenhang. Hier konnten ihre Analysen die früheren Ergebnisse nicht bestätigen.

Ihre Ergebnisse deuten laut den Forschern darauf hin, dass es tatsächlich eine neurologische Komponente unserer Denkweise und politischen Einstellungen geben könnte. Sie betonen allerdings auch, dass die Forschung hierzu erst am Anfang stehe. „Ich denke, dass wir uns in Zukunft genauer mit der funktionellen Konnektivität und Synchronisierung beschäftigen müssen – mit der Frage, wie unsere Gehirnnetzwerke reagieren, wenn Menschen mit unterschiedlichen politischen Ansichten bestimmte Informationen verarbeiten“, sagt Petalas. (iScience, 2024; doi: 10.1016/j.isci.2024.110532)

Quelle: Cell Press

20. September 2024 – Nadja Podbregar